https://sputniknews.com.tr/20230419/abd-kara-kuvvetleri-ukraynanin-muhimmat-kullanimina-iliskin-tahminlerimiz-dogru-cikmadi-1069929121.html
ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'nın mühimmat kullanımına ilişkin tahminlerimiz doğru çıkmadı
ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'nın mühimmat kullanımına ilişkin tahminlerimiz doğru çıkmadı
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna'daki savaşın, ABD’nin gelecekteki çatışmalarda mühimmat kullanımına ilişkin tahminlerinin düşük... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:18+0300
2023-04-19T22:18+0300
2023-04-19T22:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
mühimmat
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ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan Wormouth, “Ukrayna'daki savaşın gelecekteki çatışmalarda cephane kullanımına ilişkin tahminlerimizin düşük olduğunu gösterdiğini düşünüyorum" dedi.Wormouth, ABD'nin sadece Ukraynalılara yardım etmeye devam etmekle kalmayıp aynı zamanda kendi stoklarını da yenilemek için ortakları ve savunma sanayii işletmeleriyle yakın işbirliği içinde mühimmat üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.ABD Ordusunun mühimmat üretim hızını artırmak için endüstriyel bir üsse 1.5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirten Wormouth, bunun için Lockheed Martin ve Raytheon da dahil olmak üzere bir dizi üreticiyle sözleşme imzaladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ukraynali-buyukelci-rusya-askeri-harekat-sirasinda-onemli-basarilar-elde-etti-1069915887.html
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ABD Kara Kuvvetleri: Ukrayna'nın mühimmat kullanımına ilişkin tahminlerimiz doğru çıkmadı
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ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna'daki savaşın, ABD’nin gelecekteki çatışmalarda mühimmat kullanımına ilişkin tahminlerinin düşük olduğunu gösterdiğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan Wormouth, “Ukrayna'daki savaşın gelecekteki çatışmalarda cephane kullanımına ilişkin tahminlerimizin düşük olduğunu gösterdiğini düşünüyorum" dedi.
Wormouth, ABD'nin sadece Ukraynalılara yardım etmeye devam etmekle kalmayıp aynı zamanda kendi stoklarını da yenilemek için ortakları ve savunma sanayii işletmeleriyle yakın işbirliği içinde mühimmat üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
ABD Ordusunun mühimmat üretim hızını artırmak için endüstriyel bir üsse 1.5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirten Wormouth, bunun için Lockheed Martin ve Raytheon da dahil olmak üzere bir dizi üreticiyle sözleşme imzaladığını kaydetti.