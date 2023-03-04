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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ukrayna-eski-bassavcisi-artyomovsktan-cekilme-emri-aldik-1067804193.html
Ukrayna eski Başsavcısı: Artyomovsk'tan çekilme emri aldık
Ukrayna eski Başsavcısı: Artyomovsk'tan çekilme emri aldık
Ukrayna eski Başsavcısı Lutsenko, Artyomovsk'tan çekilme emri aldıklarını duyurdu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T14:08+0300
2023-03-04T14:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
iha
insansız hava aracı (iha)
vladimir zelenskiy
yuriy lutsenko
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Artyomovsk bölgesinde insansız hava araçları (İHA) operatörü olarak görev yapan Ukrayna eski Başsavcısı Yuri Lutsenko, Artyomovsk'tan (Ukraynaca adı Bahmut) çekilme emri aldıklarını açıkladı.Lutsenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Bahmut biriminden ayrılmam ve bölgesel savunma birimlerinde hizmet vermeye devam etmem yönünde bir emir aldım. 110 gün boyunca görev yaptığım birlik de başka bir istikamete nakledildi. Her iki emrin uygulanması da devlet başkanlığı ofisine rapor edilmek üzere sıkı bir şekilde takip ediliyor” ifadelerini kullandı.Bu kararı ‘küçük siyasi intikam’ olarak nitelendiren Lutsenko, ‘Zelenskiy'nin arkadaşlarının’ onların cephedeki yerini almaya pek acelelerinin olmadığını vurguladı. 3 Şubat'ta, bölgedeki Ukrayna birliklerinin ‘Magyar’ kod adlı komutanı da, Artyomvosk'tan derhal çekilme yönünde emir aldıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230304/alman-rheinmetall-sirketi-ukraynada-tank-uretimi-icin-gorusmeler-yurutuyoruz-1067800728.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir zelenskiy, yuriy lutsenko
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir zelenskiy, yuriy lutsenko

Ukrayna eski Başsavcısı: Artyomovsk'tan çekilme emri aldık

14:08 04.03.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinYuriy Lutsenko
Yuriy Lutsenko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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Ukrayna eski Başsavcısı Lutsenko, Artyomovsk'tan çekilme emri aldıklarını duyurdu.
Artyomovsk bölgesinde insansız hava araçları (İHA) operatörü olarak görev yapan Ukrayna eski Başsavcısı Yuri Lutsenko, Artyomovsk'tan (Ukraynaca adı Bahmut) çekilme emri aldıklarını açıkladı.
Lutsenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Bahmut biriminden ayrılmam ve bölgesel savunma birimlerinde hizmet vermeye devam etmem yönünde bir emir aldım. 110 gün boyunca görev yaptığım birlik de başka bir istikamete nakledildi. Her iki emrin uygulanması da devlet başkanlığı ofisine rapor edilmek üzere sıkı bir şekilde takip ediliyor” ifadelerini kullandı.
Bu kararı ‘küçük siyasi intikam’ olarak nitelendiren Lutsenko, ‘Zelenskiy'nin arkadaşlarının’ onların cephedeki yerini almaya pek acelelerinin olmadığını vurguladı. 3 Şubat'ta, bölgedeki Ukrayna birliklerinin ‘Magyar’ kod adlı komutanı da, Artyomvosk'tan derhal çekilme yönünde emir aldıklarını duyurmuştu.
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