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https://sputniknews.com.tr/20230305/rusya-savunma-bakani-soygu-askerlere-silah-ve-cephane-tedariki-ile-ilgili-toplanti-duzenledi-1067816827.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlere silah ve cephane tedariki ile ilgili toplantı düzenledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlere silah ve cephane tedariki ile ilgili toplantı düzenledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ortak kuvvetler grubunun karargahında yardımcılarıyla bir araya gelerek askeri birliklere sürekli silah ve mühimmat... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T00:51+0300
2023-03-05T00:51+0300
sergey şoygu
dünya
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Orgeneral Şoygu, ortak kuvvetler grubunun karargahında yardımcılarıyla bir araya gelerek askeri birliklere sürekli silah ve mühimmat tedariki konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.Şoygu ayrıca yedek ordu birliklerinin muharebe eğitimine, askeri-politik çalışmaya ve birliklere yönelik diğer kapsamlı destek türlerinin organizasyonuna dikkat çekti.Rus komutan, askeri personelle de bir araya gelerek askerlere özel harekat bölgesinde örnek teşkil eden görev performansları için teşekkür etti ve devlet ödüllerini takdim etti.Orgeneral Şoygu, “Sizlere çok güveniyoruz. Sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bugün ülkemiz için son derece gerekli olan çalışmalarımız kapsamında sizden yeni kahramanlıklar ve başarılar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Şoygu daha önce özel askeri harekat bölgesinde Güney Donetsk yönündeki Doğu Askeri Grubu birliklerini denetleyerek, Korgeneral Rustam Muradov ve karargah komutanlarından rapor almıştı
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sergey şoygu, rus ordusu
sergey şoygu, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlere silah ve cephane tedariki ile ilgili toplantı düzenledi

00:51 05.03.2023
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ortak kuvvetler grubunun karargahında yardımcılarıyla bir araya gelerek askeri birliklere sürekli silah ve mühimmat tedariki konusunda bir toplantı yaptığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Orgeneral Şoygu, ortak kuvvetler grubunun karargahında yardımcılarıyla bir araya gelerek askeri birliklere sürekli silah ve mühimmat tedariki konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.
Şoygu ayrıca yedek ordu birliklerinin muharebe eğitimine, askeri-politik çalışmaya ve birliklere yönelik diğer kapsamlı destek türlerinin organizasyonuna dikkat çekti.
Rus komutan, askeri personelle de bir araya gelerek askerlere özel harekat bölgesinde örnek teşkil eden görev performansları için teşekkür etti ve devlet ödüllerini takdim etti.
Orgeneral Şoygu, “Sizlere çok güveniyoruz. Sizleri en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bugün ülkemiz için son derece gerekli olan çalışmalarımız kapsamında sizden yeni kahramanlıklar ve başarılar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Şoygu daha önce özel askeri harekat bölgesinde Güney Donetsk yönündeki Doğu Askeri Grubu birliklerini denetleyerek, Korgeneral Rustam Muradov ve karargah komutanlarından rapor almıştı
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