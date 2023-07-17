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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/bugun-son-gundu-tahil-koridorunda-denetimler-beklemeye-girdi-1073610960.html
Bugün son gündü: Tahıl koridorunda denetimler ‘beklemeye’ girdi
Bugün son gündü: Tahıl koridorunda denetimler ‘beklemeye’ girdi
Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna tarafından hayata geçirilen tahıl anlaşmasında bugün son gün. Sputnik’in edindiği bilgilere göre... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T11:52+0300
2023-07-17T11:54+0300
ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
müşterek koordinasyon merkezi
istanbul
türkiye
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna kriziyle ortaya çıktığı belirtilen küresel gıda krizinin çözümü için 22 Temmuz 2022’de İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı. Son olarak buna Türkiye ve BM’nin çabaları ile iki ay daha eklendi. 17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bugünün son gün olmasına rağmen anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.Anlaşma kapsamında yer alan Rus tahıl ve gübresinin ihracatında ise Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda lojistik, sigorta ve ödeme konusunda engeller bulunuyor. Bu konuda Türkiye ve BM’nin en başından beri yoğun çabalarına rağmen halen net bir çözüme ulaşılamadı.Rusya’nın talebi ise net. Rus tahıl ve gübresinin ihracatında Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yaşanan lojistik, sigorta ve ödeme konusundaki engellerin kaldırılmasına yönelik garanti verilmesini ve bunun resmi olarak duyurulmasını talep ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" açıklamasında bulunsa da Rusya’dan tam tersi açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya’yı ilgilendiren bölümlerinin uygulanmaması durumunda askıya alınacağını açıklamıştı.Sputnik’in ulaştığı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “Müşterek Kooridnasyon Merkezi hala bugün için denetim planını düşünüyor” diyerek henüz karar verilmediğini aktardı. BM yetkilisi, “İstanbul'a doğru gelmekte olan ve denetlenmesi gereken bir gemi kaldı. Yani şu an itibariyle denetim alanlarında kayıtlı gemi bulunmuyor” diye de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230715/putinden-ramaphosaya-tahil-anlasmasinin-uzatilabilmesi-icin-gereken-sartlar-yerine-getirilmedi-1073568492.html
https://sputniknews.com.tr/20230715/bm-tahil-anlasmasinin-gecerliligi-boyunca-rus-gubreleri-olan-tek-bir-gemi-bile-gonderilmedi-1073570515.html
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tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, müşterek koordinasyon merkezi , istanbul, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, recep tayyip erdoğan
tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, müşterek koordinasyon merkezi , istanbul, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Bugün son gündü: Tahıl koridorunda denetimler ‘beklemeye’ girdi

11:52 17.07.2023 (güncellendi: 11:54 17.07.2023)
© AATahıl- Rusya- Ukrayna
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna tarafından hayata geçirilen tahıl anlaşmasında bugün son gün. Sputnik’in edindiği bilgilere göre İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde bugün gemi denetimi için planlama henüz yapılmadı. Gözler Rusya’nın vereceği kararda…
Tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna kriziyle ortaya çıktığı belirtilen küresel gıda krizinin çözümü için 22 Temmuz 2022’de İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı. Son olarak buna Türkiye ve BM’nin çabaları ile iki ay daha eklendi. 17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bugünün son gün olmasına rağmen anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
Anlaşma kapsamında yer alan Rus tahıl ve gübresinin ihracatında ise Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda lojistik, sigorta ve ödeme konusunda engeller bulunuyor. Bu konuda Türkiye ve BM’nin en başından beri yoğun çabalarına rağmen halen net bir çözüme ulaşılamadı.
Vladimir Putin- Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
DÜNYA
Putin'den Ramaphosa’ya: Tahıl anlaşmasının uzatılabilmesi için gereken şartlar yerine getirilmedi
15 Temmuz, 16:45
Rusya’nın talebi ise net. Rus tahıl ve gübresinin ihracatında Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yaşanan lojistik, sigorta ve ödeme konusundaki engellerin kaldırılmasına yönelik garanti verilmesini ve bunun resmi olarak duyurulmasını talep ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" açıklamasında bulunsa da Rusya’dan tam tersi açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya’yı ilgilendiren bölümlerinin uygulanmaması durumunda askıya alınacağını açıklamıştı.
Sputnik’in ulaştığı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “Müşterek Kooridnasyon Merkezi hala bugün için denetim planını düşünüyor” diyerek henüz karar verilmediğini aktardı. BM yetkilisi, “İstanbul'a doğru gelmekte olan ve denetlenmesi gereken bir gemi kaldı. Yani şu an itibariyle denetim alanlarında kayıtlı gemi bulunmuyor” diye de ekledi.
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
Ukrayna krizi
BM: Tahıl anlaşmasının geçerliliği boyunca Rus gübreleri olan tek bir gemi bile gönderilmedi
15 Temmuz, 18:08
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