https://sputniknews.com.tr/20230211/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-bolgede-sabotaj-faaliyetlerini-yogunlastirdi-1066876270.html

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı

Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye bölgesine sızmaya çalıştığını belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T11:26+0300

2023-02-11T11:26+0300

2023-02-11T11:26+0300

rusya

zaporizhzhya nükleer santrali

ukrayna krizi

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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rus askeri üniformasıyla Zaporojye bölgesine girmeye çalıştığını söyledi. Rogov, “Ukrayna tarafı, Zaporojye cephesinde sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sabotajcılar bölgenin derinliklerine sızma ve aynı zamanda keşif faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar” dedi. Kiev yetkililerinin bölgedeki barışçıl yaşamı baltalamaya çalıştığına vurgu yapan Rogov, “Sabotajcıların bölgenin kurtarılmış kısmının topraklarına girme girişimleri güçlerimiz tarafından engelleniyor” diye konuştu.

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Sputnik Türkiye

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