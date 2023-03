Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık

https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-erdogan-ihtiyacimiz-olan-tek-sey-istikrar-ve-guven-iklimine-sahip-cikmaktir-1068436351.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin olarak, "Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ile Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladıklarını açıkladı. Erdoğan, "Tahıl koridoru anlaşmasının süresi bugün bitiyordu. İki tarafla yaptığımız görüşmelerle bu sürenin uzatılmasını sağladık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İhtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sahip çıkmayı başarırsak hedeflerimize ulaşmayı kimse engelleyemez. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzedeleri yuvalarına kavuşturmuş olacağız.Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. İstikrar ve güven iklimine sahip çıkmayı başarırsak hedeflerimize ulaşmayı kimse engelleyemez.Bundan 108 yıl önce "Çanakkale geçilmez" diyerek dünyanın en büyük ordularına göğüslerini siper eden kahramanlarımızın aziz hatırası yüreklerimizde yaşıyor.Çanakkale Zaferi milletimize önce milli mücadelemizi verme, başarıya ulaştırma ardından bu topraklardaki Cumhuriyetimizi kurma şevkini aşılamıştır.Bugün de ekonomiden doğal afetlere, her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz. Şu anda bizler görüyorsunuz, bir açık hava müzesindeyiz. Ben gerek bakanımıza, gerek hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Dünyada böyle açık hava müzeleri nadirattandır. Bugün 108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek, istiklalimize ve istikbalimize bağlılığımızı haykırmak için buradayız. Biz de şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, emanetleri koruyarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.Şu anda bizler görüyorsunuz bir açık hava müzesindeyiz. Burası Seddülbahir. Ben gerek bakanımıza gerek saygıdeğer hocamıza ve ekibine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. 10 yaşından 100 yaşına kah ordu olduk, kah tek başına canlar verdik, her taşına dünya şahit. Yılmadık, yılmayacağız. Bugün 108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek, istiklalimize ve istikbalimize bağlılığımızı haykırmak için buradayız, Çanakkale'deyiz. Tarihe saygı duymak ve hatıraları yaşatmak, bunların sembolleri olan eserlere sahip çıkmayı gerektirir. Biz de Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, emanetleri koruyarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.Bölgedeki çalışmaları daha derli toplu yürütmek için 2014 yılında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı biz kurduk. Faaliyete geçen Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, çok sayıda restorasyon projesi, çevre düzenlemesi, kurulan müzeler ve verilen pek çok hizmet sayesinde bölgeyi ecdadın hatırasına yakışır bir görünüme kavuşturduk. Seddülbahir Kalesi restorasyonu da bu çalışmalardan biridir. Az önce de ifade edildiği gibi Valide Turhan Sultan tarafından 3,5 asır önce boğazın girişinde inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi ve karşısındaki Kumkale, Çanakkale Savaşı'nda da önemli rol oynamıştır. Düşmanın ilk saldırdığı ve en son ayrıldığı yer olan bu kalenin açık hava müzesi olarak ziyarete açılmasını fevkalade isabetli olarak görüyorum.Tahıl Koridoru AnlaşmasıGeçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri, buradaki manevi havayı teneffüs etmeleri gerektiğine inanıyorum.Karadeniz Koridoruyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tahıl koridorunun anlaşması bugün itibarıyla bitiyordu. Her iki tarafla yapılan görüşmeler sonucunda sürenin uzatılmasını sağladık. Sözleşmenin istikrarı hayati öneme sahip.

