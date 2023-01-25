https://sputniknews.com.tr/20230125/pentagon-ukraynaya-yeni-yardim-paketinin-toplam-degeri-400-milyon-dolar-1066186333.html
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya Abrams tanklarını da içeren yeni askeri yardımın toplamda 400 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T21:44+0300
2023-01-25T21:44+0300
2023-01-25T21:44+0300
ukrayna krizi
abrams
pentagon
abd
ukrayna
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Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma yardım girişimi kapsamındaki yeni paket 400 milyon dolar değerinde” ifadelerine yer verildi.Yayınlanan liste, 120 mm kalibreli mermiler ve diğer mühimmatlar ile birlikte 31 adet Abrams tankı, onarım ve tahliye için sekiz adet taktik ulaşım aracı, destek ve takviye amaçlı ulaşım araçları ve eğitim, destek ve bakım finansmanını içeriyor.ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardım 27 milyar 800 milyon dolara, 2014’ten bu yana da 29 milyar 900 milyon dolara ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
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abrams, pentagon, abd, ukrayna
abrams, pentagon, abd, ukrayna
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya Abrams tanklarını da içeren yeni askeri yardımın toplamda 400 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma yardım girişimi kapsamındaki yeni paket 400 milyon dolar değerinde” ifadelerine yer verildi.
Yayınlanan liste, 120 mm kalibreli mermiler ve diğer mühimmatlar ile birlikte 31 adet Abrams tankı, onarım ve tahliye için sekiz adet taktik ulaşım aracı, destek ve takviye amaçlı ulaşım araçları ve eğitim, destek ve bakım finansmanını içeriyor.
ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardım 27 milyar 800 milyon dolara, 2014’ten bu yana da 29 milyar 900 milyon dolara ulaştı.