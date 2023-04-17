Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini istiyor
20:24 17.04.2023 (güncellendi: 20:26 17.04.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesine ilgi duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısına basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Lavrov, “Ukrayna ihtilafının bir an önce sona ermesine ilgi duyduğumuz ortada. Olanların nedenlerini, bu konuda takip ettiğimiz hedefleri daha önce defalarca ayrıntılı olarak açıklamıştık” diye konuştu.
Rus diplomat, bugün kendisinin ve Brezilyalı meslektaşının ‘bu tür sorunları anlık olarak değil, çok taraflılık ilkesine dayanması gereken uzun vadeli anlaşmalar temelinde ve güvenlik alanında istisnasız olarak tüm devletlerin çıkarları dikkate alınarak çözmek için akılda tutulması gereken bağlamı’ dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
Rus diplomat, bugün kendisinin ve Brezilyalı meslektaşının ‘bu tür sorunları anlık olarak değil, çok taraflılık ilkesine dayanması gereken uzun vadeli anlaşmalar temelinde ve güvenlik alanında istisnasız olarak tüm devletlerin çıkarları dikkate alınarak çözmek için akılda tutulması gereken bağlamı’ dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Vieira: Lavrov ile Ukrayna’daki durumu ve çözüm yollarını görüştük
Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ise Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’daki durumu ve çözüm yollarını görüştüklerini söyledi.
“Uluslararası duruma gelince, Ukrayna'daki çatışmaya, son gelişmelere değindik. Ben, (Brezilya) Devlet Başkanı Lula’nın (Lula da Silva) Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için dostane bir grup oluşturmak üzere yaptığı açıklamaları anımsatarak, bu ihtilafın barışçıl çözümüne katılmaya hazır olduğumuzu yineledim” diyen Vieira, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca en kısa zamanda ateşkesin sağlanması, insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve bizim için önemli olan uzun vadeli barışın tesisi konusundaki tutumumuzu da beyan ediyorum.”
‘Lavrov, Putin'in Brezilya Devlet Başkanı'na Rusya'yı ziyaret davetini iletti’
Brezilyalı diplomat, “Sayın Lavrov ayrıca (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in Rusya'ya resmi ziyaret düzenlemek üzere davetini Başkan Lula'ya iletti. Ve biz, her iki taraf için de uygun olan tarihleri belirlemek için çalışacağız” diye konuştu.