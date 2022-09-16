https://sputniknews.com.tr/20220916/jeff-bezosu-gecti-hintli-is-insani-gautam-adani-dunyanin-en-zengin-ikincisi-kisisi-oldu-1061299238.html
Jeff Bezos'u geçti: Hintli iş insanı Gautam Adani, dünyanın en zengin ikincisi kişisi oldu
Jeff Bezos'u geçti: Hintli iş insanı Gautam Adani, dünyanın en zengin ikincisi kişisi oldu
Hintli iş insanı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:48+0300
2022-09-16T23:48+0300
2022-09-16T23:53+0300
ekonomi
jeff bezos
gautam adani
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Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.Bloomberg HT'nin haberine göre Bezos'un servetinin New York saatiyle 10:38’de 145.8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146.9 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sıraya yerleşti.Birinci sırada ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk yer alıyor.Analistler, servet sıralamasındaki değişimin kısa süreli olabileceğini ve büyük ölçüde bu yıl yüzde 26'dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlı olduğunu düşünüyor.Son iki ayda Bill Gates'i de geride bıraktıBloomberg Milyarderler Endeksi'nde yıla 14'üncü sıradan başlayan ve zenginler listesini hızla tırmanan Adani’nin kurucusu olduğu Amiral gemisi Adani Enterprises Ltd. hisseleri bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Diğer taraftan, Adani Group’un bünyesinde bulunan şirketler 2020'den bu yana yüzde 1000'den fazla büyüdü.Şubat ayında en zengin Asyalı iş insanı olarak Hindistanlı Mukesh Ambani'yi geride bırakan Adani, son iki ayda Bill Gates ve Fransız Bernard Arnault'u da listede geride bıraktı. Bu gelişmeyle, ABD'li teknoloji girişimcilerinin hakim olduğu servet endeksinin en üst sırasında ilk kez bir Asyalı iş insanı öne çıkıyor.Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'un petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco'da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/hint-milyarder-adani-dunyanin-en-zenginleri-arasinda-ucuncu-siraya-yukseldi-1060566402.html
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jeff bezos, gautam adani
Jeff Bezos'u geçti: Hintli iş insanı Gautam Adani, dünyanın en zengin ikincisi kişisi oldu
23:48 16.09.2022 (güncellendi: 23:53 16.09.2022) Abone ol
Hintli iş insanı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.
Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.
Bloomberg HT'nin haberine göre
Bezos'un servetinin New York saatiyle 10:38’de 145.8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146.9 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sıraya yerleşti.
Birinci sırada ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk yer alıyor.
Analistler, servet sıralamasındaki değişimin kısa süreli olabileceğini ve büyük ölçüde bu yıl yüzde 26'dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlı olduğunu düşünüyor.
Son iki ayda Bill Gates'i de geride bıraktı
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yıla 14'üncü sıradan başlayan ve zenginler listesini hızla tırmanan Adani’nin kurucusu olduğu Amiral gemisi Adani Enterprises Ltd. hisseleri bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Diğer taraftan, Adani Group’un bünyesinde bulunan şirketler 2020'den bu yana yüzde 1000'den fazla büyüdü.
Şubat ayında en zengin Asyalı iş insanı olarak Hindistanlı Mukesh Ambani'yi geride bırakan Adani, son iki ayda Bill Gates ve Fransız Bernard Arnault'u da listede geride bıraktı. Bu gelişmeyle, ABD'li teknoloji girişimcilerinin hakim olduğu servet endeksinin en üst sırasında ilk kez bir Asyalı iş insanı öne çıkıyor.
Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'un petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco'da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor.