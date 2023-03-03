https://sputniknews.com.tr/20230303/zaporojye-santralinde-uaek-uzmanlarinin-rotasyonu-sirasinda-rus-guvenlik-mensuplarina-saldiri-1067774911.html

Zaporojye santralinde UAEK uzmanlarının rotasyonu sırasında Rus güvenlik mensuplarına saldırı

Zaporojye santralinde UAEK uzmanlarının rotasyonu sırasında Rus güvenlik mensuplarına saldırı

Rosenergoatom şirketinin genel müdür danışmanı Renat Karçaa, Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK)... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:59+0300

2023-03-03T16:59+0300

2023-03-03T16:59+0300

ukrayna krizi

zaporojye

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

rusya

ukrayna

nükleer santral

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Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada "UAEK denetçilerinin görüşme sürecini sağlayan güvenlik servisi mensuplarımız, yoğun tüfek ateşine maruz kaldı. Hatta bir süre sonra Ukraynalı makineli tüfek de devreye girdi. Hedef alarak ateş açtılar, ama iki güvenlik mensubumuz büyük mucize sonucu hayatta kalmayı başardı" ifadelerini kullandı.UAEK'nın ayda bir kez Zaporojye nükleer santralindeki temsilcilerini değiştirdiğini anlatan Karçaa, son rotasyonun 2 Mart’ta ancak dördüncü denemeden sonra başarıldığını belirterek, “İlk üçünde, Rusya tarafının tüm güvenlik garantilerini sunmasına rağmen BM Güvenlik Departmanı’nın ısrarıyla rotasyon iptal edildi” dedi.Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporojye NGS’nin bulunduğu Energodar şehrine Ukrayna ordusu tarafından topçu saldırının düzenlendiğini duyurdu. Rogov, şehirde en az yedi patlamanın duyulduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230211/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-bolgede-sabotaj-faaliyetlerini-yogunlastirdi-1066876270.html

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zaporojye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rusya, ukrayna, nükleer santral