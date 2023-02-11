https://sputniknews.com.tr/20230211/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-bolgede-sabotaj-faaliyetlerini-yogunlastirdi-1066876270.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı
Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye bölgesine sızmaya çalıştığını belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T11:26+0300
2023-02-11T11:26+0300
2023-02-11T11:26+0300
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
ukrayna krizi
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rus askeri üniformasıyla Zaporojye bölgesine girmeye çalıştığını söyledi. Rogov, “Ukrayna tarafı, Zaporojye cephesinde sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sabotajcılar bölgenin derinliklerine sızma ve aynı zamanda keşif faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar” dedi. Kiev yetkililerinin bölgedeki barışçıl yaşamı baltalamaya çalıştığına vurgu yapan Rogov, “Sabotajcıların bölgenin kurtarılmış kısmının topraklarına girme girişimleri güçlerimiz tarafından engelleniyor” diye konuştu.
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rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu bölgede sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı
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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye bölgesine sızmaya çalıştığını belirtti.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Rus askeri üniformasıyla Zaporojye bölgesine girmeye çalıştığını söyledi.
Rogov, “Ukrayna tarafı, Zaporojye cephesinde sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sabotajcılar bölgenin derinliklerine sızma ve aynı zamanda keşif faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar” dedi.
Kiev yetkililerinin bölgedeki barışçıl yaşamı baltalamaya çalıştığına vurgu yapan Rogov, “Sabotajcıların bölgenin kurtarılmış kısmının topraklarına girme girişimleri güçlerimiz tarafından engelleniyor” diye konuştu.