435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 207, Demokratlar 184 sandalye kazandı. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 34 Demokrat, seçimlere girmedi. Öte yandan Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimlerin 6 Aralık'taki 2. tura kaldığı belirtildi.Ara seçimlerdeki son durum, Sputnik'in infografiğinde.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD ara seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin elinde 48, Demokratların... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

ABD'de ara seçimlerde son durum

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Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD ara seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin elinde 48, Demokratların elinde ise 46 koltuk var.