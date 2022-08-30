https://sputniknews.com.tr/20220830/hint-milyarder-adani-dunyanin-en-zenginleri-arasinda-ucuncu-siraya-yukseldi-1060566402.html

Hint milyarder Adani artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi

Hint milyarder Adani artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi

Hindistanlı milyarder Gautam Adani, 2022 yılında servetini tam 60.9 milyar dolar artırarak dünyanın en zengin insanları sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T13:13+0300

2022-08-30T13:13+0300

2022-08-30T13:18+0300

ekonomi

gautam adani

bill gates

milyarder

sıralama

elon musk

jeff bezos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060566247_0:0:1230:693_1920x0_80_0_0_1932b97d9fda85ca7a24e7860161b860.jpg

60 yaşındaki Hint milyarder Guatam Adani, bu yılın başından beri servetini tam 60.9 milyar dolar artırarak Bloomberg milyarderler endeksinde dünyanın en zenginleri arasında üçüncü sıraya geldi.Servetini 137.4 milyar dolara yükselten Adani, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve borsa spekülatörü Warren Buffet gibi ünlü ABD'li zenginleri de geride bıraktı.Adani, son olarak Fransa ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault'u geçerek ilk üçe girdi.İlk üçe giren ilk AsyalıBöylelikle ilk kez bir Asyalı, Bloomberg milyarderler endeksinde ilk üçe girmiş oldu.Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk sırasında 251.4 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bulunuyor.Listenin ikinci sırasında ise 153.4 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor.Öte yandan Hint milyarder Mukesh Ambani 91.9 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 11. sırada yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220722/gautam-adani-bill-gatesi-gecerek-en-zengin-4-kisi-oldu-1059001402.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gautam adani, bill gates, milyarder, sıralama, elon musk, jeff bezos