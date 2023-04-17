https://sputniknews.com.tr/20230417/lavrov-rusya-ukraynadaki-catismanin-bir-an-once-sona-ermesini-istiyor-1069810611.html

Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini istiyor

Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesine ilgi duyduğunu belirtti. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T20:24+0300

2023-04-17T20:24+0300

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sergey lavrov

brezilya

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısına basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Lavrov, “Ukrayna ihtilafının bir an önce sona ermesine ilgi duyduğumuz ortada. Olanların nedenlerini, bu konuda takip ettiğimiz hedefleri daha önce defalarca ayrıntılı olarak açıklamıştık” diye konuştu. Rus diplomat, bugün kendisinin ve Brezilyalı meslektaşının ‘bu tür sorunları anlık olarak değil, çok taraflılık ilkesine dayanması gereken uzun vadeli anlaşmalar temelinde ve güvenlik alanında istisnasız olarak tüm devletlerin çıkarları dikkate alınarak çözmek için akılda tutulması gereken bağlamı’ dile getirdiklerini sözlerine ekledi.Vieira: Lavrov ile Ukrayna’daki durumu ve çözüm yollarını görüştükBrezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ise Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna’daki durumu ve çözüm yollarını görüştüklerini söyledi.“Uluslararası duruma gelince, Ukrayna'daki çatışmaya, son gelişmelere değindik. Ben, (Brezilya) Devlet Başkanı Lula’nın (Lula da Silva) Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için dostane bir grup oluşturmak üzere yaptığı açıklamaları anımsatarak, bu ihtilafın barışçıl çözümüne katılmaya hazır olduğumuzu yineledim” diyen Vieira, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Lavrov, Putin'in Brezilya Devlet Başkanı'na Rusya'yı ziyaret davetini iletti’Brezilyalı diplomat, “Sayın Lavrov ayrıca (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in Rusya'ya resmi ziyaret düzenlemek üzere davetini Başkan Lula'ya iletti. Ve biz, her iki taraf için de uygun olan tarihleri belirlemek için çalışacağız” diye konuştu.

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sergey lavrov, brezilya, rusya, ukrayna