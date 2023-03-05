https://sputniknews.com.tr/20230305/rogov-kiev-britanyada-egitim-alan-ukrayna-askerlerini-zaporojyeye-gonderdi-1067833704.html
Rogov: Kiev, Britanya'da eğitim alan Ukrayna askerlerini Zaporojye'ye gönderdi
Rogov: Kiev, Britanya'da eğitim alan Ukrayna askerlerini Zaporojye'ye gönderdi
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi, Kiev'in Britanya'da eğitimden geçirilen askerlerini Zaporojye Bölgesi'nin Ukrayna kontrolündeki... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T14:43+0300
2023-03-05T14:43+0300
2023-03-05T15:08+0300
ukrayna krizi
zaporojye
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Sputnik'e açıklama yapan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, "Son günlerde Zaporojye kentine Britanya'da eğitimden geçen yaklaşık 3500 Ukrayna askeri intikal etti" dedi.Rogov, bölgeye gönderilen Ukraynalı güçlerin adada 3.5-4 hafta askeri eğitim aldığını belirtti.Zaporojye Bölgesi, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson Bölgesi ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Bugün itibarıyla Zaporojye Bölgesi'nin yüzde 70'inden fazlası Rusya ordusunun kontrolü altında bulunuyor. Referandum sonuçlarını tanımayan ve saldırılarını sürdüren Ukraynalı güçler, bölgenin merkezi olan Zaporojye kentini elinde tutuyor.
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zaporojye, britanya, ingiltere, askeri, asker, eğitim, ukrayna, kiev, vladimir rogov
zaporojye, britanya, ingiltere, askeri, asker, eğitim, ukrayna, kiev, vladimir rogov
Rogov: Kiev, Britanya'da eğitim alan Ukrayna askerlerini Zaporojye'ye gönderdi
14:43 05.03.2023 (güncellendi: 15:08 05.03.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi, Kiev'in Britanya'da eğitimden geçirilen askerlerini Zaporojye Bölgesi'nin Ukrayna kontrolündeki kısmına gönderdiğini söyledi.
Sputnik'e açıklama yapan Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, "Son günlerde Zaporojye kentine Britanya'da eğitimden geçen yaklaşık 3500 Ukrayna askeri intikal etti" dedi.
Rogov, bölgeye gönderilen Ukraynalı güçlerin adada 3.5-4 hafta askeri eğitim aldığını belirtti.
Zaporojye Bölgesi, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson Bölgesi ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.
Bugün itibarıyla Zaporojye Bölgesi'nin yüzde 70'inden fazlası Rusya ordusunun kontrolü altında bulunuyor. Referandum sonuçlarını tanımayan ve saldırılarını sürdüren Ukraynalı güçler, bölgenin merkezi olan Zaporojye kentini elinde tutuyor.