Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230127/adani-120-milyar-dolarlik-servetinin-4te-1ini-kaybetti-en-zenginler-listesinde-7-siraya-indi-1066266342.html
Adani, 120 milyar dolarlık servetinin 4'te 1'ini kaybetti: En zenginler listesinde 7. sıraya indi
Adani, 120 milyar dolarlık servetinin 4'te 1'ini kaybetti: En zenginler listesinde 7. sıraya indi
Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Hindistanlı sanayici Gautam Adani, halka açık şirketlerinin hisselerindeki büyük değer kaybı nedeniyle net... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:31+0300
2023-01-27T16:40+0300
ekonomi
gautam adani
hindistan
forbes
milyarder
servet
değer
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/16/1059001236_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_138bb32ff854b0bb7ee2898e4f2d6cc0.jpg
Gautam Adani'nin dev holding grubunun 2 gündeki büyük kaybı, açığa satış odaklı ABD’li yatırım araştırma şirketi Hindenburg'ün piyasayı sarsan raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Forbes verilerine göre 27 Ocak 2023 itibariyle net değeri 22.7 milyar dolardan fazla kayıpla 96.5 milyar dolara düşen Gautam Adani, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde 3. sıradan 7. sıraya geriledi.Hindenburg'ün Adani Grup'un belirli menkul kıymetlerinde kısa pozisyon aldığını duyurmasının ardından, Adani'nin halka açık 7 şirketinin hisseleri bugün dahil üst üste iki gün çöküş yaşadı. Hindenburg’ün Adani’nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yaptığı suçlamasına yer veren raporunu, Adani Grup, 'Temelsiz' diyerek reddetti. Finans Müdürü Jugeshinder Singh, raporu, 'yanlış bilgilendirme ile bayat, temelsiz ve itibarsız iddiaların kötü niyetli bir bileşimi' diye nitelerken, Grup, New York merkezli firmaya karşı yasal işlem başlatıp başlatmamayı düşündüğünü duyurdu. Mumbai Menkul Kıymetler Borsası'nda Adani Elektrik Dağıtım hisseleri yüzde 19'un üzerinde, Adani Total Gaz Mart 2020'nin ortasından bu yana en büyük günlük kayıpla yüzde 19.1, Adani Yeşil Enerji yaklaşık yüzde 16 düştü. Grup'un bayrak taşıyıcısı Adani Girişimleri'nin (ADEL) bugün halka arzı bile düşüşle başladı. Bu da Grup için on milyarlarca dolar kayıp demek. Gautam Adani'nin kurduğu Adani Grup bünyesinde Hindistan'ın en büyük liman işletmecisi, en büyük termal kömür üreticisi ve satıcısı bulunurken, yatırım alanları altyapı, emtia, enerji üretimi ve iletimi, gayrimenkul, nakliye gibi çok geniş sektörlere yayılıyor.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/16/1059001236_83:0:1148:799_1920x0_80_0_0_7cbb25bd29a8d8c3c5d10f2b0564edcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gautam adani, hindistan, forbes, milyarder, servet, değer, kayıp
gautam adani, hindistan, forbes, milyarder, servet, değer, kayıp

Adani, 120 milyar dolarlık servetinin 4'te 1'ini kaybetti: En zenginler listesinde 7. sıraya indi

16:31 27.01.2023 (güncellendi: 16:40 27.01.2023)
© AFP 2023Gautam Adani
Gautam Adani - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Hindistanlı sanayici Gautam Adani, halka açık şirketlerinin hisselerindeki büyük değer kaybı nedeniyle net servetinin düşmesi sonucu, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde 3. sıradan 7. sıraya geriledi.
Gautam Adani'nin dev holding grubunun 2 gündeki büyük kaybı, açığa satış odaklı ABD’li yatırım araştırma şirketi Hindenburg'ün piyasayı sarsan raporunun yayımlanmasının ardından geldi.
Forbes verilerine göre 27 Ocak 2023 itibariyle net değeri 22.7 milyar dolardan fazla kayıpla 96.5 milyar dolara düşen Gautam Adani, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde 3. sıradan 7. sıraya geriledi.
Hindenburg'ün Adani Grup'un belirli menkul kıymetlerinde kısa pozisyon aldığını duyurmasının ardından, Adani'nin halka açık 7 şirketinin hisseleri bugün dahil üst üste iki gün çöküş yaşadı.
Hindenburg’ün Adani’nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yaptığı suçlamasına yer veren raporunu, Adani Grup, 'Temelsiz' diyerek reddetti.
Finans Müdürü Jugeshinder Singh, raporu, 'yanlış bilgilendirme ile bayat, temelsiz ve itibarsız iddiaların kötü niyetli bir bileşimi' diye nitelerken, Grup, New York merkezli firmaya karşı yasal işlem başlatıp başlatmamayı düşündüğünü duyurdu.
Mumbai Menkul Kıymetler Borsası'nda Adani Elektrik Dağıtım hisseleri yüzde 19'un üzerinde, Adani Total Gaz Mart 2020'nin ortasından bu yana en büyük günlük kayıpla yüzde 19.1, Adani Yeşil Enerji yaklaşık yüzde 16 düştü. Grup'un bayrak taşıyıcısı Adani Girişimleri'nin (ADEL) bugün halka arzı bile düşüşle başladı. Bu da Grup için on milyarlarca dolar kayıp demek.
Gautam Adani'nin kurduğu Adani Grup bünyesinde Hindistan'ın en büyük liman işletmecisi, en büyük termal kömür üreticisi ve satıcısı bulunurken, yatırım alanları altyapı, emtia, enerji üretimi ve iletimi, gayrimenkul, nakliye gibi çok geniş sektörlere yayılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала