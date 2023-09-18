https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html
Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor
Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor
Eski ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın çatışmadan kaçınabileceği varken kaybettiğini vurgulayarak “Haber kaynakları artık savaştan bahsetmiyor... Bu şu anlama... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T12:36+0300
2023-09-18T12:36+0300
2023-09-18T12:36+0300
ukrayna krizi
donald trump
nbc
nbc news
kırım
rusya
çatışma
ölüm
toprak
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068776737_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3eceb076f84dde55e46b04519184398.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna açıklamasında, “Haber kaynakları artık savaştan bahsetmiyor... Bu şu anlama geliyor ki, Ukrayna kaybediyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun gerçekleşmediğini söyleyen Trump’ın görüşüne göre, Ukrayna yönetimi, topraklarının bir kısmını kaybettiğini kabul ederek en başında bu çatışmadan kaçınabilirdi. Bu toprakların, Kırım ve Rusya’ya katılan diğer bölgeler olduğunu belirten eski lider, “Bu durumda kimse ölmezdi. Şimdi kimse, Ukrayna’nın kontrol altına alınıp alınmayacağını bilmiyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesinde-bir-kasabayi-bombaladi-11-evde-hasar-olustu-1075560782.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068776737_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6479b21dd1f76086415e3e761737f6b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, nbc, nbc news, kırım, rusya, çatışma, ölüm, toprak, kayıp, abd, kontrol, saldırı, taarruz
donald trump, nbc, nbc news, kırım, rusya, çatışma, ölüm, toprak, kayıp, abd, kontrol, saldırı, taarruz
Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor
Abone ol
Eski ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın çatışmadan kaçınabileceği varken kaybettiğini vurgulayarak “Haber kaynakları artık savaştan bahsetmiyor... Bu şu anlama geliyor ki, Ukrayna kaybediyor” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump
, NBC News
televizyonuna açıklamasında, “Haber kaynakları artık savaştan bahsetmiyor... Bu şu anlama geliyor ki, Ukrayna kaybediyor”
ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun gerçekleşmediğini söyleyen Trump’ın görüşüne göre, Ukrayna yönetimi, topraklarının bir kısmını kaybettiğini kabul ederek en başında bu çatışmadan kaçınabilirdi. Bu toprakların, Kırım ve Rusya’ya katılan diğer bölgeler olduğunu belirten eski lider, “Bu durumda kimse ölmezdi. Şimdi kimse, Ukrayna’nın kontrol altına alınıp alınmayacağını bilmiyor” dedi.