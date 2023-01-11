https://sputniknews.com.tr/20230111/kremlin-turkiyenin-ukraynaya-misket-bombasi-gonderdigi-haberlerinin-guvenilirligini-sorguladi-1065628159.html
Kremlin, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderdiği haberlerinin güvenilirliğini sorguladı
Kremlin, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderdiği haberlerinin güvenilirliğini sorguladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik ettiğini içeren bir yazı yayınlayan Foreign Policy dergisinin söz konusu... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T13:14+0300
2023-01-11T13:14+0300
2023-01-11T13:14+0300
ukrayna krizi
kremlin
ukrayna
rusya
dmitriy peskov
türkiye
misket bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_5e2ebcefb6565fa29dba4ed231e14860.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderdiğini yazan Foreign Policy dergisinin söz konusu iddiasının sorulması üstüne, “Bu haberlerin güvenilirliği hakkında bir şey söylemek güç. Biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı, güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor. Fakat tabii ki bunların hepsini dikkatli bir biçimde izliyoruz” dedi.“Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar ve Bayraktar için mühimmat gönderdiği herkesin malumu” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak kendi yükümlülükleri ve kendi ikili ilişkileri bulunuyor. Bunu da biliyoruz. Ancak bununla beraber Türkiye ile karşılıklı yarar, karşılıklı anlayış ve en güç sorunları karşılıklı ele alma isteğine dayanan son derece partnerce ilişkilerimiz var.”Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin Ukrayna’ya geçen sene kasım ayından beri dpicm misket bombası gönderdiğini yazmıştı.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
https://sputniknews.com.tr/20220826/ukrayna-ordusunun-elindeki-yasakli-silahlari-1060441955.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_64:0:1136:804_1920x0_80_0_0_534aa8335007535214a46c660e2124b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, türkiye, misket bombası
kremlin, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, türkiye, misket bombası
Kremlin, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderdiği haberlerinin güvenilirliğini sorguladı
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik ettiğini içeren bir yazı yayınlayan Foreign Policy dergisinin söz konusu haberinin güvenilirliğini sorguladı, ancak durumu yakından izlemekte olduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderdiğini yazan Foreign Policy dergisinin söz konusu iddiasının sorulması üstüne, “Bu haberlerin güvenilirliği hakkında bir şey söylemek güç. Biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı, güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor. Fakat tabii ki bunların hepsini dikkatli bir biçimde izliyoruz” dedi.
“Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar ve Bayraktar için mühimmat gönderdiği herkesin malumu” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak kendi yükümlülükleri ve kendi ikili ilişkileri bulunuyor. Bunu da biliyoruz. Ancak bununla beraber Türkiye ile karşılıklı yarar, karşılıklı anlayış ve en güç sorunları karşılıklı ele alma isteğine dayanan son derece partnerce ilişkilerimiz var.”
Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin Ukrayna’ya geçen sene kasım ayından beri dpicm misket bombası gönderdiğini yazmıştı.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.