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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik
Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdiklerini kaydederek, "Ukrayna kuvvetleri topraklarını kurtarmaya çalışıyor ve bu nedenle... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:11+0300
2023-01-25T20:40+0300
joe biden
ukrayna krizi
abd
ukrayna
abrams
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ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı tedarik edilmesine onay vermesinin ardından açıklamalarda bulundu.Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Avrupalı müttefiklerimizle aramızı açabileceğini sandı ama bunu başaramadı" dedi.ABD'nin Ukrayna'ya tank tedariki kararının 'Rusya'ya yönelik saldırgan bir tehdit olmadığını' savunan Biden, "Ukraynalıların bu uzun süren Rus saldırganlığına karşı mümkün olan en iyi konumda olmalarını sağlamak için müttefiklerimizle birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı.Biden, "Ukrayna kuvvetleri topraklarını kurtarmaya çalışıyor ve bu nedenle Ruslara karşı operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor" yorumunu yaptı.'Almanya Şansölyesine teşekkür ediyorum'Washington yönetiminin Kiev'e 31 Abrams tankı tedarik edeceği bilgisini paylaşan ABD Başkanı, "Abrams tankları dünyanın en iyi tankları ve Ukraynalılara yedek parça sağlayacağız, eğitim yakında başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.Biden, "Ukrayna'ya yardım sunma yönündeki ortak çabamızı güçlendirdiği ve hepimizi bir araya getirdiği için Almanya Şansölyesine teşekkür ediyorum" dedi.'İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna'ya muharebe tankı tedarik edecek'Ukrayna'ya devam eden askeri desteği görüşmek üzere İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle temasa geçtiğini belirten Biden, "İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna'ya muharebe tankı tedarik edecek" diye ekledi.Öte yandan Biden, "Ukrayna'ya destek konusunda birleştik ve bunun bir özgürlük savaşı olması nedeniyle zaferi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/putin-ozel-askeri-harekatin-amaci-tarihi-rusyadaki-insanlari-korumak-1066164918.html
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joe biden, abd, ukrayna, abrams, tank
joe biden, abd, ukrayna, abrams, tank

Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik

20:11 25.01.2023 (güncellendi: 20:40 25.01.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdiklerini kaydederek, "Ukrayna kuvvetleri topraklarını kurtarmaya çalışıyor ve bu nedenle Ruslara karşı operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı tedarik edilmesine onay vermesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Avrupalı müttefiklerimizle aramızı açabileceğini sandı ama bunu başaramadı" dedi.
ABD'nin Ukrayna'ya tank tedariki kararının 'Rusya'ya yönelik saldırgan bir tehdit olmadığını' savunan Biden, "Ukraynalıların bu uzun süren Rus saldırganlığına karşı mümkün olan en iyi konumda olmalarını sağlamak için müttefiklerimizle birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı.
Biden, "Ukrayna kuvvetleri topraklarını kurtarmaya çalışıyor ve bu nedenle Ruslara karşı operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor" yorumunu yaptı.

'Almanya Şansölyesine teşekkür ediyorum'

Washington yönetiminin Kiev'e 31 Abrams tankı tedarik edeceği bilgisini paylaşan ABD Başkanı, "Abrams tankları dünyanın en iyi tankları ve Ukraynalılara yedek parça sağlayacağız, eğitim yakında başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Biden, "Ukrayna'ya yardım sunma yönündeki ortak çabamızı güçlendirdiği ve hepimizi bir araya getirdiği için Almanya Şansölyesine teşekkür ediyorum" dedi.

'İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna'ya muharebe tankı tedarik edecek'

Ukrayna'ya devam eden askeri desteği görüşmek üzere İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle temasa geçtiğini belirten Biden, "İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna'ya muharebe tankı tedarik edecek" diye ekledi.
Öte yandan Biden, "Ukrayna'ya destek konusunda birleştik ve bunun bir özgürlük savaşı olması nedeniyle zaferi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurgulamıştı.
Vladimir Putin- Moskova Devlet Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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