https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-kirima-iha-saldirisi-duzenleme-girisimi-onlendi-1067654651.html
Rusya: Kırım'a İHA saldırısı düzenleme girişimi önlendi
Rusya: Kırım'a İHA saldırısı düzenleme girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'ne yönelik İHA saldırısı girişiminin Rusya ordusu tarafından önlendiğini açıkladı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:16+0300
2023-03-01T14:16+0300
2023-03-01T14:35+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Kırım yarımadasındaki tesislere İHA'larla yoğun bir saldırı düzenleme girişiminin püskürtüldüğünü belirtti.Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın hava savunma sistemleriyle vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla devre dışı bırakıldığının altını çizdi.Konaşenkov, olay sonucunda herhangi bir ölüm veya yıkım meydana gelmediğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/moskova-bolgesindeki-dogalgaz-dagitim-istasyonu-yakinina-bir-insansiz-hava-araci-dustu-1067604031.html
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rusya, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna
rusya, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna
Rusya: Kırım'a İHA saldırısı düzenleme girişimi önlendi
14:16 01.03.2023 (güncellendi: 14:35 01.03.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'ne yönelik İHA saldırısı girişiminin Rusya ordusu tarafından önlendiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Kırım yarımadasındaki tesislere İHA'larla yoğun bir saldırı düzenleme girişiminin püskürtüldüğünü belirtti.
Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın hava savunma sistemleriyle vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla devre dışı bırakıldığının altını çizdi.
Konaşenkov, olay sonucunda herhangi bir ölüm veya yıkım meydana gelmediğini bildirdi.