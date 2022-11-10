ABD ara seçimlerine milyon dolarları akıtan milyarderlerle tanışın: Listenin başında Soros yer aldı
20:39 10.11.2022 (güncellendi: 21:11 10.11.2022)
© AAABD Ara Seçimleri 2022
© AA
ABD'de Federal Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, 50 büyük bağışçı, ara seçimlerde birbirleriyle yarışacak siyasi gruplara toplam 1.1 milyar doları adeta 'akıttı'. Bağışçı listesinin başında, 128 milyon dolarla yer alan George Soros'un yanı sıra, kumarhane sahiplerinden yatırımcılara onlarca milyarder bulunuyor.
Washington Post'un ABD Federal Seçim Komisyonu'nun verilerine dayandırdığı haberine göre, 8 Kasım'da gerçekleşen Kongre ara seçimlerinde bağışçıların arasında yer alan 50 büyük bağışçı, siyasi komiteler ve birbirleriyle yarışan diğer gruplara toplam 1.1 milyar doları bağışladı.
Bağışçıların arasında yatırımcılardan denizcilik ve kumarhane patronlarına kadar her iki tarafla da bağlantıları bulunan milyarderler yer alıyor.
Verilere göre 'bireysel' bağışçıların büyük bir çoğunluğu, tercihlerini Cumhuriyetçilerden yana kullandı.
Bağışçı listesinin liderliğini, toplam 128.5 milyon dolarla Demokratlara bağış yapan George Soros üstlendi.
Listenin ikinci sırasında, toplam 70.2 milyon dolarla Cumhuriyetçilere bağış yapan nakliye şirketi Uline'in kurucuları Elizabeth ve Richard Uihlein yer alıyor.
'Bireysel bağışçılar' listesinin ilk 10'unda yer alan diğer milyarderler ise sırasıyla şöyle:
3. Hedge fon yöneticisi Ken Griffin, Cumhuriyetçi adaylara 65.9 milyon dolar
4. Yatırımcı Jeffrey Yass, Cumhuriyetçi adaylara 48.2 milyon dolar
5. Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Demokrat adaylara 39.2 milyon dolar
6. Blackstone şirketinin CEO'su Stephen Schwarzman, Cumhuriyetçi adaylara 32.7 milyon dolar
7. Pam am Systems'in başkanı Timothy Mellon, Cumhuriyetçi adaylara 32.5 milyon dolar
8. Veri tabanı yazılımı firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Cumhuriyetçi adaylara 31.1 milyon dolar
9. Girişimci Peter Thiel, Cumhuriyetçi adaylara 30 milyon dolar
10. Ryan Specialty Group sigorta şirketinin CEO'su Patrick Ryan ve eşi Shirley Ryan, Cumhuriyetçi adaylara 26.8 milyon dolar
Bağışçıların arasında yatırımcılardan denizcilik ve kumarhane patronlarına kadar her iki tarafla da bağlantıları bulunan milyarderler yer alıyor.
Verilere göre 'bireysel' bağışçıların büyük bir çoğunluğu, tercihlerini Cumhuriyetçilerden yana kullandı.
Bağışçı listesinin liderliğini, toplam 128.5 milyon dolarla Demokratlara bağış yapan George Soros üstlendi.
Listenin ikinci sırasında, toplam 70.2 milyon dolarla Cumhuriyetçilere bağış yapan nakliye şirketi Uline'in kurucuları Elizabeth ve Richard Uihlein yer alıyor.
'Bireysel bağışçılar' listesinin ilk 10'unda yer alan diğer milyarderler ise sırasıyla şöyle:
3. Hedge fon yöneticisi Ken Griffin, Cumhuriyetçi adaylara 65.9 milyon dolar
4. Yatırımcı Jeffrey Yass, Cumhuriyetçi adaylara 48.2 milyon dolar
5. Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Demokrat adaylara 39.2 milyon dolar
6. Blackstone şirketinin CEO'su Stephen Schwarzman, Cumhuriyetçi adaylara 32.7 milyon dolar
7. Pam am Systems'in başkanı Timothy Mellon, Cumhuriyetçi adaylara 32.5 milyon dolar
8. Veri tabanı yazılımı firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Cumhuriyetçi adaylara 31.1 milyon dolar
9. Girişimci Peter Thiel, Cumhuriyetçi adaylara 30 milyon dolar
10. Ryan Specialty Group sigorta şirketinin CEO'su Patrick Ryan ve eşi Shirley Ryan, Cumhuriyetçi adaylara 26.8 milyon dolar
© Washington PostABD ara seçimlerine bağış
ABD ara seçimlerine bağış
© Washington Post
Milyarderlerden gelen paranın yüzde 80’inden fazlası, 'PAC'lere yani, yüksek meblağlardaki bağışları kabul eden partilerin seçim kampanyalarını finanse etmek için şirketlerden, sendikalardan ve bireylerden parti bağışları toplamak için kurulmuş komitelere gitti.
Bu komiteler, adayların reklam kampanyaları, organizasyonları, radyo ve televizyondaki yayın programları dahil her türlü medya organizasyonunu üstleniyor.
En iyi 50 bağışçının ilk sıralarında genel olarak 'bireyler' yer alıyor olsa da listede çok sayıda kuruluşun da ara seçimlere yüklü miktarlarda para aktardığı görülüyor.
En çok bağış yapan ilk 10 kuruluş ve tercih ettikleri partiler ise şöyle:
1. One Nation adlı sivil toplum kuruluşu (STK), Cumhuriyetçilere 53.5 milyon dolar
2. American Action Network (STK), Cumhuriyetçilere 47.1 milyon dolar
3. Majority Forward (STK), Demokratlara 30.3 milyon dolar
4. United Brotherhood of Carpenters and Joiners (Sendika), Demokratlara 27.3 milyon dolar
5. Fund for Policy Reform (Soros bağlantılı STK), Demokratlara 25 milyon dolar
6. Koch Industries (Kansas merkezli holding), Cumhuriyetçilere 24.3 milyon dolar
7. National Association of Realtors (Emlak sektörü sendikası), Cumhuriyetçilere 22.8 milyon dolar
8. League of Conservation Voters (Çevre hukuk grubu) Demokratlara 15.4 milyon dolar
9. Stand Together (Koch destekli STK) Cumhuriyetçilere 15 milyon dolar
10. America Votes (Sol eğilimli STK) Demokratlara 10.8 milyon dolar