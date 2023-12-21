https://sputniknews.com.tr/20231221/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-uzun-yillar-abye-katilamayacak-1078694584.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yla üyelik müzakerelerini başlatmasının bu ülkenin vatandaşlarına gerçek yardım taşımadığını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T18:50+0300
2023-12-21T18:50+0300
2023-12-21T18:53+0300
ukrayna krizi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2023 sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, “Ukrayna daha uzun yıllar AB’ye katılamayacak” ifadesini kullandı.“Neden stratejik ortaklık anlaşmasının imzalamanın ve bu anlaşmayla Ukraynalılara yardım etmenin mümkün olmadığına ilişkin gerçek açıklamaya ihtiyaç var” diyen Orban, “Bunun yerine güzel bir siyasi jest seçtiler. Ancak üyelik müzakerelerinin başlaması Ukraynalılara yardımcı olmuyor” diye ekledi.'Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmanın özel bir askeri operasyon olduğunu çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmediğini ve genel seferberlik başlatmadığını söyledi.Orban, 2023 sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, Ekim ayında Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çatışmayı neden özel bir askeri operasyon olarak nitelendirdiğini sordu.Orban bu soruya verdiği yanıtta, "Bu özel bir askeri operasyon çünkü Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi. Şimdilik savaş olmadığı için mutlu olmalıyız zira savaş genel seferberlik anlamına gelir" diye cevap verdi. Orban aynı zamanda Ukrayna açısından çatışmanın tam teşekküllü bir savaş olduğunu ve Ukrayna'da topyekûn seferberlik ilan edildiğini söyledi.Orban, açıklamasında "Avrupa, müzakerelere başlamazsa, Rusların Avrupa'nın başı üzerinden Amerikalılarla müzakere etmesi tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.Macaristan Başbakanı açıklamasında ayrıca olası barış anlaşmalarının içeriği hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu çünkü öncelikle bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması ve barış müzakerecilerinin yapısının anlaşılması gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231216/disisleri-bakani-szijjarto-macaristan-abd-bayragindaki-yildizlardan-biri-degil-1078519297.html
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ukrayna, avrupa birliği, rusya, macaristan, viktor orban
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
18:50 21.12.2023 (güncellendi: 18:53 21.12.2023)
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yla üyelik müzakerelerini başlatmasının bu ülkenin vatandaşlarına gerçek yardım taşımadığını, bunun sadece siyasi jest olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2023 sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, “Ukrayna daha uzun yıllar AB’ye katılamayacak” ifadesini kullandı.
“Neden stratejik ortaklık anlaşmasının imzalamanın ve bu anlaşmayla Ukraynalılara yardım etmenin mümkün olmadığına ilişkin gerçek açıklamaya ihtiyaç var” diyen Orban, “Bunun yerine güzel bir siyasi jest seçtiler. Ancak üyelik müzakerelerinin başlaması Ukraynalılara yardımcı olmuyor” diye ekledi.
'Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmanın özel bir askeri operasyon olduğunu çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmediğini ve genel seferberlik başlatmadığını söyledi.
Orban, 2023 sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, Ekim ayında Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çatışmayı neden özel bir askeri operasyon olarak nitelendirdiğini sordu.
Orban bu soruya verdiği yanıtta, "Bu özel bir askeri operasyon çünkü Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi. Şimdilik savaş olmadığı için mutlu olmalıyız zira savaş genel seferberlik anlamına gelir" diye cevap verdi. Orban aynı zamanda Ukrayna açısından çatışmanın tam teşekküllü bir savaş olduğunu ve Ukrayna'da topyekûn seferberlik ilan edildiğini söyledi.
Orban, açıklamasında "Avrupa, müzakerelere başlamazsa, Rusların Avrupa'nın başı üzerinden Amerikalılarla müzakere etmesi tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.
Macaristan Başbakanı açıklamasında ayrıca olası barış anlaşmalarının içeriği hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu çünkü öncelikle bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması ve barış müzakerecilerinin yapısının anlaşılması gerektiğini belirtti.