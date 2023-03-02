https://sputniknews.com.tr/20230302/ukrayna-ordusuna-ait-bir-fuze-zaporojyede-cok-katli-binaya-isabet-etti-can-kayiplari-var-1067707852.html

Ukrayna ordusuna ait bir füze Zaporojye'de çok katlı binaya isabet etti, can kayıpları var

Ukrayna ordusuna ait bir füze Zaporojye'de çok katlı binaya isabet etti, can kayıpları var

Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun fırlattığı bir füzenin Zaporojye'de çok katlı bir binaya isabet... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:35+0300

2023-03-02T12:35+0300

2023-03-02T12:35+0300

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'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına demeç veren Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, "Gece saatlerinde askerlerimiz Ukraynalı militanların askeri tesislerini vururken füzelerden biri Zelenskiy rejimine ait hava savunma sistemiyle vuruldu ve bu iki füze çok katlı binaya isabet etti. Şu anda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. Zelenskiy rejimi, Zaporojye sakinlerine acımıyor, bu nedenle de kendi askeri tesislerini korurken konutların üzerinde füzeleri vuruyor" dedi.Rogov, olay sonucunda 3 katta yıkım oluştuğunu ve 10 dairenin hasar aldığını ifade etti.Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydeden Rogov, 1'i hamile 17 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 17 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

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