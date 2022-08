https://sputniknews.com.tr/20220826/ukrayna-ordusunun-elindeki-yasakli-silahlari-1060441955.html

Ukrayna ordusunun elindeki yasaklı silahlar

Rusya ordusu, kesinlikle sadece askeri hedefleri vurmak için çok hassas silah kullanırken Ukrayna ordusu düzenli olarak Donbass’ın sivillerini bombalıyor.Ukrayna ordusu, uluslararası anlaşmaların yasakladığı silahları kullanmaktan çekinmiyor. Aralarında misket bombası da var. Sputnik, Kiev’in hizmetindeki bu ve diğer yasaklı silahlarla ilgili bilgileri derledi.Misket bombasıHavada açılan ve çok miktarda mühimmatın geniş bir alana saçıldığı konteynerlerden oluşan bu bomba önemli bir tahrip gücüne sahip.Ukrayna ordusu, 2022 Mart ayından başlayarak düzenli olarak Donbass’ı bu tip misket başlığına sahip füzelerle bombalıyor. İşte bu vakalardan sadece birkaçı:Ukrayna ordusu, 14 Mart’ta, Donetsk kent merkezine Toçka-U füzesiyle vurdu. Füze havada indiği sırada vurulsa da düşen parçalar 20 can aldı, 36 kişi daha yaraladı.Ukrayna ordusu, 8 Nisan’da, Toçka-U füzesiyle, Kiev’in kontrolündeki Kramotorsk kentinin garını vurdu. Bu saldırıdan Rusya ordusunu sorumlu tutma amacıyla yapılan bu provokasyon sonucu, çocuklar dahil en az 30 sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 100 kişi yaralandı.21-22 Mayıs’ta, Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Herson Bölgesi’nin Belozerka köyünü misket mühimmatla bombaladı. 5 sivil ölürken 10 kişi yaralandı.Rusya toprakları da Ukrayna tarafından misket mühimmatla bombardımana uğradı. Ukrayna ordusu, 3 Temmuz gecesi Belgorod şehrine 3 adet Toçka-U füzesiyle saldırdı. Rus hava savunma sistemleri, füzeleri havada imha etti, lakin füzelerden birinin parçaları bir eve isabet etti. Bunun sonucu, bir çocuk dahil 5 kişi hayatını kaybetti.Ukrayna silahlı oluşumları, 7 Ağustos’ta, Zaporojye nükleer güç santralinin bulunduğu bölgeyi, Uragan çok namlulu roketatarlardan 220 mm kalibreli misket roketleriyle vurdu.Uragan çok namlulu roketatarlardan fırlatılan 9M27KZ tipi misket roketleri, Ukraynalı kolluk kuvvetleri tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını PFM-1 Lepestok mayınlarıyla uzaktan mayınlama amacıyla da kullanılıyor. Lepestok mayınları, Kiev’in kullandığı yasaklı silahlardan biri.Lepestok mayınlarıDHC yönetimi her gün PFM-1 Lepestok mayınları yüzünden sivillerin yaralandığı vakaları tespit ediyor. Yaklaşık 40 gram yüksek patlama gücüne sahip patlayıcı, mayına basan kişiyi, alt bacağını, çoğu zaman ayağını kopararak sakat bırakıyor.Şu ana kadar DHC’nin, ikisi çocuk 50’den fazla sivil vatandaşı bu mayınlar yüzünden yaralandı. Bir kişi, aldığı yaralardan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, 24 Ağustos’taki toplantıda, “Lepestok, Kiev rejiminin sadist ve vahşi doğasının canlı kanıtı, ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda yaşayan halka yönelik gerçek tutumunun sembolü” ifadelerini kullandı. Nebenzya, Lepestok’un maketini göstererek bu mayının ne kadar belirsiz olduğunu gösterdi.Rus diplomat, Kiev rejimini, 'bu gayri insani savaş yöntemlerine başvurduğu için' kınamaya davet etti.Moskova’da ağustos ayında ABD, İngiltere, Fransa ve Letonya büyükelçilikleri önünde, Batılı diplomatların ve toplumunun dikkatini Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Donbass’ta işlediği suçlara çekme amacıyla protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, büyükelçilik yakınlarında, bu mayınların görüntülerini taşıyan kağıtlar astı.18 Temmuz 1997 tarihli Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme ile sözleşmeye imza atan ülkeler, anti-personel mayın stoklarını kullanmamayı ve imha etmeyi taahhüt etti. Ukrayna bu sözleşmeyi 2005’te onayladı, fakat Kiev bu uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmiyor.Ayrıca DHC yönetiminin verdiği bilgiye göre, mart ayında Azov militanları, Mariupol şehrinin merkez cadde ve sokakları üzerindeki meskun binalara rastgele 10 bin mayın yerleştirdi. DHC’ye yönelik misket bombalarıyla yapılan saldırılar, nisan ayında başladı ve bugüne kadar sürüyor. 