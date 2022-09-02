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https://sputniknews.com.tr/20220902/hindistanin-ilk-yerli-ucak-gemisi-denize-indirildi--1060719074.html
Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi
Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi
Hindistan, rakibi Çin'in bölgede askeri kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde, ilk yerli uçak gemisini denize indirdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:36+0300
2022-09-02T12:38+0300
savunma
hindistan
yerli
uçak gemisi
narendra modi
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Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan'daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metrelik INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75. yılı anısına Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi. Modi, yeni geminin göreve başlamasının, ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir gün ve önemli bir başarı" dedi. INS Vikrant, Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi'ni savunmak için 2004'te Rusya'dan satın alınan Sovyet döneminden kalma INS Vikramaditya'dan sonra donanmaya katılan ikinci uçak gemisi oldu. Ülkede inşa edilen en büyük savaş gemisi olan INS Vikrant, yaklaşık 1600 kişilik bir mürettebatın yanı sıra 30 uçaklık bir filoyu taşıyabilecek. 47 bin 400 tonluk geminin 2023'ün sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. INS Vikrant'ın adı Sanskritçede 'güçlü' veya 'cesur' anlamına geliyor.
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hindistan, yerli, uçak gemisi, narendra modi
hindistan, yerli, uçak gemisi, narendra modi

Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

12:36 02.09.2022 (güncellendi: 12:38 02.09.2022)
© AP Photo / Prakash ElamakkaraHindistan'ın ilk yerli uçak gemisi
Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Prakash Elamakkara
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Hindistan, rakibi Çin'in bölgede askeri kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde, ilk yerli uçak gemisini denize indirdi.
Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan'daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metrelik INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75. yılı anısına Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi.
Modi, yeni geminin göreve başlamasının, ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir gün ve önemli bir başarı" dedi.
INS Vikrant, Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi'ni savunmak için 2004'te Rusya'dan satın alınan Sovyet döneminden kalma INS Vikramaditya'dan sonra donanmaya katılan ikinci uçak gemisi oldu.
Ülkede inşa edilen en büyük savaş gemisi olan INS Vikrant, yaklaşık 1600 kişilik bir mürettebatın yanı sıra 30 uçaklık bir filoyu taşıyabilecek. 47 bin 400 tonluk geminin 2023'ün sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.
INS Vikrant'ın adı Sanskritçede 'güçlü' veya 'cesur' anlamına geliyor.
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