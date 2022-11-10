https://sputniknews.com.tr/20221110/abdde-ara-secimlerde-son-durum-1063286811.html
ABD'de ara seçimlerde son durum
ABD'de ara seçimlerde son durum
Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD ara seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin elinde 48, Demokratların... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:05+0300
2022-11-10T14:05+0300
2022-11-10T14:05+0300
multimedya
infografik
abd
abd senatosu
abd temsilciler meclisi
cumhuriyetçi parti
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abd seçimleri
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435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 207, Demokratlar 184 sandalye kazandı. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 34 Demokrat, seçimlere girmedi. Öte yandan Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimlerin 6 Aralık'taki 2. tura kaldığı belirtildi.Ara seçimlerdeki son durum, Sputnik'in infografiğinde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, abd, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, abd seçimleri, инфографика
infografik, abd, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, abd seçimleri, инфографика
ABD'de ara seçimlerde son durum
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Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD ara seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin elinde 48, Demokratların elinde ise 46 koltuk var.
435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 207, Demokratlar 184 sandalye kazandı.
Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 34 Demokrat, seçimlere girmedi. Öte yandan Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimlerin 6 Aralık'taki 2. tura kaldığı belirtildi.
Ara seçimlerdeki son durum, Sputnik'in infografiğinde.