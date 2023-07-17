https://sputniknews.com.tr/20230717/bugun-son-gundu-tahil-koridorunda-denetimler-beklemeye-girdi-1073610960.html

Bugün son gündü: Tahıl koridorunda denetimler ‘beklemeye’ girdi

Bugün son gündü: Tahıl koridorunda denetimler ‘beklemeye’ girdi

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna tarafından hayata geçirilen tahıl anlaşmasında bugün son gün. Sputnik’in edindiği bilgilere göre... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T11:52+0300

2023-07-17T11:52+0300

2023-07-17T11:54+0300

ukrayna krizi

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

müşterek koordinasyon merkezi

istanbul

türkiye

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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Tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna kriziyle ortaya çıktığı belirtilen küresel gıda krizinin çözümü için 22 Temmuz 2022’de İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı. Son olarak buna Türkiye ve BM’nin çabaları ile iki ay daha eklendi. 17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bugünün son gün olmasına rağmen anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.Anlaşma kapsamında yer alan Rus tahıl ve gübresinin ihracatında ise Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda lojistik, sigorta ve ödeme konusunda engeller bulunuyor. Bu konuda Türkiye ve BM’nin en başından beri yoğun çabalarına rağmen halen net bir çözüme ulaşılamadı.Rusya’nın talebi ise net. Rus tahıl ve gübresinin ihracatında Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yaşanan lojistik, sigorta ve ödeme konusundaki engellerin kaldırılmasına yönelik garanti verilmesini ve bunun resmi olarak duyurulmasını talep ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" açıklamasında bulunsa da Rusya’dan tam tersi açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın Rusya’yı ilgilendiren bölümlerinin uygulanmaması durumunda askıya alınacağını açıklamıştı.Sputnik’in ulaştığı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden bir BM yetkilisi de “Müşterek Kooridnasyon Merkezi hala bugün için denetim planını düşünüyor” diyerek henüz karar verilmediğini aktardı. BM yetkilisi, “İstanbul'a doğru gelmekte olan ve denetlenmesi gereken bir gemi kaldı. Yani şu an itibariyle denetim alanlarında kayıtlı gemi bulunmuyor” diye de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230715/putinden-ramaphosaya-tahil-anlasmasinin-uzatilabilmesi-icin-gereken-sartlar-yerine-getirilmedi-1073568492.html

https://sputniknews.com.tr/20230715/bm-tahil-anlasmasinin-gecerliligi-boyunca-rus-gubreleri-olan-tek-bir-gemi-bile-gonderilmedi-1073570515.html

istanbul

rusya

ukrayna

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