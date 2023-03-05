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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230305/soygu-donbasstaki-harekat-bolgesinde-grup-komutanlariyla-toplanti-yapti-1067827042.html
Şoygu, Donbass'taki harekat bölgesinde grup komutanlarıyla toplantı yaptı
Şoygu, Donbass'taki harekat bölgesinde grup komutanlarıyla toplantı yaptı
Rusya Savunma Bakanı, Donbass'ta özel askeri harekatın düzenlendiği bölgede grup komutanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T11:51+0300
2023-03-05T12:11+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
donbass
komutan
toplantı
rusya
ukrayna
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Özel askeri harekat bölgesine dün intikal eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, harekatı icra eden komutanlarla çalışmalarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, harekat bölgesindeki ortak kuvvetler grubunun karargahında grup komutanlarından sahadaki son duruma ilişkin rapor aldı.Tam teşeküllü destek sağlanması emriŞoygu, grup komutanlarına askerlerin saha koşullarında güvenli konuşlandırılması, birliklere tam teşekküllü desteğin organize edilmesi, bilhassa sıhhiye ve ulaştırma birliklerinin çalışmaları için gerekli tüm şartların sağlanmasına özel önem verilmesini emretti.Şoygu, dün ortak kuvvetler grubunun karargahında yardımcılarıyla bir araya gelerek askeri birliklere sürekli silah ve mühimmat tedariki konusunda bir toplantı gerçekleştirmişti.Birlikleri denetlediŞoygu ayrıca özel askeri operasyonun düzenlendiği bölgede görev yapan birlikleri denetlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ukrayna-eski-bassavcisi-artyomovsktan-cekilme-emri-aldik-1067804193.html
https://sputniknews.com.tr/20230305/rusya-savunma-bakani-soygu-askerlere-silah-ve-cephane-tedariki-ile-ilgili-toplanti-duzenledi-1067816827.html
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sergey şoygu, donbass, komutan, toplantı, rusya, ukrayna
sergey şoygu, donbass, komutan, toplantı, rusya, ukrayna

Şoygu, Donbass'taki harekat bölgesinde grup komutanlarıyla toplantı yaptı

11:51 05.03.2023 (güncellendi: 12:11 05.03.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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Rusya Savunma Bakanı, Donbass'ta özel askeri harekatın düzenlendiği bölgede grup komutanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Özel askeri harekat bölgesine dün intikal eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, harekatı icra eden komutanlarla çalışmalarına devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, harekat bölgesindeki ortak kuvvetler grubunun karargahında grup komutanlarından sahadaki son duruma ilişkin rapor aldı.

Tam teşeküllü destek sağlanması emri

Şoygu, grup komutanlarına askerlerin saha koşullarında güvenli konuşlandırılması, birliklere tam teşekküllü desteğin organize edilmesi, bilhassa sıhhiye ve ulaştırma birliklerinin çalışmaları için gerekli tüm şartların sağlanmasına özel önem verilmesini emretti.
Yuriy Lutsenko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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Dün, 14:08
Şoygu, dün ortak kuvvetler grubunun karargahında yardımcılarıyla bir araya gelerek askeri birliklere sürekli silah ve mühimmat tedariki konusunda bir toplantı gerçekleştirmişti.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlere silah ve cephane tedariki ile ilgili toplantı düzenledi
00:51

Birlikleri denetledi

Şoygu ayrıca özel askeri operasyonun düzenlendiği bölgede görev yapan birlikleri denetlemişti.
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