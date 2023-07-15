https://sputniknews.com.tr/20230715/putinden-ramaphosaya-tahil-anlasmasinin-uzatilabilmesi-icin-gereken-sartlar-yerine-getirilmedi-1073568492.html

Putin'den Ramaphosa’ya: Tahıl anlaşmasının uzatılabilmesi için gereken şartlar yerine getirilmedi

Putin'den Ramaphosa’ya: Tahıl anlaşmasının uzatılabilmesi için gereken şartlar yerine getirilmedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa’yla gerçekleştirdiği görüşmede, uzatılmazsa 17 Temmuz’da geçerliliği son bulacak olan tahıl... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T16:45+0300

2023-07-15T16:45+0300

2023-07-15T16:45+0300

dünya

vladimir putin

cyril ramaphosa

tahıl

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren ‘paket anlaşmayı’ ele aldılar.Söz konusu anlaşmanın ‘paket anlaşma’ olarak anılmasının sebebi, şartlarından birinin de Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki dolaylı yaptırımların kaldırılması olması.Nitekim Putin’in Ramaphosa ile görüşmesinde, paket anlaşma çerçevesinde Rus gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ulaştırılmasının önünün açılması maddesinin hala yerine getirilmediğini belirttiği kaydedildi.Rusya Devlet Başkanı ayrıca, anlaşmanın başlıca amacının, yani tahılın Afrika ülkeleri gibi ihtiyaç sahibi ülkelere tedarik edilmesi şartının da yerine getirilmediğini vurguladı.Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşma, gıda güvenliğine ilişkin kaygılar sebebiyle imzalanmıştı. İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan anlaşmanın süresi, uzatılmaması halinde 17 Temmuz’da sonlanacak.Rusya uzun zamandan beri anlaşmanın kendi tarım ürünleriyle ilgili kısmının yerine getirilmemesi halinde anlaşmadan çekileceği konusunda uyarıyor.Bununla beraber Putin ile Ramaphosa’nın telefon görüşmeleri sırasında, Afrika ülkelerinin Ukrayna’ya ilişkin barış teklifini 27-28 Temmuz’da St. Petersburg’da gerçekleşecek Rusya-Afrika Ekonomik Forumu’nda ele almayı kararlaştırdıkları da kaydedildi.

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vladimir putin, cyril ramaphosa, tahıl