https://sputniknews.com.tr/20230304/ukrayna-eski-bassavcisi-artyomovsktan-cekilme-emri-aldik-1067804193.html

Ukrayna eski Başsavcısı: Artyomovsk'tan çekilme emri aldık

Ukrayna eski Başsavcısı: Artyomovsk'tan çekilme emri aldık

Ukrayna eski Başsavcısı Lutsenko, Artyomovsk'tan çekilme emri aldıklarını duyurdu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T14:08+0300

2023-03-04T14:08+0300

2023-03-04T14:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

iha

insansız hava aracı (iha)

vladimir zelenskiy

yuriy lutsenko

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Artyomovsk bölgesinde insansız hava araçları (İHA) operatörü olarak görev yapan Ukrayna eski Başsavcısı Yuri Lutsenko, Artyomovsk'tan (Ukraynaca adı Bahmut) çekilme emri aldıklarını açıkladı.Lutsenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Bahmut biriminden ayrılmam ve bölgesel savunma birimlerinde hizmet vermeye devam etmem yönünde bir emir aldım. 110 gün boyunca görev yaptığım birlik de başka bir istikamete nakledildi. Her iki emrin uygulanması da devlet başkanlığı ofisine rapor edilmek üzere sıkı bir şekilde takip ediliyor” ifadelerini kullandı.Bu kararı ‘küçük siyasi intikam’ olarak nitelendiren Lutsenko, ‘Zelenskiy'nin arkadaşlarının’ onların cephedeki yerini almaya pek acelelerinin olmadığını vurguladı. 3 Şubat'ta, bölgedeki Ukrayna birliklerinin ‘Magyar’ kod adlı komutanı da, Artyomvosk'tan derhal çekilme yönünde emir aldıklarını duyurmuştu.

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir zelenskiy, yuriy lutsenko