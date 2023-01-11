https://sputniknews.com.tr/20230111/kadirov-ozel-askeri-harekata-21-bin-cecen-katildi-1065640764.html

Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı

Kadirov: Özel askeri harekata 21 bin Çeçen katıldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna’daki özel askeri harekata Çeçenistan’dan 21 bin kişinin katıldığını belirtti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T16:48+0300

2023-01-11T16:48+0300

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ukrayna krizi

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ahmat kadirov

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Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün düzenlediği bir toplantıda, Çeçenistan Parlamentosu temsilcisi Magomed Daudov’un raporunu dinlediğini bildirdi. Daudov, özel harekata katılan Çeçen asker sayısını ve kaçının halihazırda çatışma bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Kadirov, “Halihazırda 9 binden fazla asker cephede bulunuyor. Her biri gereken tüm ekipman, silahla donatıldı. Bu sayede görevlerini etkili biçimde yerine getirebiliyorlar” diye yazdı. Kadirov, 7 Ocak’ta özel harekat bölgesine Ahmat-1 özel harekat timinden 300’den fazla askerin gönderildiğini duyurmuştu.

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