https://sputniknews.com.tr/20230131/insan-haklari-izleme-orgutu-ukrayna-ordusunun-izyumda-lepestok-mayinlari-kullandigini-kabul-etti-1066418836.html
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna ordusunun İzyum’da ‘Lepestok’ mayınları kullandığını kabul etti
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna ordusunun İzyum’da ‘Lepestok’ mayınları kullandığını kabul etti
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İzyum kentinde 'Lepestok' anti-personel mayınları kullandıklarını ve bunun sonucunda 11... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:20+0300
2023-01-31T23:20+0300
2023-01-31T23:21+0300
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mayın
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ukrayna krizi
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Uluslararası sivil toplum kuruluşu HRW, hazırladığı bir raporda Ukrayna ordusunun İzyum kentinde 'Lepestok' anti-personel mayınlarını geniş bir biçimde kullandığını ve bunun 11 sivilin ölümüne yol açtığını yazd“Ukrayna ordu birliklerinin İzyum bölgesinde geniş çapta kara mayınları dağıttığı ve bunun sivillerin ölümünün yanı sıra sürekli riske neden olduğu görülüyor” denilen raporda, Rus askerlerin ise ‘Lepestok’ mayınlarının barındırdığı tehlikeyi anlatan broşürler dağıttıkları ifade edildi.“Onlar (Rus askerler) kamuya açık yerlerde ve sivil halkın özel mülklerinin olduğu bölgelerde mayın temizleme çalışmaları yapıyordu. Mayın patlamaları sonucu yaralananları tıbbi yardım için Rusya'ya götürüyordu” diye yazan insan hakları aktivistleri, Rus askerlerin eylemlerinin ‘bu mayınları döşeme sorumluluğuyla bağdaşmadığını’ vurguladı.HRW’nin İzyum’da 10 Eylül-9 Ekim döneminde anti-personel mayınlarının kullanımını araştırdığı, bu kapsamda tanıklar, yaralılar, kurtarıcılar, doktorlar ve bomba uzmanları dahil 100’den fazla kişinin bilgisine başvurduğu kaydedildi.‘Lepestok’ mayınlarının kentin dokuz farklı bölgesinde ve banliyösünde kullanıldığının tespit edildiğine dikkat çekilen raporda, bu mayınlarla temas etme sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği doğrulandı.HRW, Kiev makamlarına ‘Lepestok’ mayınlarının İzyum'da ve bitişik bölgelerde kullanımı ile ilgili olayları soruşturma çağrısında bulundu.
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ukrayna, ukrayna krizi, mayın, insan hakları izleme
ukrayna, ukrayna krizi, mayın, insan hakları izleme
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna ordusunun İzyum’da ‘Lepestok’ mayınları kullandığını kabul etti
23:20 31.01.2023 (güncellendi: 23:21 31.01.2023) Abone ol
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İzyum kentinde 'Lepestok' anti-personel mayınları kullandıklarını ve bunun sonucunda 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Uluslararası sivil toplum kuruluşu HRW, hazırladığı bir raporda Ukrayna ordusunun İzyum kentinde 'Lepestok' anti-personel mayınlarını geniş bir biçimde kullandığını ve bunun 11 sivilin ölümüne yol açtığını yazd
“Ukrayna ordu birliklerinin İzyum bölgesinde geniş çapta kara mayınları dağıttığı ve bunun sivillerin ölümünün yanı sıra sürekli riske neden olduğu görülüyor” denilen raporda, Rus askerlerin ise ‘Lepestok’ mayınlarının barındırdığı tehlikeyi anlatan broşürler dağıttıkları ifade edildi.
“Onlar (Rus askerler) kamuya açık yerlerde ve sivil halkın özel mülklerinin olduğu bölgelerde mayın temizleme çalışmaları yapıyordu. Mayın patlamaları sonucu yaralananları tıbbi yardım için Rusya'ya götürüyordu” diye yazan insan hakları aktivistleri, Rus askerlerin eylemlerinin ‘bu mayınları döşeme sorumluluğuyla bağdaşmadığını’ vurguladı.
HRW’nin İzyum’da 10 Eylül-9 Ekim döneminde anti-personel mayınlarının kullanımını araştırdığı, bu kapsamda tanıklar, yaralılar, kurtarıcılar, doktorlar ve bomba uzmanları dahil 100’den fazla kişinin bilgisine başvurduğu kaydedildi.
‘Lepestok’ mayınlarının kentin dokuz farklı bölgesinde ve banliyösünde kullanıldığının tespit edildiğine dikkat çekilen raporda, bu mayınlarla temas etme sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği doğrulandı.
HRW, Kiev makamlarına ‘Lepestok’ mayınlarının İzyum'da ve bitişik bölgelerde kullanımı ile ilgili olayları soruşturma çağrısında bulundu.