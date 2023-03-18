https://sputniknews.com.tr/20230318/tahil-anlasmasinin-uzatildigini-dogrulayan-bmden-taraflara-her-iki-kismini-yerine-getirme-cagrisi-1068439597.html
Tahıl anlaşmasının uzatıldığını doğrulayan BM’den taraflara her iki kısmını yerine getirme çağrısı
Tahıl anlaşmasının uzatıldığını doğrulayan BM’den taraflara her iki kısmını yerine getirme çağrısı
BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatıldığını doğrulayarak tarafları anlaşmanın her... 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T18:42+0300
2023-03-18T18:42+0300
2023-03-18T18:52+0300
tahıl anlaşması
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068036963_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_06c9409143b8803e5101e1b14f21a14a.jpg
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric’in konuya ilişkin yorumunda Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatıldığı doğrulandı ve taraflara anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.Anlaşmanın ne kadar uzatıldığına dair bilgi geçilmeyen açıklamada, “İstandul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatılmıştır. Girişim, (önceden) belirlenmiş Ukrayna limanlarından tahılın ve amonyak dahil olmak üzere tahıl ile ilgili gıda ürünleri ve gübrelerin ihracı için güvenli deniz nakliyesine yardım edilmesini sağlıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler’in anlaşmanın her iki kısmına bağlı olduğu kaydedildi ve taraflara anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.Türkiye'ye teşekkürDujarric, "Tahıl Girişimi'ne diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona erecekti.
https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-erdogan-ihtiyacimiz-olan-tek-sey-istikrar-ve-guven-iklimine-sahip-cikmaktir-1068436351.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068036963_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_dcbea06e244273d365177b1995351fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, türkiye
tahıl anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, türkiye
Tahıl anlaşmasının uzatıldığını doğrulayan BM’den taraflara her iki kısmını yerine getirme çağrısı
18:42 18.03.2023 (güncellendi: 18:52 18.03.2023) Abone ol
BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatıldığını doğrulayarak tarafları anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric’in konuya ilişkin yorumunda Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatıldığı doğrulandı ve taraflara anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.
Anlaşmanın ne kadar uzatıldığına dair bilgi geçilmeyen açıklamada, “İstandul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatılmıştır. Girişim, (önceden) belirlenmiş Ukrayna limanlarından tahılın ve amonyak dahil olmak üzere tahıl ile ilgili gıda ürünleri ve gübrelerin ihracı için güvenli deniz nakliyesine yardım edilmesini sağlıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler’in anlaşmanın her iki kısmına bağlı olduğu kaydedildi ve taraflara anlaşmanın her iki kısmını yerine getirmek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.
Türkiye'ye teşekkür
Dujarric, "Tahıl Girişimi'ne diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.
19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona erecekti.