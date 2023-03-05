https://sputniknews.com.tr/20230305/rogov-kiev-britanyada-egitim-alan-ukrayna-askerlerini-zaporojyeye-gonderdi-1067833704.html

Rogov: Kiev, Britanya'da eğitim alan Ukrayna askerlerini Zaporojye'ye gönderdi

Rogov: Kiev, Britanya'da eğitim alan Ukrayna askerlerini Zaporojye'ye gönderdi

Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi, Kiev'in Britanya'da eğitimden geçirilen askerlerini Zaporojye Bölgesi'nin Ukrayna kontrolündeki... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T14:43+0300

2023-03-05T14:43+0300

2023-03-05T15:08+0300

ukrayna krizi

zaporojye

britanya

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vladimir rogov

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Sputnik'e açıklama yapan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, "Son günlerde Zaporojye kentine Britanya'da eğitimden geçen yaklaşık 3500 Ukrayna askeri intikal etti" dedi.Rogov, bölgeye gönderilen Ukraynalı güçlerin adada 3.5-4 hafta askeri eğitim aldığını belirtti.Zaporojye Bölgesi, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson Bölgesi ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Bugün itibarıyla Zaporojye Bölgesi'nin yüzde 70'inden fazlası Rusya ordusunun kontrolü altında bulunuyor. Referandum sonuçlarını tanımayan ve saldırılarını sürdüren Ukraynalı güçler, bölgenin merkezi olan Zaporojye kentini elinde tutuyor.

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zaporojye, britanya, ingiltere, askeri, asker, eğitim, ukrayna, kiev, vladimir rogov