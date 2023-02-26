https://sputniknews.com.tr/20230226/trump-ukrayna-abd-uzerinde-mutlak-hakimiyet-kurdu-1067509683.html

Trump: Ukrayna, ABD üzerinde 'mutlak hakimiyet' kurdu

Trump: Ukrayna, ABD üzerinde 'mutlak hakimiyet' kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ABD üzerinde 'mutlak bir hakimiyet' kurduğunu söyleyerek, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın ardındaki... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T05:34+0300

2023-02-26T05:34+0300

2023-02-26T05:34+0300

ukrayna krizi

donald trump

abd

ukrayna

rusya

kuzey akım

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Eski Başkan Donald Trump, gazeteci Glenn Beck'e verdiği mülakatta Ukrayna'da devam eden ihtilafa dair değerlendirmelerde bulundu.Deneyimli Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının doğrudan Başkan Joe Biden'ın talimatıyla, gizli bir operasyonla hedef alındığını ortaya koyan son haberini yorumlayan Trump, ABD'nin dahlini göz ardı etmeyerek failin Batı'nın iddia ettiği üzere Rusya olduğunu reddetti.Trump, "Biz olabiliriz, Ukrayna da olabilir ve hatta belasını arayan üçüncü bir ülke de olabilir. Ama Rusya değil. Burası onları için büyük bir gelir kaynağıydı. Bize bir şeyler anlatmak için (boru hatlarını) havaya uçurmuş olamazlar. Siz net olarak söyleyebileceğim tek şey bu" dedi.'Hasta insanlar her şeyin suçunu Rusya'ya atıyor'Ayrıca Trump, 'hasta insanların her şeyin suçunu Rusya'ya attığını' da sözlerine ekledi.Kiev'in Washington üzerinde 'mutlak bir hakimiyet' kurduğunu savunan Trump, ABD'nin boru hatlarını hedef almak için Ukrayna ile 'birlikte çalışmış olabileceğini' dile getirdi.'Biz Ukrayna'ya 150 milyar dolar verdik, Avrupa hiçbir şey vermedi'Eski Başkan, "Biz onlara galiba 150 milyar dolar verdik, Avrupa ise neredeyse hiçbir şey vermedi" ifadelerini kullandı.Bu haftanın başında 2024 seçimlerine katılma niyetini açıklayan Trump, göreve tekrar gelmesi halinde Ukrayna ihtilafını 'saatler içinde sona erdireceği' sözünü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/trump-ukrayna-ihtilafini-birkac-saat-icinde-bitirebilecegimi-garanti-ediyorum-1067345980.html

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