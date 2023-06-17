https://sputniknews.com.tr/20230617/kremlin-ukraynada-demilitarizasyon-gorevi-neredeyse-yerine-getirildi-1072589635.html

Kremlin: Ukrayna’da demilitarizasyon görevi neredeyse yerine getirildi

Kremlin: Ukrayna’da demilitarizasyon görevi neredeyse yerine getirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki özel askeri harekatının görevlerinden biri olan demilitarizasyonun neredeyse yerine getirildiğini, Ukrayna... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T23:27+0300

2023-06-17T23:27+0300

2023-06-17T23:27+0300

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kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki özel askeri harekatının görevlerinden biri olan demilitarizasyonun neredeyse yerine getirildiğini, Ukrayna ordusunun elindeki silah sayısının büyük ölçüde azaldığını belirtti.Peskov, RT Arabic’e açıklamasında, “Özel askeri harekat öncesinde Ukrayna aşırı militarize edilmişti. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in dün söylediği gibi, görevlerden biri Ukrayna’nın demilitarizasyonuydu. Bu görev birçok açıdan neredeyse yerine getirildi, çünkü Ukrayna’nın kullandığı kendi yapımı silah giderek azalıyor ve Batı ülkelerinin sağladığı silahları giderek daha fazla kullanıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya silah yardımının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olduğunu dile getirmişti.

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