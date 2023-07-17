https://sputniknews.com.tr/20230717/kremlin-tahil-anlasmasi-bugunden-itibaren-gecerliligini-kaybetti-1073612475.html

Kremlin: Tahıl anlaşması bugünden itibaren geçerliliğini kaybetti

Kremlin: Tahıl anlaşması bugünden itibaren geçerliliğini kaybetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T12:02+0300

2023-07-17T12:02+0300

2023-07-17T12:32+0300

kremlin

ukrayna krizi

tahıl anlaşması

dmitriy peskov

rusya

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kırım

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Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.'Karar Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı değil'Peskov tahıl anlaşmasının uzatılmaması yönündeki kararın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığının altını çizerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu anlaşmaya ilişkin tutumunu saldırıdan daha önce kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.'Kırım Köprüsü saldırısıyla ilgili raporlar Putin'e sunuldu'Bu arada Kremlin Sözcüsü, Devlet Başkanı Putin'in Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ve Kırım lideri Sergey Aksenov'dan saldırıyla ilgili raporları aldığını anlattı.Peskov, saldırı nedeniyle ek güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağının sorulması üzerine de, "Saldırının nedenini ve arkasında kimler olduğunu biliyoruz. Olay, güvenliği sağlayan herkesin soğukkanlı olmasını ve daha fazla çalışmasını gerektiriyor. Şu an itibarıyla herhangi bir önlem konuşulmadı. Zaten güvenlik önlemler sürekli olarak iyileştiriliyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Kiev rejiminin sinsiliğini bildiğinin altını çizen Peskov, "Bugün Kiev rejimi genç bir aileyi, küçük bir kızın ebeveynlerini öldürdü, kız da yaralandı. Herkesin duyması için bunları konuşmalıyız. Tüm bunlarda Kiev rejiminin eli var. Biz ise, bu tür trajedilerin tekrarlanmasını önlemek için çalışacağız, teyakkuzda kalacağız ve soğukkanlılığımızı koruyacağız" diye konuştu.Peskov, Rusya'nın bu saldırıya yanıtının ne olacağıyla ilgili sorular karşısında ise, özel askeri harekatın devam edeceğini ve harekatın tüm hedeflerine ulaşılmasının buna verilen bir yanıt olacağının altını çizdi.Başbakan Yardımcısı Husnullin'in Putin'in talimatıyla olay yerine intikal ettiğini anlatan Kremlin Sözcüsü, Rusya liderinin bugün saat 19:00 sularında video konferans yöntemiyle bir toplantı yaparak Husnullin'den Kırım Köprüsü'nün durumu hakkındaki son bilgileri alacağını kaydetti.Peskov, Putin'in köprünün onarılması ve Kırım yönüne doğru ilerleyen bulunan vatandaşlara yardım edilmesi talimatı verdiğini ekledi.

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