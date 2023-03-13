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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/rusya-tahil-anlasmasinin-suresinin-60-gun-uzatilmasina-destek-verdi-1068201392.html
Rusya, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdi
Rusya, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdi
Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Cenevre’de yapılan görüşmenin sona erdiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşmasının... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T19:37+0300
2023-03-13T19:40+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Az önce Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyetiyle istişarelerin yeni turunu gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.Verşinin, “Rusya, 18 Mart’ta ikinci dönem sona erdikten sonra bu anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, ama sadece 60 gün süreyle” ifadesini kullandı.Moskova’nın tahıl anlaşmasıyla ilgili gelecekteki tutumunun, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatıyla ilgili durumun “lafta değil uygulama” normalleşmesine bağlı olacağını kaydeden Rus diplomat, buna banka işlemleri, lojistik, sigorta, dondurulan mali hesapların açılması ve Togliatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikinin de dahil olduğunu belirtti.Verşinin, “Oysa henüz Washington, Brüksel ve Londra’nın Rus gıda ve gübreleri için açıkladığı yaptırım yumuşatmaları işe yaramıyor” diye ekledi.
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rusya, tahıl, ukrayna
rusya, tahıl, ukrayna

Rusya, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdi

19:37 13.03.2023 (güncellendi: 19:40 13.03.2023)
© Sputnik / Владимир ПервенцевTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Владимир Первенцев
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Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Cenevre’de yapılan görüşmenin sona erdiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl anlaşmasının süresinin 60 gün uzatılmasına destek verdiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Az önce Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyetiyle istişarelerin yeni turunu gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.
Verşinin, “Rusya, 18 Mart’ta ikinci dönem sona erdikten sonra bu anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, ama sadece 60 gün süreyle” ifadesini kullandı.
Moskova’nın tahıl anlaşmasıyla ilgili gelecekteki tutumunun, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatıyla ilgili durumun “lafta değil uygulama” normalleşmesine bağlı olacağını kaydeden Rus diplomat, buna banka işlemleri, lojistik, sigorta, dondurulan mali hesapların açılması ve Togliatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikinin de dahil olduğunu belirtti.
Verşinin, “Oysa henüz Washington, Brüksel ve Londra’nın Rus gıda ve gübreleri için açıkladığı yaptırım yumuşatmaları işe yaramıyor” diye ekledi.
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