https://sputniknews.com.tr/20230307/ukrayna-abdden-ihalar-icin-misket-bombalari-istedi-1067938223.html
'Ukrayna, ABD'den İHA'lar için misket bombaları istedi'
'Ukrayna, ABD'den İHA'lar için misket bombaları istedi'
Ukrayna hükümetinin ABD'den İHA'larda kullanmak için MK-20 tipi misket bombaları talep ettiği belirtildi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T14:46+0300
2023-03-07T14:46+0300
2023-03-07T14:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
misket bombası
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Reuters, ABD'li 2 Kongre üyesine dayandırdığı haberinde Kiev'in Washington'dan misket bombaları istediğini ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebe ne yanıt vereceğinin henüz belli oladuğunu yazdı.Reuters'e konuşan Kongre üyeleri Jason Crowe ve Adam Smith, Kiev'in misket tipi top mermilerine ek olarak MK-20 istediğini belirtip Ukraynalı temsilcilerin ABD Kongresi'nden bu talebin kabul edilmesi konusunda ısrarcı davranmasını talep ettiğini anlattı.Ajans, Kiev makamlarının havadan karaya MK-20 misket bombalarının Rusya'nın yoğun saldırılarını durdurma imkanı sunacağını düşündüğünü aktardı. Ukrayna'nın İHA'lar için MK-20 bombalarını misket mermilerinden daha etkili bulduğunu kaydetti.Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatı konusu sene başında da gündeme gelmişti. Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin Ukrayna’ya geçen sene kasım ayından beri dpicm misket bombası gönderdiğini öne sürmüştü.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Foreign Policy dergisinin söz konusu iddiasıyla ilgili soruya “Bu haberlerin güvenilirliği hakkında bir şey söylemek güç. Biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı, güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor. Fakat tabii ki bunların hepsini dikkatli bir biçimde izliyoruz" yanıtını vermişti.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
https://sputniknews.com.tr/20230111/kremlin-turkiyenin-ukraynaya-misket-bombasi-gonderdigi-haberlerinin-guvenilirligini-sorguladi-1065628159.html
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rusya, ukrayna, misket bombası
rusya, ukrayna, misket bombası
'Ukrayna, ABD'den İHA'lar için misket bombaları istedi'
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Ukrayna hükümetinin ABD'den İHA'larda kullanmak için MK-20 tipi misket bombaları talep ettiği belirtildi.
Reuters, ABD'li 2 Kongre üyesine dayandırdığı haberinde Kiev'in Washington'dan misket bombaları istediğini ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebe ne yanıt vereceğinin henüz belli oladuğunu yazdı.
Reuters'e konuşan Kongre üyeleri Jason Crowe ve Adam Smith, Kiev'in misket tipi top mermilerine ek olarak MK-20 istediğini belirtip Ukraynalı temsilcilerin ABD Kongresi'nden bu talebin kabul edilmesi konusunda ısrarcı davranmasını talep ettiğini anlattı.
Ajans, Kiev makamlarının havadan karaya MK-20 misket bombalarının Rusya'nın yoğun saldırılarını durdurma imkanı sunacağını düşündüğünü aktardı. Ukrayna'nın İHA'lar için MK-20 bombalarını misket mermilerinden daha etkili bulduğunu kaydetti.
Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatı konusu sene başında da gündeme gelmişti. Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin Ukrayna’ya geçen sene kasım ayından beri dpicm misket bombası gönderdiğini öne sürmüştü.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Foreign Policy dergisinin söz konusu iddiasıyla ilgili soruya “Bu haberlerin güvenilirliği hakkında bir şey söylemek güç. Biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı, güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor. Fakat tabii ki bunların hepsini dikkatli bir biçimde izliyoruz" yanıtını vermişti.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.