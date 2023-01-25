https://sputniknews.com.tr/20230125/pentagon-ukraynaya-yeni-yardim-paketinin-toplam-degeri-400-milyon-dolar-1066186333.html

Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar

Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya Abrams tanklarını da içeren yeni askeri yardımın toplamda 400 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:44+0300

2023-01-25T21:44+0300

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ukrayna krizi

abrams

pentagon

abd

ukrayna

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Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma yardım girişimi kapsamındaki yeni paket 400 milyon dolar değerinde” ifadelerine yer verildi.Yayınlanan liste, 120 mm kalibreli mermiler ve diğer mühimmatlar ile birlikte 31 adet Abrams tankı, onarım ve tahliye için sekiz adet taktik ulaşım aracı, destek ve takviye amaçlı ulaşım araçları ve eğitim, destek ve bakım finansmanını içeriyor.ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardım 27 milyar 800 milyon dolara, 2014’ten bu yana da 29 milyar 900 milyon dolara ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html

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