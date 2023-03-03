https://sputniknews.com.tr/20230303/trump-ulkemizi-mahveden-kuklaci-sorosun-biden-icin-2024-secimlerini-satin-almasina-izin-vermeyelim-1067764527.html

Trump: Ülkemizi mahveden kuklacı Soros'un Biden için 2024 seçimlerini satın almasına izin vermeyelim

Trump: Ülkemizi mahveden kuklacı Soros'un Biden için 2024 seçimlerini satın almasına izin vermeyelim

45. ABD Başkanı, kampanyasının destekçilerinden bağış talep etmek için gönderdiği e-postada 'sınırlarımızı, adalet sistemimizi ve ulusumuzu mahveden kukla... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T14:20+0300

2023-03-03T14:20+0300

2023-03-03T14:20+0300

dünya

abd

abd

george soros

donald trump

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abd demokrat parti

joe biden

kampanya

bağış

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ABD'de 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak yoluyla Beyaz Saray'a geri dönmek için kampanya yürüten önceki Başkan Donald Trump, kampanyasına destek toplamak için gönderdiği bir e-postada Demokrat Parti ve liberal örgütlerin baş destekleyicisi olan milyarder spekülatör George Soros'u 'kukla oynatıcısı' diye niteledi. Özellikle eski Sovyetler coğrafyasında renkli devrimlerle birlikte anılan, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmakla suçlanan Soros, geçen yıl ABD'de Demokrat Parti'nin siyasi kampanyalarını desteklemek için 170 milyon dolardan fazla para harcadı. İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Trump, kampanyasının destekçilerinden bağış talep etmek için gönderdiği e-postada şöyle dedi:"Vatansever, şimdi George Soros'u ve Beyaz Saray'ı SATIN ALMAK için harcadığı milyonlarca doları ifşa ettiğim için SALDIRIYA UĞRUYORUM. Ama çok açık söyleyeyim: Sınırlarımızı, adalet sistemimizi ve ulusumuzu mahveden milyarder kuklacıyı ifşa ettiğim için BENİ SUSTURAMAYACAKLAR.""SENİN de susmayacağını biliyorum, Vatansever. Soros ile medyadaki kuklaları, Soros'un seçimlere karışmasını ve yolsuzluğunu ifşa ettiğimiz için bizi SUSTURMAYA çalışırken, 'Sessiz' Çoğunluktan, 2024'ün ülkemizi sonsuza dek geri alacağımız yıl olduğuna dair YÜKSEK SESLİ bir mesaj göndermesini istiyorum!""Lütfen Sessiz Çoğunluk'un Soros'un 2024'te Biden'ın ikinci dönemini satın almasını engellemek için mücadeleye devam edeceğini Soros'a göstermek için bir katkıda bulunun - yüzde 1000 etki yaratmak için."Geçen ay da Amerikalı Yahudilerin yayın organlarından Forward, Trump'ın kampanyasına bağış toplamak için gönderdiği e-postalarda Soros'u 'seçimi tek başına satın almaya çalışmakla' suçladığını yazmıştı. "Arkadaş, yozlaşmış solcu milyarder George Soros, Biden ve Demokratların Senato'yu elinde tutmasını sağlamak için 2022'de 128 MİLYON doların üzerinde para harcadı. “Şimdi Soros, Joe Biden'ın ikinci dönemini tek başına SATIN alabileceğini düşünüyor. Ancak Soros ve Sol'un 2024 hakkında hafife aldığı bir şey var... SİZİN gibi MÜCADELE etmeye istekli milyonlarca Önce Amerika vatanseveri. Bu tabandan ordu birleşik cephe olarak savaşırken, Soros, bizim ülkemizi KURTARMA konusundaki katıksız irademizle boy ölçüşemez."Ülkelerin kaderleriyle oynamaya dair kötü bir şöhreti olan 92 yaşındaki Soros'un Yahudi olmasından hareketle, Yahudi yayın organları Trump'ın bu yorumlarını 'Yahudi karşıtlığı' olarak yorumladı. Jerusalem Post, 'sık sık komplo teorisyenleri tarafından hedef alınan Soros'la ilgili Trump'ın Yahudilerin hükümetleri ve kurumları gizlice kontrol ettiğine dair antisemitik imada bulunduğunu' yazdı.

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