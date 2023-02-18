https://sputniknews.com.tr/20230218/sorosun-adani-ile-ilgili-basbakan-modinin-hesap-verecegini-soylemesi-hindistani-karistirdi-1067180135.html

Soros'un 'Adani ile ilgili Başbakan Modi'nin hesap vereceğini' söylemesi, Hindistan'ı karıştırdı

Soros'un 'Adani ile ilgili Başbakan Modi'nin hesap vereceğini' söylemesi, Hindistan'ı karıştırdı

Münih Konferansı'nda konuşan Soros, 'Adani Grup'a yöneltilen yolsuzluk suçlamaları hakkında Hindistan Başbakanı Modi'nin hesap vermek zorunda kalacağı ve bu... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T05:22+0300

2023-02-18T05:22+0300

2023-02-18T08:25+0300

dünya

hindistan

abd

gautam adani

george soros

bharatiya janata partisi (bjp)

rusya

kongre partisi (hindistan)

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ABD’li yatırım araştırma şirketi Hindenburg'ün dünyanın en zenginleri arasında yer alan Hindistanlı işinsanı Gautam Adani'nin holdingler grubunu uzun yıllardır manipülasyon ve dolandırıcılık yapmakla suçlayan raporu, Adani'nin büyük servet kaybına uğramasının ötesine varan etkiler yarattı. ABD'deki Demokrat Parti'yi destekleyen, renkli devrimlerle birlikte anılan, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmakla suçlanan milyarder spekülatör George Soros, Adani-Hindenburg kavgasına müdahil oldu. 'Yabancı yatırımcıların sorularını yanıtlamak zorunda''Hisse senedi manipülasyonu yapmakla suçlanan Adani'nin şirketlerinin hisse senetlerinin iskambilden ev gibi çöktüğünü, Adani Enterprises'ın borsada fon toplama çabasının başarısızlığa uğradığını' söyleyen Soros'un Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 'sessizliğini koruduğu, ama parlamentonun yönelteceği sorulardan kaçsa bile yabancı yatırımcıların sorularını yanıtlamak zorunda kalacağını' iddia etmesi, Hindistan'ı karıştırdı. Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP), Soros'u 'Hindistan demokrasisine suikast düzenlemekle' ve anamuhalefet partisi Kongre'yi de 'kiralık katile suç ortaklığı yapmakla' suçladı. 'Modi'nin sıkılı yumruğunu zayıflatacak'Ülkelerin kaderleriyle oymaya dair bir şöhreti olan 92 yaşındaki spekülatör, 2023 Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Modi ile Adani'yi 'kaderleri iç içe geçmiş yakın müttefikler' olarak niteledi. Soros, suçlamalar üzerinden "Modi'nin Hindistan federal hükümetini sıkan yumruğunu önemli ölçüde zayıflatacak ve çok ihtiyaç duyulan kurumsal reformları zorlamak için kapıyı açacak. Naif olabilirim, ancak Hindistan'da demokratik bir canlanma bekliyorum" iddiasında bulundu. Adani: Rapor, Hindistan'a yönelik hesaplı saldırıAdani Grup, Hindenburg'un 24 Ocak'taki raporuna 29 Ocak'ta verdiği 413 sayfalık yanıtta, bunun 'şirketlerine yönelik bir saldırı değil, topyekun Hindistan'a, büyüme hikayesine ve emellerine yönelik hesaplanmış bir saldırı' olduğunu söylemişti. Adani Group, 'etik olmayan bir açığa satışçı' diye nitelediği New York merkezli Hindenburg'ün raporunun 'yalandan başka bir şey olmadığını' dile getirmişti. Muhalefet soruşturma istediAncak Adani-Hindenburg kavgası, Hindistan parlamentosunun da gündemine geldi. Muhalefet partileri, meseleyle ilgili ortak meclis komisyonu soruşturması talepleriyle son bütçe oturumunu sekteye uğrattı. Anamuhalefet partisi Kongre, Hindistan Merkez Bankası Başkanı ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) Başkanı'na iki ayrı mektup göndererek Hindenburg'ün Adani Grubu'na yönelttiği suçlamalar hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Yüksek Mahkeme de devredeGeçen hafta Yüksek Mahkeme, Hindenburg raporu nedeniyle Adani Grup'un borsada aldığı darbe üzerinden Hintli yatırımcıların gelecekte ani oynaklığa karşı korunmalarının nasıl sağlanacağı konusunda Maliye Bakanlığı ve SEBI'den yanıt istemişti.'Hem Rusya hem ABD ile yakın ilişki olmaz' imasıSoros, Münih'teki