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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/kadirov-ozel-askeri-harekata-21-bin-cecen-katildi-1065640764.html
Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı
Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna’daki özel askeri harekata Çeçenistan’dan 21 bin kişinin katıldığını belirtti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T16:48+0300
2023-01-11T16:49+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
ukrayna
rusya
ahmat kadirov
operasyon
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Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün düzenlediği bir toplantıda, Çeçenistan Parlamentosu temsilcisi Magomed Daudov’un raporunu dinlediğini bildirdi. Daudov, özel harekata katılan Çeçen asker sayısını ve kaçının halihazırda çatışma bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Kadirov, “Halihazırda 9 binden fazla asker cephede bulunuyor. Her biri gereken tüm ekipman, silahla donatıldı. Bu sayede görevlerini etkili biçimde yerine getirebiliyorlar” diye yazdı. Kadirov, 7 Ocak’ta özel harekat bölgesine Ahmat-1 özel harekat timinden 300’den fazla askerin gönderildiğini duyurmuştu.
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ramzan kadirov, ukrayna, rusya, ahmat kadirov, operasyon
ramzan kadirov, ukrayna, rusya, ahmat kadirov, operasyon

Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı

16:48 11.01.2023 (güncellendi: 16:49 11.01.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna’daki özel askeri harekata Çeçenistan’dan 21 bin kişinin katıldığını belirtti.
Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün düzenlediği bir toplantıda, Çeçenistan Parlamentosu temsilcisi Magomed Daudov’un raporunu dinlediğini bildirdi. Daudov, özel harekata katılan Çeçen asker sayısını ve kaçının halihazırda çatışma bölgesinde bulunduğunu açıkladı.
Kadirov, “Halihazırda 9 binden fazla asker cephede bulunuyor. Her biri gereken tüm ekipman, silahla donatıldı. Bu sayede görevlerini etkili biçimde yerine getirebiliyorlar” diye yazdı.
Kadirov, 7 Ocak’ta özel harekat bölgesine Ahmat-1 özel harekat timinden 300’den fazla askerin gönderildiğini duyurmuştu.
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