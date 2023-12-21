Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yatarak' kilo vermek mümkün: Uykuda kilo verme yöntemi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'de girişimcilik ekosistemi verileri, GEN toplantısı ve girişimciliğin önündeki sorunlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni Süveyş krizi, Çin ve Rusya’nın Kuzey Denizi rotası açısından fırsat’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
31 Mart sonrası ekonomide neler yaşanacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-uzun-yillar-abye-katilamayacak-1078694584.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yla üyelik müzakerelerini başlatmasının bu ülkenin vatandaşlarına gerçek yardım taşımadığını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T18:50+0300
2023-12-21T18:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
rusya
macaristan
viktor orban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076421855_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_07b000f1063cb5ec0627b11d6cee7b4f.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2023 sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, “Ukrayna daha uzun yıllar AB’ye katılamayacak” ifadesini kullandı.“Neden stratejik ortaklık anlaşmasının imzalamanın ve bu anlaşmayla Ukraynalılara yardım etmenin mümkün olmadığına ilişkin gerçek açıklamaya ihtiyaç var” diyen Orban, “Bunun yerine güzel bir siyasi jest seçtiler. Ancak üyelik müzakerelerinin başlaması Ukraynalılara yardımcı olmuyor” diye ekledi.'Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmanın özel bir askeri operasyon olduğunu çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmediğini ve genel seferberlik başlatmadığını söyledi.Orban, 2023 sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, Ekim ayında Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çatışmayı neden özel bir askeri operasyon olarak nitelendirdiğini sordu.Orban bu soruya verdiği yanıtta, "Bu özel bir askeri operasyon çünkü Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi. Şimdilik savaş olmadığı için mutlu olmalıyız zira savaş genel seferberlik anlamına gelir" diye cevap verdi. Orban aynı zamanda Ukrayna açısından çatışmanın tam teşekküllü bir savaş olduğunu ve Ukrayna'da topyekûn seferberlik ilan edildiğini söyledi.Orban, açıklamasında "Avrupa, müzakerelere başlamazsa, Rusların Avrupa'nın başı üzerinden Amerikalılarla müzakere etmesi tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.Macaristan Başbakanı açıklamasında ayrıca olası barış anlaşmalarının içeriği hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu çünkü öncelikle bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması ve barış müzakerecilerinin yapısının anlaşılması gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231216/disisleri-bakani-szijjarto-macaristan-abd-bayragindaki-yildizlardan-biri-degil-1078519297.html
ukrayna
avrupa birliği
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076421855_46:0:978:699_1920x0_80_0_0_1c0287afb0fd03561c7dd13df213e031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, avrupa birliği, rusya, macaristan, viktor orban
ukrayna, avrupa birliği, rusya, macaristan, viktor orban

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna uzun yıllar AB’ye katılamayacak

18:50 21.12.2023 (güncellendi: 18:53 21.12.2023)
© SputnikRusya Putin Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Rusya Putin Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Sputnik
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yla üyelik müzakerelerini başlatmasının bu ülkenin vatandaşlarına gerçek yardım taşımadığını, bunun sadece siyasi jest olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2023 sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, “Ukrayna daha uzun yıllar AB’ye katılamayacak” ifadesini kullandı.
Neden stratejik ortaklık anlaşmasının imzalamanın ve bu anlaşmayla Ukraynalılara yardım etmenin mümkün olmadığına ilişkin gerçek açıklamaya ihtiyaç var” diyen Orban, “Bunun yerine güzel bir siyasi jest seçtiler. Ancak üyelik müzakerelerinin başlaması Ukraynalılara yardımcı olmuyor” diye ekledi.

'Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki çatışmanın özel bir askeri operasyon olduğunu çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmediğini ve genel seferberlik başlatmadığını söyledi.
Orban, 2023 sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, Ekim ayında Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çatışmayı neden özel bir askeri operasyon olarak nitelendirdiğini sordu.
Orban bu soruya verdiği yanıtta, "Bu özel bir askeri operasyon çünkü Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etmedi. Şimdilik savaş olmadığı için mutlu olmalıyız zira savaş genel seferberlik anlamına gelir" diye cevap verdi. Orban aynı zamanda Ukrayna açısından çatışmanın tam teşekküllü bir savaş olduğunu ve Ukrayna'da topyekûn seferberlik ilan edildiğini söyledi.
Orban, açıklamasında "Avrupa, müzakerelere başlamazsa, Rusların Avrupa'nın başı üzerinden Amerikalılarla müzakere etmesi tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.
Macaristan Başbakanı açıklamasında ayrıca olası barış anlaşmalarının içeriği hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu çünkü öncelikle bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması ve barış müzakerecilerinin yapısının anlaşılması gerektiğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Belarus Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macaristan ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil
16 Aralık, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала