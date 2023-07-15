https://sputniknews.com.tr/20230715/bm-tahil-anlasmasinin-gecerliligi-boyunca-rus-gubreleri-olan-tek-bir-gemi-bile-gonderilmedi-1073570515.html

BM: Tahıl anlaşmasının geçerliliği boyunca Rus gübreleri olan tek bir gemi bile gönderilmedi

BM: Tahıl anlaşmasının geçerliliği boyunca Rus gübreleri olan tek bir gemi bile gönderilmedi

BM Koordinasyon Merkezine göre, 2022 yılının Temmuz ayından bu yana tahıl anlaşması kapsamında Rus gübreli tek bir gemi bile gönderilmedi. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T18:08+0300

2023-07-15T18:08+0300

2023-07-15T18:08+0300

ukrayna krizi

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

tahıl

rus

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28a58ad025c24b35e8c064aeec00bb76.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının Temmuz ayından bu yana tahıl anlaşmasının süresi boyunca Rus gübreli tek bir gemi gönderilmedi. Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından gönderilen mısırın yüzde 10'u, buğdayın ise yüzde 40'ı fakir ülkelere ulaştırıldı.Açıklamada, “22 Temmuz 2022 tarihli anlaşma, amonyak da dahil olmak üzere Rus gübrelerinin ihracatına izin veriyor, ancak anlaşma kapsamında gübre olan tek bir gemi gönderilmedi” denildi.BM'ye göre yıl boyunca Afganistan, Etiyopya, Somali, Sudan ve Yemen gibi düşük gelirli ülkeler anlaşma kapsamında taşınan ürünlerin yüzde 2.5'ini veya 33 milyon tonun üzerinde olan toplam arzın 822 bin tonunu aldı.İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 18 Temmuz’da sona eriyor.Rusya yetkilileri, dolaylı yaptırımlar nedeniyle tarım ürünü ihracatının hala kısıtlanıyor olması ve dolayısıyla anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın uzatılmasına onay vermeyi düşünmediklerini defalarca dile getirdi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, rus, ukrayna krizi, ukrayna