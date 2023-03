https://sputniknews.com.tr/20230318/tahil-anlasmasinin-uzatildigini-dogrulayan-bmden-taraflara-her-iki-kismini-yerine-getirme-cagrisi-1068439597.html

Tahıl anlaşmasının uzatıldığını doğrulayan BM’den taraflara her iki kısmını yerine getirme çağrısı

Tahıl anlaşmasının uzatıldığını doğrulayan BM’den taraflara her iki kısmını yerine getirme çağrısı

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatıldığını doğrulayarak tarafları anlaşmanın her... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric’in konuya ilişkin yorumunda Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatıldığı doğrulandı ve taraflara anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.Anlaşmanın ne kadar uzatıldığına dair bilgi geçilmeyen açıklamada, “İstandul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatılmıştır. Girişim, (önceden) belirlenmiş Ukrayna limanlarından tahılın ve amonyak dahil olmak üzere tahıl ile ilgili gıda ürünleri ve gübrelerin ihracı için güvenli deniz nakliyesine yardım edilmesini sağlıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler’in anlaşmanın her iki kısmına bağlı olduğu kaydedildi ve taraflara anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.Türkiye'ye teşekkürDujarric, "Tahıl Girişimi'ne diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona erecekti.

