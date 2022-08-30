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Hint milyarder Adani artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi
Hint milyarder Adani artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi
Hindistanlı milyarder Gautam Adani, 2022 yılında servetini tam 60.9 milyar dolar artırarak dünyanın en zengin insanları sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-30T13:18+0300
ekonomi
gautam adani
bill gates
milyarder
sıralama
elon musk
jeff bezos
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60 yaşındaki Hint milyarder Guatam Adani, bu yılın başından beri servetini tam 60.9 milyar dolar artırarak Bloomberg milyarderler endeksinde dünyanın en zenginleri arasında üçüncü sıraya geldi.Servetini 137.4 milyar dolara yükselten Adani, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve borsa spekülatörü Warren Buffet gibi ünlü ABD'li zenginleri de geride bıraktı.Adani, son olarak Fransa ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault'u geçerek ilk üçe girdi.İlk üçe giren ilk AsyalıBöylelikle ilk kez bir Asyalı, Bloomberg milyarderler endeksinde ilk üçe girmiş oldu.Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk sırasında 251.4 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bulunuyor.Listenin ikinci sırasında ise 153.4 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor.Öte yandan Hint milyarder Mukesh Ambani 91.9 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 11. sırada yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220722/gautam-adani-bill-gatesi-gecerek-en-zengin-4-kisi-oldu-1059001402.html
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gautam adani, bill gates, milyarder, sıralama, elon musk, jeff bezos
gautam adani, bill gates, milyarder, sıralama, elon musk, jeff bezos

Hint milyarder Adani artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi

13:13 30.08.2022 (güncellendi: 13:18 30.08.2022)
© AFP 2022Gautam Adani
Gautam Adani - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022
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Hindistanlı milyarder Gautam Adani, 2022 yılında servetini tam 60.9 milyar dolar artırarak dünyanın en zengin insanları sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi.
60 yaşındaki Hint milyarder Guatam Adani, bu yılın başından beri servetini tam 60.9 milyar dolar artırarak Bloomberg milyarderler endeksinde dünyanın en zenginleri arasında üçüncü sıraya geldi.
Servetini 137.4 milyar dolara yükselten Adani, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve borsa spekülatörü Warren Buffet gibi ünlü ABD'li zenginleri de geride bıraktı.
Adani, son olarak Fransa ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault'u geçerek ilk üçe girdi.

İlk üçe giren ilk Asyalı

Böylelikle ilk kez bir Asyalı, Bloomberg milyarderler endeksinde ilk üçe girmiş oldu.
Dünyanın en zengin insanları listesinin ilk sırasında 251.4 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bulunuyor.
Listenin ikinci sırasında ise 153.4 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor.
Öte yandan Hint milyarder Mukesh Ambani 91.9 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 11. sırada yer alıyor.
Gautam Adani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
EKONOMİ
Gautam Adani, Bill Gates'i geçerek en zengin 4. kişi oldu
22 Temmuz, 11:32
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