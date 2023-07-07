https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html

Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T22:55+0300

2023-07-07T22:55+0300

2023-07-07T22:55+0300

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Pentagon’un duyurduğu yeni askeri yardım paketinde, DPICM tipi misket bombaları dahil 155 mm kalibreli mermiler, 32 adet Bradley savaş aracı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Avenger ve Stringer hava savunma sistemleri ve 31 adet 155 mm obüs yer alıyor.Yeni paketin içinde ayrıca Patriot, HIMARS, Javelin ve TOW füzeleri, hassas uçak mühimmatı, Penguin insansız hava araçları, mayın temizleme araçları, 27 adet onarım ve tahliye aracı, askeri teçhizatı çekmek için 10 adet 'taktik otomobil' bulunuyor.Ukrayna ordusuna ayrıca tüfekler ve 28 milyondan fazla tüfek mermisi ve el bombası sağlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-abd-ukraynaya-misket-bombalarini-verecek-1073294601.html

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