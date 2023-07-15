https://sputniknews.com.tr/20230715/bm-tahil-anlasmasinin-gecerliligi-boyunca-rus-gubreleri-olan-tek-bir-gemi-bile-gonderilmedi-1073570515.html
BM: Tahıl anlaşmasının geçerliliği boyunca Rus gübreleri olan tek bir gemi bile gönderilmedi
BM: Tahıl anlaşmasının geçerliliği boyunca Rus gübreleri olan tek bir gemi bile gönderilmedi
BM Koordinasyon Merkezine göre, 2022 yılının Temmuz ayından bu yana tahıl anlaşması kapsamında Rus gübreli tek bir gemi bile gönderilmedi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T18:08+0300
2023-07-15T18:08+0300
2023-07-15T18:08+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının Temmuz ayından bu yana tahıl anlaşmasının süresi boyunca Rus gübreli tek bir gemi gönderilmedi. Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından gönderilen mısırın yüzde 10'u, buğdayın ise yüzde 40'ı fakir ülkelere ulaştırıldı.Açıklamada, “22 Temmuz 2022 tarihli anlaşma, amonyak da dahil olmak üzere Rus gübrelerinin ihracatına izin veriyor, ancak anlaşma kapsamında gübre olan tek bir gemi gönderilmedi” denildi.BM'ye göre yıl boyunca Afganistan, Etiyopya, Somali, Sudan ve Yemen gibi düşük gelirli ülkeler anlaşma kapsamında taşınan ürünlerin yüzde 2.5'ini veya 33 milyon tonun üzerinde olan toplam arzın 822 bin tonunu aldı.İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 18 Temmuz’da sona eriyor.Rusya yetkilileri, dolaylı yaptırımlar nedeniyle tarım ürünü ihracatının hala kısıtlanıyor olması ve dolayısıyla anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın uzatılmasına onay vermeyi düşünmediklerini defalarca dile getirdi.
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, rus, ukrayna krizi, ukrayna
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, rus, ukrayna krizi, ukrayna
BM: Tahıl anlaşmasının geçerliliği boyunca Rus gübreleri olan tek bir gemi bile gönderilmedi
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BM Koordinasyon Merkezine göre, 2022 yılının Temmuz ayından bu yana tahıl anlaşması kapsamında Rus gübreli tek bir gemi bile gönderilmedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının Temmuz ayından bu yana tahıl anlaşmasının süresi boyunca Rus gübreli tek bir gemi gönderilmedi. Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından gönderilen mısırın yüzde 10'u, buğdayın ise yüzde 40'ı fakir ülkelere ulaştırıldı.
Açıklamada, “22 Temmuz 2022 tarihli anlaşma, amonyak da dahil olmak üzere Rus gübrelerinin ihracatına izin veriyor, ancak anlaşma kapsamında gübre olan tek bir gemi gönderilmedi” denildi.
BM'ye göre yıl boyunca Afganistan, Etiyopya, Somali, Sudan ve Yemen gibi düşük gelirli ülkeler anlaşma kapsamında taşınan ürünlerin yüzde 2.5'ini veya 33 milyon tonun üzerinde olan toplam arzın 822 bin tonunu aldı.
İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 18 Temmuz’da sona eriyor.
Rusya yetkilileri, dolaylı yaptırımlar nedeniyle tarım ürünü ihracatının hala kısıtlanıyor olması ve dolayısıyla anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın uzatılmasına onay vermeyi düşünmediklerini defalarca dile getirdi.