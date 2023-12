https://sputniknews.com.tr/20231216/disisleri-bakani-szijjarto-macaristan-abd-bayragindaki-yildizlardan-biri-degil-1078519297.html

Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macaristan ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil

Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macaristan ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Macaristan, Ukrayna, ABD ve AB gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. 16.12.2023

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, verdiği bir mülakatta 2014 yılında Washington'da nasıl aşağılayıcı bir şekilde karşılandığını ve Budapeşte'ye, demokratik ABD yönetimiyle ilişkileri geliştirmenin imkansız olduğu reformlar gerektiren bir dizi kriterin dayatılmaya çalışıldığını anlattı.Szijjarto röportajda şu ifadelere yer verdi:Szijjarto, Cumhuriyetçi yönetimin tam tersi şekilde davrandığını vurgulayarak, "Cumhuriyetçilerle her zaman doğru, dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler sürdürdük. Demokratların hoşuna gitmeyen şey de açıkçası bu. Donald Trump'ın düzenli olarak Macaristan Başbakanı'na olumlu bir örnek olarak atıfta bulunmasından hoşlanmıyorlar" dedi.Macaristan Dışişleri Bakanı, Budapeşte'nin her zaman tüm ülkelerin seçilmiş liderleriyle işbirliği yapmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.Szijjarto'dan Politico haberine yalanlamaMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, verdiği röportajda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, diğer AB üyeleri Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması lehinde oy kullanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un önerisiyle kahve içmeye gittiği iddiasını magazin haberi olarak nitelendirdi.Politico'nun daha önce aktardığına göre Scholz, AB liderlerinin Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılmasını oyladıkları sırada Orban'a tartışmaların tıkanması üzerine odadan çıkıp kahve içmesini önermişti. Bu sayede 26 Avrupa ülkesinin liderleri Kiev ile müzakerelerin başlatılması yönünde karar alabilmişti.Szijjarto, "Politico gibi ciddiyetsiz tabloid gazetelerden bahsetmemenizi öneririm. Bu tür açıklamaların burada yapılması hiç yakışık almıyor" dedi.Szijjarto röportajda şu ifadelere yer verdi:Szijjarto,Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını desteklememelerinin nedenlerinin hala devam ettiğini belirterek "Bunlar birkaç dakika içinde bir şey yapamayacağınız türden nedenler" dedi.'Macaristan, Kiev'e verilecek 50 milyar euronun veto edilmesi konusundaki tutumunu değiştirmeyecek'Macaristan Dışişleri Peter Szijjarto, AB'nin neden Budapeşte'nin Ocak ayına kadar Kiev'e 50 milyar euro tahsis edilmesine ilişkin vetosunu kaldıracağına inandığını bilmediklerini dile getirdi. Szijjarto bu konuda hiçbir fikirlerinin olmadığını belirterek, "Ne de olsa en başında bunun işe yaramayacağını açıkça belirtmiştik. Daha önce Ukrayna'ya Avrupalı vergi mükelleflerinin parasından 80 küsur milyar Euro verilmişti. 80 küsur milyar! Ve kimse bu paranın neye harcandığına dair bir rapor görmedi" dedi.Szijjartoayrıca Macar yetkililerin, özellikle Macaristan ve Polonya'nın koronavirüs pandemisinin sonuçlarıyla mücadele etmek için AB fonundan hala para alamadıkları için, AB ülkelerinden mevcut Avrupalıların torunlarına kadar geri ödenmesi gereken yeni bir kredi fikrini desteklemediklerini belirtti.Macaristan Dışişleri Bakanı: AB'nin Ukrayna ile görüşmesi anlamsızMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği röportajda, AB'nin Ukrayna ile müzakerelere başlama kararının, müzakerelere ilişkin bir plan olmadığı için pratik bir anlamı olmadığını söyledi.Szijjarto konuşmasında şu sözleri kaydetti:Szijjarto daha önce, AB genişleme politikası hala normal bir şekilde işlediğini ve müzakerelere başlama kararıyla eşzamanlı olarak, bu müzakerelerin içeriğine ilişkin bir plan, her iki tarafın pozisyonlarının belirtildiği belgeler ortaya koyulduğunu vurgulayıp 'şimdi öyle olmadığının' altını çizdi.Szijjarto, "Bu, pratikte hiçbir önemi olmayan ya da çok az olan ilkesel bir karardır" dedi.Szijjarto: Avrupa siyaseti artık o kadar sığ ki bataklık daha ferahlatıcı görünebilirMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan için dondurulan 10 milyar euronun, Budapeşte'nin Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlamasını veto etmesini önlemek için Avrupa Komisyonu'nun bir rüşveti olduğu yönündeki haberleri yorumladı.Szijjarto bu hususa ilişkin şu sözleri dile getirdi:Szijjarto açıklamasında, "Avrupa siyaseti artık o kadar sığ ki bataklık daha ferahlatıcı görünebilir. Bu sığ bir düşünce. Avrupalı siyasetçilerin büyük çoğunluğu yarınki gazetelerin manşetlerinden, orada kendileri hakkında ne yazacaklarından öteye bakmıyor. Avrupalı liderler arasında uzun vadeli stratejik düşünme artık pek yok" dedi.Szijjarto: Macaristan ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değilMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD'nin ülkedeki büyükelçisi David Pressman'ın Macar yetkilileri Antisemitizm ile suçlamasını, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri olmadığı için Budapeşte'nin hoş görmeye hazır olmadığı bir kırmızı çizginin aşılması olarak nitelendirdi.Aramızda kalsın, David Pressman'ın bizi Antisemitizmle suçlamaya daha fazla hakkı var mı yoksa son haftalarda ve aylarda yaşanan olayları göz önünde bulundurarak Amerika ile ilgili olarak bu konuyu gündeme getirmeye mi hakkı var? Bu kırmızı çizginin aşılmasıdır ve Sayın Büyükelçi tarafından bize yapılan öyle ciddi bir hakarettir ki, buna katlanmak zorunda değiliz ya da katlanmaya hazır değiliz.Macaristan'ın büyükelçilere çalışma izni verdiğini, genel valilere karşı olduğunu vurgulaya Szijjarto, "Biz bağımsız bir devletiz, ABD bayrağının mavi zeminindeki yıldızlardan biri değiliz. Bu herkes için açık olsun" dedi.Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nın İkili İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Tamas Menczer daha önce ABD Büyükelçiliği'nin Antisemitizm suçlamalarını reddetmiş ve Macaristan'ın Amerika'nın 51. eyaleti olmadığını, Pressman'ın da bir Genel Vali olmadığını söylemişti.

