https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-kirim-koprusune-saldirinin-hazirlandigi-ukrayna-tesislerine-misilleme-saldirisi-duzenledik-1073658064.html

Rusya: Kırım Köprüsü'ne saldırının hazırlandığı Ukrayna tesislerine misilleme saldırısı düzenledik

Rusya: Kırım Köprüsü'ne saldırının hazırlandığı Ukrayna tesislerine misilleme saldırısı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa’da Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı teknelerini hazırladığı gemi onarım tesisine misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurdu... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T13:43+0300

2023-07-18T13:43+0300

2023-07-18T13:44+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

kırım köprüsü

ukrayna

misilleme

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın Odessa kentindeki bir gemi onarım fabrikasına gece saldırı düzenlediklerini kaydetti. Yetkililer, ‘misilleme saldırısı’ olarak adlandırdıkları saldırı için belirlenen bu hedefin, Ukrayna güçlerinin Kırım Köprüsü’ne saldırmak için kullandıkları mürettebatsız deniz araçlarını hazırladıkları yer olması sebebiyle seçildiğini ekledi.Ayrıca, Odessa ve Nikolayevsk’te Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan iki yakıt deposuna da Rusya güçleri tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu depoda 70 bin ton yakıt olduğu kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ‘Rusya Federasyonu’na karşı mürettebatsız tekneler ile terör saldırısı düzenlenmesinin hazırlığının yapıldığı tesisler’ olarak niteledikleri hedeflerden her birinin gece düzenlenen bu saldırılarda imha edildiğini de sözlerine ekledi.

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rusya savunma bakanlığı, kırım köprüsü, ukrayna, misilleme, saldırı