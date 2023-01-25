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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/pentagon-ukraynaya-yeni-yardim-paketinin-toplam-degeri-400-milyon-dolar-1066186333.html
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya Abrams tanklarını da içeren yeni askeri yardımın toplamda 400 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T21:44+0300
2023-01-25T21:44+0300
ukrayna krizi
abrams
pentagon
abd
ukrayna
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Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma yardım girişimi kapsamındaki yeni paket 400 milyon dolar değerinde” ifadelerine yer verildi.Yayınlanan liste, 120 mm kalibreli mermiler ve diğer mühimmatlar ile birlikte 31 adet Abrams tankı, onarım ve tahliye için sekiz adet taktik ulaşım aracı, destek ve takviye amaçlı ulaşım araçları ve eğitim, destek ve bakım finansmanını içeriyor.ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardım 27 milyar 800 milyon dolara, 2014’ten bu yana da 29 milyar 900 milyon dolara ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
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abrams, pentagon, abd, ukrayna
abrams, pentagon, abd, ukrayna

Pentagon: Ukrayna’ya yeni yardım paketinin toplam değeri 400 milyon dolar

21:44 25.01.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISAbrams
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya Abrams tanklarını da içeren yeni askeri yardımın toplamda 400 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’ya savunma yardım girişimi kapsamındaki yeni paket 400 milyon dolar değerinde” ifadelerine yer verildi.
Yayınlanan liste, 120 mm kalibreli mermiler ve diğer mühimmatlar ile birlikte 31 adet Abrams tankı, onarım ve tahliye için sekiz adet taktik ulaşım aracı, destek ve takviye amaçlı ulaşım araçları ve eğitim, destek ve bakım finansmanını içeriyor.
ABD Başkanı Joe Biden döneminde, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı toplam askeri yardım 27 milyar 800 milyon dolara, 2014’ten bu yana da 29 milyar 900 milyon dolara ulaştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik
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