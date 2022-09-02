Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi
12:36 02.09.2022 (güncellendi: 12:38 02.09.2022)
© AP Photo / Prakash ElamakkaraHindistan'ın ilk yerli uçak gemisi
© AP Photo / Prakash Elamakkara
Hindistan, rakibi Çin'in bölgede askeri kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde, ilk yerli uçak gemisini denize indirdi.
Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan'daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metrelik INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75. yılı anısına Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi.
Modi, yeni geminin göreve başlamasının, ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir gün ve önemli bir başarı" dedi.
Indigenous Aircraft Carrier IAC Vikrant, largest & most complex warship ever built in India's maritime history, named after her illustrious predecessor, India’s first Aircraft Carrier which played a vital role in 1971 war, is all set to be commissioned.#INSVikrant— ANI (@ANI) September 2, 2022
(Source:Navy) pic.twitter.com/K9EhN8QON4
INS Vikrant, Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi'ni savunmak için 2004'te Rusya'dan satın alınan Sovyet döneminden kalma INS Vikramaditya'dan sonra donanmaya katılan ikinci uçak gemisi oldu.
Ülkede inşa edilen en büyük savaş gemisi olan INS Vikrant, yaklaşık 1600 kişilik bir mürettebatın yanı sıra 30 uçaklık bir filoyu taşıyabilecek. 47 bin 400 tonluk geminin 2023'ün sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.
INS Vikrant'ın adı Sanskritçede 'güçlü' veya 'cesur' anlamına geliyor.
शं नो वरुणः— Shiv Aroor (@ShivAroor) September 1, 2022
This beautiful ship, India’s first home-built aircraft carrier, will be commissioned into the @IndianNavy tomorrow morning. Sense of disbelief for me personally. Witnessed the first steel cutting of this ship 17 years ago in 2005. pic.twitter.com/Xr9BaUfiEv