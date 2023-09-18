https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html

Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor

Trump: Ukrayna, kaçınabileceği bir savaşta kaybediyor

Eski ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın çatışmadan kaçınabileceği varken kaybettiğini vurgulayarak “Haber kaynakları artık savaştan bahsetmiyor... Bu şu anlama... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T12:36+0300

2023-09-18T12:36+0300

2023-09-18T12:36+0300

ukrayna krizi

donald trump

nbc

nbc news

kırım

rusya

çatışma

ölüm

toprak

kayıp

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna açıklamasında, “Haber kaynakları artık savaştan bahsetmiyor... Bu şu anlama geliyor ki, Ukrayna kaybediyor” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun gerçekleşmediğini söyleyen Trump’ın görüşüne göre, Ukrayna yönetimi, topraklarının bir kısmını kaybettiğini kabul ederek en başında bu çatışmadan kaçınabilirdi. Bu toprakların, Kırım ve Rusya’ya katılan diğer bölgeler olduğunu belirten eski lider, “Bu durumda kimse ölmezdi. Şimdi kimse, Ukrayna’nın kontrol altına alınıp alınmayacağını bilmiyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesinde-bir-kasabayi-bombaladi-11-evde-hasar-olustu-1075560782.html

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donald trump, nbc, nbc news, kırım, rusya, çatışma, ölüm, toprak, kayıp, abd, kontrol, saldırı, taarruz