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https://sputniknews.com.tr/20230318/rusya-kendisi-ile-ilgili-kisimda-ilerleme-olmasi-durumunda-tahil-anlasmasinda-ek-uzatmaya-gidecek-1068441201.html
Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gidecek
Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gidecek
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın kendisi ile ilgili kısımda ilerleme sağlanması durumunda 60 gün sonra Tahıl Koridoru Anlaşması’nı... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T21:41+0300
2023-03-18T21:41+0300
dünya
tahıl anlaşması
rusya
ukrayna
türkiye
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’e ve UNCTAD Genel Sekreteri Rebecca Greenspan’a yazdığı mektupta anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımda ilerleme sağlanması durumunda Moskova’nın 60 gün sonra Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmanın imkanlarını değerlendireceğini ifade etti.Anlaşmanın 60 günden fazla uzatılmasının Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazarlara ihraç edilmesi konusunda ‘hissedilebilir bir ilerleme’ olmasına bağlı olarak değerlendirileceğine dikkat çeken Nebenzya, anlaşmanın 18 Mayıs 2023’ten sonra uzatılması için aşağıdaki maddeleri sıraladı:İstanbul’da geçen sene temmuz ayında yapılan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların da kaldırılması şartını içeriyordu. Rus yetkililer, tahıl anlaşmasını, şartlarının her ikisi de uygulanması gereken bir paket anlaşma olarak gördüklerini defalarca belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230318/tahil-anlasmasinin-uzatildigini-dogrulayan-bmden-taraflara-her-iki-kismini-yerine-getirme-cagrisi-1068439597.html
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tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, türkiye
tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, türkiye

Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gidecek

21:41 18.03.2023
© Burcu okutanTahıl koridoru anlaşması
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Burcu okutan
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın kendisi ile ilgili kısımda ilerleme sağlanması durumunda 60 gün sonra Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmanın imkanlarını değerlendireceğini bildirdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’e ve UNCTAD Genel Sekreteri Rebecca Greenspan’a yazdığı mektupta anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımda ilerleme sağlanması durumunda Moskova’nın 60 gün sonra Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmanın imkanlarını değerlendireceğini ifade etti.
Anlaşmanın 60 günden fazla uzatılmasının Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazarlara ihraç edilmesi konusunda ‘hissedilebilir bir ilerleme’ olmasına bağlı olarak değerlendirileceğine dikkat çeken Nebenzya, anlaşmanın 18 Mayıs 2023’ten sonra uzatılması için aşağıdaki maddeleri sıraladı:
Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine bağlanması;
Rusya’ya tarım makineleri tedarikine yeniden başlanması;
Rus kargo gemileri için sigorta ve limanlara erişim üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması;
Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden çalıştırılması;
Rus gübre üreticilerinin banka hesaplarının ve mali faaliyetlerinin üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması.
İstanbul’da geçen sene temmuz ayında yapılan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların da kaldırılması şartını içeriyordu. Rus yetkililer, tahıl anlaşmasını, şartlarının her ikisi de uygulanması gereken bir paket anlaşma olarak gördüklerini defalarca belirtti.
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