konuşmasında, şu değerlendirmeyi de yaptı:"Hindistan, ilginç bir demokrasi örneği. Başbakan Modi, hem açık hem de kapalı toplumlarla yakın ilişkiler sürdürüyor. Hindistan, (Avustralya, ABD ve Japonya ile birlikte) Quad'ın bir üyesi, ama aynı zamanda Rusya'dan çok büyük indirimle çok fazla petrol alıyor ve bunun üzerinden çok para kazanıyor." Bunun üzerine BJP, Soros'un Ekim 1990'da Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM) giren Britanya'dan topladığı milyarlarca sterlini 'Kara Çarşamba' diye bilinen 16 Eylül 1992'de toplu halde satmaya başlayıp diğer spekülatörleri de aynı yola sevk ederek dönemin Başbakanı John Major'ı ERM'den çıkma ve sterlini serbest dalgalanmaya bırakmaya mecbur etmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nı 3.5 milyar sterlin zarara uğratması olayına atıf yaptı. 'Ülkelerle oyun oynayan ekonomik savaş suçlusu'Modi hükümetinin Kadın ve Çocuk Kalkınması Bakanı ve Azınlık İşleri Bakanı Smriti Irani, Soros'un 'İngiltere Merkez Bankası'nı çökerten adam' diye anıldığını ve 'ekonomik savaş suçlusu' diye tanımlandığını hatırlatıp "Pek çok ülkeye karşı bahis oynayan Soros, artık Hindistan'ın demokratik süreçlerine müdahale etmeye dair kötü niyetini beyan etti" dedi.'Modi'yi devirmek için 1 milyar dolarlık finansman açıklaması yapmıştı'"Soros'un yaptığı açıklamaların iyi anlaşılması gerekiyor. Hint demokrasisini yıkmak için böyle açıklamalar yapıyor ki, kendi seçtiği insanlar ülkedeki hükümeti itaat ederek yönetebilsin. Özellikle Başbakan Modi gibi liderleri hedef almak için 1 milyar doları aşan finansmana dair yaptığı açıklamalarla bu durum fazlasıyla aşikar" diye çıkışan Irani, "Hindistanlılar, daha önce iç işlerimize karışmaya çalışan bu tür dış güçleri yendikleri gibi bunu da yenecekler. Her Hintliyi Soros'a uygun bir yanıt vermeye davet ediyorum" çağrısını yaptı. 'Bu savaşta tek kalkanımız Modi'"Bu bir savaş ve dış güçler ile vatandaş arasında duran tek kişi, Başbakan Modi" iddiasında bulunan kadın bakan, 'Modi'ye saldırdığı için Soros'u destekleyebilecek her siyasi örgütün Hintli seçmenin önünde ifşa olacağını' söyledi. Kongre'nin ağır toplarından biri Soros'u tweetleyinceBJP, anamuhalefet partisi Kongre'yi de ünlü spekülatörün açıklamalarına destek vermekle suçladı. BJP Ulusal Sözcüsü Shehzad Poonawalla, Soros'un 'Başbakan Modi'nin yanısıra Hindistan demokratik sistemine saldıran' ifadelerini Kongre'nin önde gelen isimlerinden Praveen Chakravarty'nin 'neden tweetlediğini' sordu.'Kongre Soros'un maşası haline geldi''Kongre lideri Rahul Gandhi'ye yakın Chakravarty'nin Soros'un kasıtlı ve emperyalist gündeminin propagandasını yaptığını' öne süren Poonawalla, "Böylelikle Kongre, Hint demokrasisini istikrarsızlaştırmayı ve şeytanlaştırmayı amaçlayan Soros'un sinsi gündemini dayatma ve pazarlamanın aracı haline gelmiştir" iddiasında bulundu. 'Suikast girişiminin katılımcısı ve destekçisi'BJP Sözcüsü, "Soros'un Hindistan'a karşı ekonomik savaşını çok uzun zamandır biliyoruz, diğer ülkeler tarafından da söylendiği gibi kendi çıkarları için hayırseverlik çalışmaları adı altında milyarlarca doları nasıl pompalamaya çalıştığını, Hindistan'a karşı kiralık katillik yapmak için nasıl bir gündemi olduğunu biliyoruz" diye konuşarak ekledi: "Ve bir adamdan nefret adına Hindistan'a karşı üstlendiği suikast işinin en istekli katılımcısı ve destekçisi, Kongre partisi olmuştur." Kongre: Soros'un komplolarına karşı emniyet kilidiyizKongre'nin önde gelen liderlerinden Jairam Ramesh ise şu tweeti attı:"Başbakanla bağlantılı Adani dolandırıcılığının Hindistan'da demokratik bir canlanmaya yol açıp açmayacağı tamamen Kongre'ye, muhalefete bağlı... Soros gibilerinin seçim sonuçlarını belirleyememesinin garantisi, bizim Nehruvian mirasımızdır."

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hindistan, abd, gautam adani, george soros, bharatiya janata partisi (bjp), rusya, kongre partisi (hindistan)