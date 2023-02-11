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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-bolgede-sabotaj-faaliyetlerini-yogunlastirdi-1066876270.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı
Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye bölgesine sızmaya çalıştığını belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T11:26+0300
2023-02-11T11:26+0300
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
ukrayna krizi
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rus askeri üniformasıyla Zaporojye bölgesine girmeye çalıştığını söyledi. Rogov, “Ukrayna tarafı, Zaporojye cephesinde sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sabotajcılar bölgenin derinliklerine sızma ve aynı zamanda keşif faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar” dedi. Kiev yetkililerinin bölgedeki barışçıl yaşamı baltalamaya çalıştığına vurgu yapan Rogov, “Sabotajcıların bölgenin kurtarılmış kısmının topraklarına girme girişimleri güçlerimiz tarafından engelleniyor” diye konuştu.
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rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
rusya, zaporizhzhya nükleer santrali

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı

11:26 11.02.2023
© SputnikZaporojya
Zaporojya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye bölgesine sızmaya çalıştığını belirtti.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rus askeri üniformasıyla Zaporojye bölgesine girmeye çalıştığını söyledi.
Rogov, “Ukrayna tarafı, Zaporojye cephesinde sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sabotajcılar bölgenin derinliklerine sızma ve aynı zamanda keşif faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar” dedi.
Kiev yetkililerinin bölgedeki barışçıl yaşamı baltalamaya çalıştığına vurgu yapan Rogov, “Sabotajcıların bölgenin kurtarılmış kısmının topraklarına girme girişimleri güçlerimiz tarafından engelleniyor” diye konuştu.
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