10 Ağustos’ta DHC yönetimi, Ukrayna ordusunun bu tipten yaklaşık 90 füzeye sahipti. Her bir füzenin 320 mayın taşıdığı belirtildi.Etkisiz hale getirilmesi imkansız Fransız mayınlarıLepestok, Ukrayna ordusunun kullandığı tek yasaklı mayın değil. 14 Ağustos günü, Artyomovsk şehrinin güneyinde, Rus askerler, Ukrayna ordusunun 72. Mekanize Tugay askerlerinin terk ettiği mevzilerde 50’den fazla Fransa yapımı HPD F2 anti-tank mayın tespit etti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, bu mayınlar 'savaş pozisyonuna yerleştirildikten sonra çıkarılamaz veya etkisiz hale getirilemez'. Bu mayınların kullanımı, 10 Ekim 1980’de New York’ta kabul edilen Rastgele Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin bir parçası olan Mayınlar, Bubi Tuzakları ve Diğer Teçhizatın Kullanımının Yasaklanması veya Kısıtlanması hakkındaki Ek Protokolün hükümlerinin doğrudan ihlali.Fosforlu mühimmatRusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon başladığı günden itibaren defalarca, Ukrayna ordusunun fosforlu mühimmat kullandığını duyurdu. Bu mühimmat yoğun biçimde şubat ayında, Kiev’in Gostomel havaalanı yakınlarındaki yerleşimlerde, Rus ordusuna karşı kullanıldı. 19 Mart’ta fosforlu başlıklar taşıyan yasaklı top mermileri, Severnıy Donets nehri üzerine yapılan geçişe yönelik saldırıda da kullanıldı.Çukur uçlu mermilerUkrayna ordusunun kullandığı bir diğer yasaklı silah türü, çukur uçlu mermiler. Sıradan mermilerden farklı olarak bu mermiler, çarpma anında çiçek gibi açılarak daha ölümcül vuruşa neden oluyor.ABD merkezli Hornady Manufacturing şirketinin ürettiği ve çukur uçlu mermi yüklü keskin nişancı tüfeği nisan ayında Ukrayna ordusunun Mariupol’deki mevzilerinde bulundu.DHC askerleri, mart ayında Maryinka’da 7.62 kalibreli Ukrop UAR-10 keskin nişancı tüfeğini tespit etti. Bu silah çukur uçlu mermileri ateşlemek için tasarlandı.Çukur uçlu mermiler, 130 yıldan daha uzun bir süre önce 1899’da ilk Lahey konferansının ardından yasaklandı.Savaş esirlerine yönelik işkenceUkrayna ordusu, Savaş Esirlerine İnsani Muameleye İlişkin Cenevre Sözleşmesinin hükümlerini düzenli olarak ihlal ediyor. Mart ayının sonunda aşırı milliyetçiler, Harkov bölgesinde esir alınan Rus askerlerinin katledilmesinin görüntülerini yayınladı.Nisan ayı başlarında Kiev Bölgesi’nde Rus askerlerinin infazını gösteren bir video internette yayınlandı. Askerlerden biri, açılan birkaç el ateşle vuruluyor. Öldürülen bir askerin daha elleri arkasında bağlıydı. Bu, onun teslim olduğunu ve tehdit oluşturmadığını kanıtlıyor.Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, 3 Ağustos’ta yabancı askeri ataşeler için düzenlenen brifingde, Ukrayna esaretinden dönen Rus askerlerden alınan ifadelerin sonuçlarını açıkladı. Askerlerin yüzde 81’i dövüldü ve fiziksel tacize uğradı. Esir alınan askerlerin yarısından fazlası zorla propaganda videolarının çekimine dahil edildi. Askerlerin yüzde 46’sı ihtiyaç duydukları tıbbi yardım alamadı, yüzde 79’u da aileleriyle irtibat kuramadı.‘Kimyasal terör’20 Ağustos’ta Moskova, Kiev’i kasıtlı olarak kimyasal silah kullanmakla suçladı. Ukrayna ordusunun, Rus askerlere karşı yapay organik zehir olan Botulinum Toksin Tip V kullandığı bildirildi. Zaporijya Bölgesi’nin Vasilyevka yerleşimi yakınında görev yerine getiren askerler, 31 Temmuz’da, şiddetli zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda vücutlarında bu zehir bulundu.

