https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-tahil-anlasmasi-60-gun-sureyle-uzatildi-moskovaya-verilen-vaatler-yerine-getirilecek-1068220905.html

Rusya: Tahıl anlaşması 60 gün süreyle uzatıldı, Moskova'ya verilen vaatler yerine getirilecek

Rusya: Tahıl anlaşması 60 gün süreyle uzatıldı, Moskova'ya verilen vaatler yerine getirilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, önümüzdeki günlerde sona erecek olan tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatıldığını ve Rus tarafına verilen... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T11:39+0300

2023-03-14T11:39+0300

2023-03-14T12:03+0300

ukrayna krizi

tahıl

anlaşma

rusya

ukrayna

aleksandr gruşko

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Gazetecilere açıklama yapan Gruşko, "Dışişleri Bakan Yardımcımız Sergey Verşinin, dün anlaşmanın fiilen uzatıldığını, 60 gün uzatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Anlaşmanın ikinci kısmı dahilinde verilen, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikine yönelik doğrudan ve dolaylı yaptırımların kaldırılmasını öngören tüm vaatlerin yerine getirilmesi şartının yer aldığı paket anlaşma niteliği teyit edildi" dedi.Anlaşmayla ilgili müzakerelerin resmi olarak devam ettiğini aktaran Gruşko, "Bir kez daha altını çiziyorum, bizim için en önemli husus, onlar tarafından verilen vaatlerin tümüyle yerine getirilmesidir. Bu anlamda bizim için değişen bir şey yok, biz azimle çalışacağız ve partnerlerimizi üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye zorlayacağız" ifadelerini kullandı.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşma, 18 Kasım'dan itibaren 4 ay süreyle uzatılmıştı. Fakat Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmemesi ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmemesi nedeniyle 120 gün süreli anlaşmanın geleceği tartışmalı hale gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230313/rusya-tahil-anlasmasinin-suresinin-60-gun-uzatilmasina-destek-verdi-1068201392.html

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tahıl, anlaşma, rusya, ukrayna, aleksandr gruşko