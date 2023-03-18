https://sputniknews.com.tr/20230318/rusya-kendisi-ile-ilgili-kisimda-ilerleme-olmasi-durumunda-tahil-anlasmasinda-ek-uzatmaya-gidecek-1068441201.html

Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gidecek

Rusya, kendisi ile ilgili kısımda ilerleme olması durumunda tahıl anlaşmasında ek uzatmaya gidecek

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın kendisi ile ilgili kısımda ilerleme sağlanması durumunda 60 gün sonra Tahıl Koridoru Anlaşması’nı... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T21:41+0300

2023-03-18T21:41+0300

2023-03-18T21:41+0300

dünya

tahıl anlaşması

rusya

ukrayna

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/02/1059401151_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_809e606f4f00b42aa73a48651436bf12.jpg

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’e ve UNCTAD Genel Sekreteri Rebecca Greenspan’a yazdığı mektupta anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımda ilerleme sağlanması durumunda Moskova’nın 60 gün sonra Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmanın imkanlarını değerlendireceğini ifade etti.Anlaşmanın 60 günden fazla uzatılmasının Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazarlara ihraç edilmesi konusunda ‘hissedilebilir bir ilerleme’ olmasına bağlı olarak değerlendirileceğine dikkat çeken Nebenzya, anlaşmanın 18 Mayıs 2023’ten sonra uzatılması için aşağıdaki maddeleri sıraladı:İstanbul’da geçen sene temmuz ayında yapılan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların da kaldırılması şartını içeriyordu. Rus yetkililer, tahıl anlaşmasını, şartlarının her ikisi de uygulanması gereken bir paket anlaşma olarak gördüklerini defalarca belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230318/tahil-anlasmasinin-uzatildigini-dogrulayan-bmden-taraflara-her-iki-kismini-yerine-getirme-cagrisi-1068439597.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, türkiye