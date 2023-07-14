https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdogan-sayin-putinle-karadeniz-tahil-koridorunun-uzatilmasi-konusunda-hemfikiriz-1073543671.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T15:28+0300

2023-07-14T15:28+0300

2023-07-14T15:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

karadeniz tahıl koridoru

türkiye

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de misafir edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi.Yunanistan'la olan ilişkilere de değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kast ederek, "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.AB üyelik müzakereleriAvrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerinden artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları beklediğimizi söyledik" değerlendirmesinde bulundu.

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, karadeniz tahıl koridoru, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri