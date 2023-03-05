Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230305/rusya-ordusu-azov-taburunun-zaporojye-bolgesindeki-komuta-merkezini-vurdu-1067839878.html
Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu
Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordu birliklerinin aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdukları... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T18:29+0300
2023-03-05T18:29+0300
ukrayna krizi
zaporojye
azov taburu
ukrayna ordusu
rusya ordusu
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101963/55/1019635539_1:0:986:554_1920x0_80_0_0_16886a0690e738950cc785b7adb58d88.jpg
Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Zaporojye bölgesindeki Maryevka yerleşimi yakınında Azov Taburu’nun komuta merkezi vuruldu” açıklamasını yaptı. Konaşenkov, şu bilgileri verdi:* Kupyansak yönünde Batı Askeri Grubu savaş jetlerinin ve topçu birlikleri, Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 40’a yakın askerini, bir zırhlı muharebe aracını ve üç otomobili etkisiz hale getirdi.* Rus ordusu, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) topraklarında düşman birliklerine kayıplar yaşattı.* Krasnıy Liman yönünde bir günde 180’e yakın Ukrayna askeri, bir zırhlı piyade aracı, 4 zırhlı muharebe aracı ve bir adet Gvızdika obüsünü imha etti.* Rus birlikleri, Donetsk yönünde 210’un üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir piyade muharebe aracı, 4 zırhlı muharebe aracı, 7 otomobil, bir M777 topçu sistemi ve bir M109 Paladin kundağı motorlu topçu düzeneği, bir Gvozdika kundağı motorlu obüsü, bir Tyulpan kundağı motorlu havan topu, bir Smerç çok namlulu roketatar sistemi savaş aracı ve bir adet D -30 obüsü imha etti.* Rus ordusu, Hüney Donetsk yönünde DHC’nin 4 yerleşiminde 80’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir zırhlı piyade aracı, 5 zırhlı muharebe aracı, 4 pikap ve bir D-20 obüsünü imha etti.* Rus ordusu, Herson bölgesinde 30’un üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın 10 otomobili, bir Gvozdika, bir Msta-B ve bir D-30 obüsünü imha etti.* DHC’nin Avdeyevka yerleşiminde ve Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçları ile elektronik harp sistemlerinin komuta merkezleri yok edildi. Konaşenkov, düşman güçlerinin verdiği maddi kayıplarla ilgili güncel bilgileri de şöyle aktardı:“Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 394 uçak, 216 helikopter, 3 bin 336 insansız hava aracı, 409 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 162 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1050 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 282 sahra ve havan topu ile 8 bin 746 adet özel askeri araç imha edildi."
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101963/55/1019635539_124:0:863:554_1920x0_80_0_0_3fa9474f96cedba5cecca1ee80640426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zaporojye, azov taburu, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov
zaporojye, azov taburu, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov

Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu

18:29 05.03.2023
© Sputnik / Alexandr MaksimenkoUkraynalı neo-Nazi Azov Taburu
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Alexandr Maksimenko
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordu birliklerinin aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdukları belirtildi.
Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Zaporojye bölgesindeki Maryevka yerleşimi yakınında Azov Taburu’nun komuta merkezi vuruldu” açıklamasını yaptı. Konaşenkov, şu bilgileri verdi:
* Kupyansak yönünde Batı Askeri Grubu savaş jetlerinin ve topçu birlikleri, Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 40’a yakın askerini, bir zırhlı muharebe aracını ve üç otomobili etkisiz hale getirdi.
* Rus ordusu, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) topraklarında düşman birliklerine kayıplar yaşattı.
* Krasnıy Liman yönünde bir günde 180’e yakın Ukrayna askeri, bir zırhlı piyade aracı, 4 zırhlı muharebe aracı ve bir adet Gvızdika obüsünü imha etti.
* Rus birlikleri, Donetsk yönünde 210’un üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir piyade muharebe aracı, 4 zırhlı muharebe aracı, 7 otomobil, bir M777 topçu sistemi ve bir M109 Paladin kundağı motorlu topçu düzeneği, bir Gvozdika kundağı motorlu obüsü, bir Tyulpan kundağı motorlu havan topu, bir Smerç çok namlulu roketatar sistemi savaş aracı ve bir adet D -30 obüsü imha etti.
* Rus ordusu, Hüney Donetsk yönünde DHC’nin 4 yerleşiminde 80’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir zırhlı piyade aracı, 5 zırhlı muharebe aracı, 4 pikap ve bir D-20 obüsünü imha etti.
* Rus ordusu, Herson bölgesinde 30’un üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın 10 otomobili, bir Gvozdika, bir Msta-B ve bir D-30 obüsünü imha etti.
* DHC’nin Avdeyevka yerleşiminde ve Harkov bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçları ile elektronik harp sistemlerinin komuta merkezleri yok edildi.
Konaşenkov, düşman güçlerinin verdiği maddi kayıplarla ilgili güncel bilgileri de şöyle aktardı:
“Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 394 uçak, 216 helikopter, 3 bin 336 insansız hava aracı, 409 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 162 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1050 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 282 sahra ve havan topu ile 8 bin 746 adet özel askeri araç imha edildi."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала