https://sputniknews.com.tr/20230127/adani-120-milyar-dolarlik-servetinin-4te-1ini-kaybetti-en-zenginler-listesinde-7-siraya-indi-1066266342.html

Adani, 120 milyar dolarlık servetinin 4'te 1'ini kaybetti: En zenginler listesinde 7. sıraya indi

Adani, 120 milyar dolarlık servetinin 4'te 1'ini kaybetti: En zenginler listesinde 7. sıraya indi

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Hindistanlı sanayici Gautam Adani, halka açık şirketlerinin hisselerindeki büyük değer kaybı nedeniyle net... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T16:31+0300

2023-01-27T16:31+0300

2023-01-27T16:40+0300

ekonomi

gautam adani

hindistan

forbes

milyarder

servet

değer

kayıp

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Gautam Adani'nin dev holding grubunun 2 gündeki büyük kaybı, açığa satış odaklı ABD’li yatırım araştırma şirketi Hindenburg'ün piyasayı sarsan raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Forbes verilerine göre 27 Ocak 2023 itibariyle net değeri 22.7 milyar dolardan fazla kayıpla 96.5 milyar dolara düşen Gautam Adani, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde 3. sıradan 7. sıraya geriledi.Hindenburg'ün Adani Grup'un belirli menkul kıymetlerinde kısa pozisyon aldığını duyurmasının ardından, Adani'nin halka açık 7 şirketinin hisseleri bugün dahil üst üste iki gün çöküş yaşadı. Hindenburg’ün Adani’nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yaptığı suçlamasına yer veren raporunu, Adani Grup, 'Temelsiz' diyerek reddetti. Finans Müdürü Jugeshinder Singh, raporu, 'yanlış bilgilendirme ile bayat, temelsiz ve itibarsız iddiaların kötü niyetli bir bileşimi' diye nitelerken, Grup, New York merkezli firmaya karşı yasal işlem başlatıp başlatmamayı düşündüğünü duyurdu. Mumbai Menkul Kıymetler Borsası'nda Adani Elektrik Dağıtım hisseleri yüzde 19'un üzerinde, Adani Total Gaz Mart 2020'nin ortasından bu yana en büyük günlük kayıpla yüzde 19.1, Adani Yeşil Enerji yaklaşık yüzde 16 düştü. Grup'un bayrak taşıyıcısı Adani Girişimleri'nin (ADEL) bugün halka arzı bile düşüşle başladı. Bu da Grup için on milyarlarca dolar kayıp demek. Gautam Adani'nin kurduğu Adani Grup bünyesinde Hindistan'ın en büyük liman işletmecisi, en büyük termal kömür üreticisi ve satıcısı bulunurken, yatırım alanları altyapı, emtia, enerji üretimi ve iletimi, gayrimenkul, nakliye gibi çok geniş sektörlere yayılıyor.

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gautam adani, hindistan, forbes, milyarder, servet, değer, kayıp