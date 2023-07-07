https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html
Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:55+0300
2023-07-07T22:55+0300
2023-07-07T22:55+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
pentagon
askeri yardım
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Pentagon’un duyurduğu yeni askeri yardım paketinde, DPICM tipi misket bombaları dahil 155 mm kalibreli mermiler, 32 adet Bradley savaş aracı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Avenger ve Stringer hava savunma sistemleri ve 31 adet 155 mm obüs yer alıyor.Yeni paketin içinde ayrıca Patriot, HIMARS, Javelin ve TOW füzeleri, hassas uçak mühimmatı, Penguin insansız hava araçları, mayın temizleme araçları, 27 adet onarım ve tahliye aracı, askeri teçhizatı çekmek için 10 adet 'taktik otomobil' bulunuyor.Ukrayna ordusuna ayrıca tüfekler ve 28 milyondan fazla tüfek mermisi ve el bombası sağlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-abd-ukraynaya-misket-bombalarini-verecek-1073294601.html
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abd, ukrayna, pentagon, askeri yardım
abd, ukrayna, pentagon, askeri yardım
Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurdu.
Pentagon’un duyurduğu yeni askeri yardım paketinde, DPICM tipi misket bombaları dahil 155 mm kalibreli mermiler, 32 adet Bradley savaş aracı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Avenger ve Stringer hava savunma sistemleri ve 31 adet 155 mm obüs yer alıyor.
Yeni paketin içinde ayrıca Patriot, HIMARS, Javelin ve TOW füzeleri, hassas uçak mühimmatı, Penguin insansız hava araçları, mayın temizleme araçları, 27 adet onarım ve tahliye aracı, askeri teçhizatı çekmek için 10 adet 'taktik otomobil' bulunuyor.
Ukrayna ordusuna ayrıca tüfekler ve 28 milyondan fazla tüfek mermisi ve el bombası sağlanacak.