https://sputniknews.com.tr/20230714/cumhurbaskani-erdogan-sayin-putinle-karadeniz-tahil-koridorunun-uzatilmasi-konusunda-hemfikiriz-1073543671.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T15:28+0300
2023-07-14T15:28+0300
2023-07-14T15:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
karadeniz tahıl koridoru
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de misafir edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi.Yunanistan'la olan ilişkilere de değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kast ederek, "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.AB üyelik müzakereleriAvrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerinden artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları beklediğimizi söyledik" değerlendirmesinde bulundu.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, karadeniz tahıl koridoru, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, karadeniz tahıl koridoru, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin'le Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz
15:28 14.07.2023 (güncellendi: 15:46 14.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de misafir edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi.
Yunanistan'la olan ilişkilere de değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kast ederek, "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AB üyelik müzakereleri
Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerinden artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları beklediğimizi söyledik" değerlendirmesinde bulundu.