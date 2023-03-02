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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/ukrayna-ordusuna-ait-bir-fuze-zaporojyede-cok-katli-binaya-isabet-etti-can-kayiplari-var-1067707852.html
Ukrayna ordusuna ait bir füze Zaporojye'de çok katlı binaya isabet etti, can kayıpları var
Ukrayna ordusuna ait bir füze Zaporojye'de çok katlı binaya isabet etti, can kayıpları var
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun fırlattığı bir füzenin Zaporojye'de çok katlı bir binaya isabet... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:35+0300
2023-03-02T12:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
zaporojye
saldırı
can kaybı
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'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına demeç veren Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, "Gece saatlerinde askerlerimiz Ukraynalı militanların askeri tesislerini vururken füzelerden biri Zelenskiy rejimine ait hava savunma sistemiyle vuruldu ve bu iki füze çok katlı binaya isabet etti. Şu anda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Zelenskiy rejimi, Zaporojye sakinlerine acımıyor, bu nedenle de kendi askeri tesislerini korurken konutların üzerinde füzeleri vuruyor" dedi.Rogov, olay sonucunda 3 katta yıkım oluştuğunu ve 10 dairenin hasar aldığını ifade etti.Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydeden Rogov, 1'i hamile 17 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 17 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-kirima-iha-saldirisi-duzenleme-girisimi-onlendi-1067654651.html
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ukrayna, rusya, zaporojye, saldırı, can kaybı
ukrayna, rusya, zaporojye, saldırı, can kaybı

Ukrayna ordusuna ait bir füze Zaporojye'de çok katlı binaya isabet etti, can kayıpları var

12:35 02.03.2023
© Sputnik / Sergey Averin / Multimedya arşivine gidinDonetsk'te bombalama, Rusya operasyon, Ukrayna krizi,
Donetsk'te bombalama, Rusya operasyon, Ukrayna krizi, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Sergey Averin
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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun fırlattığı bir füzenin Zaporojye'de çok katlı bir binaya isabet ettiğini ve can kaybı olduğunu duyurdu.
'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına demeç veren Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, "Gece saatlerinde askerlerimiz Ukraynalı militanların askeri tesislerini vururken füzelerden biri Zelenskiy rejimine ait hava savunma sistemiyle vuruldu ve bu iki füze çok katlı binaya isabet etti. Şu anda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Zelenskiy rejimi, Zaporojye sakinlerine acımıyor, bu nedenle de kendi askeri tesislerini korurken konutların üzerinde füzeleri vuruyor" dedi.
Rogov, olay sonucunda 3 katta yıkım oluştuğunu ve 10 dairenin hasar aldığını ifade etti.
Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydeden Rogov, 1'i hamile 17 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 17 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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