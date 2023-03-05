https://sputniknews.com.tr/20230305/trump-ukrayna-vaadinde-israrli-catismayi-24-saat-icinde-cozerim-1067829531.html

Trump, Ukrayna vaadinde ısrarlı: Çatışmayı 24 saat içinde çözerim

Trump, Ukrayna vaadinde ısrarlı: Çatışmayı 24 saat içinde çözerim

2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklayan önceki ABD Başkanı Donald Trump, 3. Dünya Savaşını bir tek kendisinin önleyebileceği ve... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T12:51+0300

2023-03-05T12:51+0300

2023-03-05T13:05+0300

ukrayna krizi

donald trump

3. dünya savaşı

rusya

ukrayna

çin

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ABD'nin Maryland eyaletinin Oxon Hill kentinde düzenlenen Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC 2023) 1 saat 45 dakikalık konuşma yapan önceki Başkan Donald Trump, '3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını, ancak bunu önleyebilecek tek liderin de kendisi olduğunu' öne sürdü.Trump, Ukrayna'daki çatışmalar için "Oval Ofis'e girmeden bile önce Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaşı çözeceğim. Problemi hızlı bir şekilde çözeceğim ve bunu yapmak bir günden fazla sürmeyecek. Sizi temin ederim ki, bu zor bir görev olmayacak. Eğer insanlar ne yapmaları gerektiğini bilirlerse, 24 saat içinde halledilebilir" dedi.Ukrayna çözüm planını ve bu kapsamda atacağı adımları paylaşmayacağını söyleyen 45. Başkan, zira bu bilginin ifşa olması halinde aklındakileri hayata geçirmesi ve çatışmayı sonlandırmasına imkan tanınmayacağını belirtti:"Bunu sizi söylemeyeceğim, zira yaparsam, bunu gerçekleştirme imkanını muhtemelen kaybederim. Bunu yapabilmek için başkan olmanız, ofise ve yetkilere sahip olmanız gerekir. Ancak bu, bir günde gerçekleşecek. Tekrar ediyorum, eğer başkan olsaydım, bunlar asla yaşanmazdı. Bu savaş, bir günde çözümlenmeli."Kendi döneminin icraatlarını överek başkan olduğu sürede yeni bir savaşın başlamadığına dikkat çeken ve savaşları durduracağını söyleyen Trump, Rusya ve Çin'e karşı caydırıcı politikalar uyguladığını dile getirdi. Cumhuriyetçi lider, 'Çin'den mal ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını ve 'Çin virüsünü' dünyaya saldıkları için Pekin'e ekonomik yaptırımlar uygulayacağını' vurguladı.Demokrat Partili Joe Biden yönetiminin politikalarına ve Washington'daki statükoya yüklenen, sınır sorunları, seçim güvenilirliği ve medyayı eleştiren Trump, "Joe Biden'ı Beyaz Saray'dan çıkaracağız" derken 'derin devleti bitireceğinden' de söz etti.'Ben sizin adaletinizim, intikamınızım''ABD'nin şu an özgür bir ülke olmadığı ve özgür basına sahip olmadığı' görüşünü savunan Trump, "Ben sizin sesinizim, savaşçınızım, adaletinizim. Zulme uğrayan ve ihanete uğrayanlar, sizin intikamınızım" diye konuştu. Başkan'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı olayına da değinen Trump, "Hunter Biden bir suçlu ve ona bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Joe Biden bir suçlu ve ona hiçbir şey olmamış gibi görünüyor" dedi. Kendisi hakkında haksız yere davalar açıldığını ve anaakım medyada yalan haberler yapıldığını söyleyen 45. Başkan, konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'hakkındaki soruşturmalarda suçlansa ve iddianame hazırlansa bile başkanlık kampanyasına devam edeceğini' vurguladı.

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donald trump, 3. dünya savaşı, rusya, ukrayna, çin