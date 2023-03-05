https://sputniknews.com.tr/20230305/rusya-ordusu-azov-taburunun-zaporojye-bolgesindeki-komuta-merkezini-vurdu-1067839878.html

Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu

Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordu birliklerinin aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdukları... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T18:29+0300

2023-03-05T18:29+0300

2023-03-05T18:29+0300

ukrayna krizi

zaporojye

azov taburu

ukrayna ordusu

rusya ordusu

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

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Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Zaporojye bölgesindeki Maryevka yerleşimi yakınında Azov Taburu’nun komuta merkezi vuruldu” açıklamasını yaptı. Konaşenkov, şu bilgileri verdi:* Kupyansak yönünde Batı Askeri Grubu savaş jetlerinin ve topçu birlikleri, Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 40’a yakın askerini, bir zırhlı muharebe aracını ve üç otomobili etkisiz hale getirdi.* Rus ordusu, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) topraklarında düşman birliklerine kayıplar yaşattı.* Krasnıy Liman yönünde bir günde 180’e yakın Ukrayna askeri, bir zırhlı piyade aracı, 4 zırhlı muharebe aracı ve bir adet Gvızdika obüsünü imha etti.* Rus birlikleri, Donetsk yönünde 210’un üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir piyade muharebe aracı, 4 zırhlı muharebe aracı, 7 otomobil, bir M777 topçu sistemi ve bir M109 Paladin kundağı motorlu topçu düzeneği, bir Gvozdika kundağı motorlu obüsü, bir Tyulpan kundağı motorlu havan topu, bir Smerç çok namlulu roketatar sistemi savaş aracı ve bir adet D -30 obüsü imha etti.* Rus ordusu, Hüney Donetsk yönünde DHC’nin 4 yerleşiminde 80’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir zırhlı piyade aracı, 5 zırhlı muharebe aracı, 4 pikap ve bir D-20 obüsünü imha etti.* Rus ordusu, Herson bölgesinde 30’un üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın 10 otomobili, bir Gvozdika, bir Msta-B ve bir D-30 obüsünü imha etti.* DHC’nin Avdeyevka yerleşiminde ve Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçları ile elektronik harp sistemlerinin komuta merkezleri yok edildi. Konaşenkov, düşman güçlerinin verdiği maddi kayıplarla ilgili güncel bilgileri de şöyle aktardı:“Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 394 uçak, 216 helikopter, 3 bin 336 insansız hava aracı, 409 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 162 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1050 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 282 sahra ve havan topu ile 8 bin 746 adet özel askeri araç imha edildi."

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zaporojye, azov taburu, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov