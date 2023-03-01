https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-kirima-iha-saldirisi-duzenleme-girisimi-onlendi-1067654651.html

Rusya: Kırım'a İHA saldırısı düzenleme girişimi önlendi

Rusya: Kırım'a İHA saldırısı düzenleme girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'ne yönelik İHA saldırısı girişiminin Rusya ordusu tarafından önlendiğini açıkladı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:16+0300

2023-03-01T14:16+0300

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ukrayna krizi

rusya

kırım

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Kırım yarımadasındaki tesislere İHA'larla yoğun bir saldırı düzenleme girişiminin püskürtüldüğünü belirtti.Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın hava savunma sistemleriyle vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla devre dışı bırakıldığının altını çizdi.Konaşenkov, olay sonucunda herhangi bir ölüm veya yıkım meydana gelmediğini bildirdi.

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rusya, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna