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Rus karşıtı yaptırım baskısına Yeni Delhi'den yanıt: Hindistan baskı kurabileceğiniz bir ülke değil
Rus karşıtı yaptırım baskısına Yeni Delhi'den yanıt: Hindistan baskı kurabileceğiniz bir ülke değil
Hindistan'ın 'Rus savunma teçhizatları ve Rus enerjisine bağlılığını' sonlandırma üzerine Yeni Delhi ile 'derin görüşmelerde bulunduğunu açıklayan ABD... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T07:14+0300
2022-09-23T07:14+0300
dünya
hindistan
rusya
rusya'ya yaptırımlar
yaptırım
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Yeni Delhi, Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerince uygulanan yaptırımlara katılmayı reddetti. Konuya ilişkin değerlendirmeler, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin salı günü yaptığı "Hindistan ile Rus savunma teçhizatları ve enerjisine olan bağlılığı konusunda derin görüşmelerde bulunuyoruz" açıklamasının ardından geldi.Washington'ın söz konusu açıklamasını değerlendiren Hindistan Dış İlişkiler Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, şu ifadeleri kullandı:Hint hükümetine yönelik ABD'den yapılan bir baskının hissedilip hissedilmediği konusunda ise sözcü, "Hiçbir noktada baskıya tabi olmamız söz konusu değil" dedi.Geçtiğimiz salı günü bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yeni Delhi'nin 'Rusya'nın artık güvenilir bir silah tedarikçisi olmadığını anlamaya başladığını' savunmuş ve "Hindistan büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı ve bu son 40 yıldır yaptıkları bir şey. Önce orduları ve sonra enerji bağımlılıkları (Rusya'ya bağımlı hale geldi)" demişti.Hindistan ordusu teçhizatının yaklaşık yüzde 70'inin Rus kökenli olduğu biliniyor. Son 4 yıldır iki ülke arasında savunma işbirliği diplomasisi gelişirken, Yeni Delhi Rusya'dan hava savunma füze sistemleri, savaş gemileri ve saldırı tüfekleri satın almak için anlaşmalar imzaladı.2020'de Çin ile aralarındaki bir sınır gerginliği sırasında Hindistan, S-400 hava savunma sistemleri de dahil anlaşması imzalanan tüm askeri teçhizatları teslim almıştı.Söz konusu açıklamada ABD Dışişleri yetkilisi, "Dolayısıyla biz de burada (askeri teçhizat alanında) çeşitlendirme seçeneklerine sahip olmasına yardımcı olma konusunda Hindistan'la derin bir görüşme içindeyiz" demişti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haftaki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısında 'mevcut jeopolitik durumdan kaynaklanan zorluklar bağlamında küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği ve gübreye erişim' gibi pek çok alanda konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmişti.15 Eylül'de ise Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, Rusya'dan petrol satın alımına devam edeceklerini belirterek, "Hindistan G7 üyesi değil ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bir fiyat sınırı getirmeyecek" demişti.Başbakan Modi ise 7 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus taş kömürü tedariki de dahil olmak üzere enerji alanında derin bir işbirliği gerekliliğine vurgu yapmıştı.
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hindistan, rusya, rusya'ya yaptırımlar, yaptırım
hindistan, rusya, rusya'ya yaptırımlar, yaptırım

Rus karşıtı yaptırım baskısına Yeni Delhi'den yanıt: Hindistan baskı kurabileceğiniz bir ülke değil

07:14 23.09.2022
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
© Sputnik / POOL
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Hindistan'ın 'Rus savunma teçhizatları ve Rus enerjisine bağlılığını' sonlandırma üzerine Yeni Delhi ile 'derin görüşmelerde bulunduğunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı'na Hindistan'dan yanıt geldi. Hint Dış İlişkiler Bakanlığı'nın açıklamasında, "Hindistan baskı kurup sonuç almayı umacağınız bir ülke değil" denildi.
Yeni Delhi, Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerince uygulanan yaptırımlara katılmayı reddetti.
Konuya ilişkin değerlendirmeler, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin salı günü yaptığı "Hindistan ile Rus savunma teçhizatları ve enerjisine olan bağlılığı konusunda derin görüşmelerde bulunuyoruz" açıklamasının ardından geldi.
Washington'ın söz konusu açıklamasını değerlendiren Hindistan Dış İlişkiler Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, şu ifadeleri kullandı:
"Hindistan'ın baskı kurup bundan sonuç almayı umacağınız bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Hindistan'ın duruşu ne yapmamız gerektiği konusunda kendi inanç ve çıkarlarımız üzerinden meydana getirilmektedir."
Hint hükümetine yönelik ABD'den yapılan bir baskının hissedilip hissedilmediği konusunda ise sözcü, "Hiçbir noktada baskıya tabi olmamız söz konusu değil" dedi.
Geçtiğimiz salı günü bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yeni Delhi'nin 'Rusya'nın artık güvenilir bir silah tedarikçisi olmadığını anlamaya başladığını' savunmuş ve "Hindistan büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı ve bu son 40 yıldır yaptıkları bir şey. Önce orduları ve sonra enerji bağımlılıkları (Rusya'ya bağımlı hale geldi)" demişti.
Hindistan ordusu teçhizatının yaklaşık yüzde 70'inin Rus kökenli olduğu biliniyor. Son 4 yıldır iki ülke arasında savunma işbirliği diplomasisi gelişirken, Yeni Delhi Rusya'dan hava savunma füze sistemleri, savaş gemileri ve saldırı tüfekleri satın almak için anlaşmalar imzaladı.
2020'de Çin ile aralarındaki bir sınır gerginliği sırasında Hindistan, S-400 hava savunma sistemleri de dahil anlaşması imzalanan tüm askeri teçhizatları teslim almıştı.
Söz konusu açıklamada ABD Dışişleri yetkilisi, "Dolayısıyla biz de burada (askeri teçhizat alanında) çeşitlendirme seçeneklerine sahip olmasına yardımcı olma konusunda Hindistan'la derin bir görüşme içindeyiz" demişti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haftaki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısında 'mevcut jeopolitik durumdan kaynaklanan zorluklar bağlamında küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği ve gübreye erişim' gibi pek çok alanda konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmişti.
15 Eylül'de ise Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Mohan Kwatra, Rusya'dan petrol satın alımına devam edeceklerini belirterek, "Hindistan G7 üyesi değil ve Rusya'nın enerji kaynaklarına bir fiyat sınırı getirmeyecek" demişti.
Başbakan Modi ise 7 Eylül'de Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus taş kömürü tedariki de dahil olmak üzere enerji alanında derin bir işbirliği gerekliliğine vurgu yapmıştı.
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