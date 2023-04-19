https://sputniknews.com.tr/20230419/abdden-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-1069930832.html

ABD’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

ABD’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya 325 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım sağlanacağını duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:42+0300

2023-04-19T22:42+0300

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

askeri yardım

pentagon

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Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna’ya 325 milyon dolar hacminde yeni kritik güvenlik yardımını ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray’ın internet sitesinde de ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e verdiği Ukrayna’ya 325 milyon dolar değerinde yardımın sağlanması talimatı yayınladı.Yeni paket, topçular için mühimmat, HIMARS çok namlulu roketatarlar için füzeler, 155 ve 105 milimetre mermiler, Bradley zırhlı savaş araçları için güdümlü füzeler, AT-4 tanksavar sistemler, tanksavar mayınlar, engelleri aşmak için mühimmat, 9 milyon tüfek mermisi, 'çok hassas uçak mühimmatı' ve dört adet lojistik destek aracından oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230419/abd-kara-kuvvetleri-ukraynanin-muhimmat-kullanimina-iliskin-tahminlerimiz-dogru-cikmadi-1069929121.html

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