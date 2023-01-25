https://sputniknews.com.tr/20230125/putin-ozel-askeri-harekatin-amaci-tarihi-rusyadaki-insanlari-korumak-1066164918.html

Putin: Özel askeri harekatın amacı, tarihi Rusya'daki insanları korumak

Putin: Özel askeri harekatın amacı, tarihi Rusya'daki insanları korumak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekatın amacının tarihi Rusya'nın sakinlerini... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T16:06+0300

2023-01-25T16:06+0300

2023-01-25T16:23+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

almanya

ukrayna

abd

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Moskova Devlet Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Putin, özel askeri harekatla ilgili "Daha önce birçok kez belirttiği gibi amaç, en başta insanları ve Rusya'yı bizim hemen yanımızdaki tarihi topraklarda oluşturulmaya çalışılan tehditlerden korumaktır" dedi.'Almanya'daki ABD askerleri hukuken ve fiilen işgalcidir'Rusya lideri Putin, Avrupa'nın en büyük ülkesi, ekonomi devi Almanya Federal Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği, işgalin sona erdiğini hukuken resmiyete döktüğünü belirtti. Putin, "Bilindiği üzere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet olmak üzere 4 sektöre bölündü. Sovyetler Birliği, bu işgalci statünün sona erdiğini resmiyete döktü ancak ABD bunu yapmadı. Açıkçası, Almanya Federal Cumhuriyeti topraklarında resmen ve hukuken işgalci ABD birlikleri bulunmaktadır. Bu, fiilen de böyledir, çok sayıda ABD askeri var." ifadelerini kullandı."Avrupa ülkelerinin siyasi elitleri, genelde kendi ulusal çıkarlarını değil, üçüncü ülkelerin çıkarlarını gözetiyor" diyen Putin, "Ancak her şeye rağmen düşünce değişimi yaşanacak. Elbette zamanı gelecek, buna hiç şüphe yok. Öyle ya da böyle egemenlik Avrupa'ya dönecek. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var." dedi. Birçok sıradan ve çok da sıradan olmayan Avusturyalı ile iyi ilişkileri olduğunu Rusya'ya karşı iyi niyetli yaklaşım sergilediklerini belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada meydana gelen dramatik olaylara rağmen, Avrupa ülkeleri de dahil bazı ülkelerin siyasi elitlerinin aksine ülkemizle ilgili görüşleri değişmiyor. Sovyet birlikleri, Avusturya'da bulundu ve oradan çıktı. Hem Sovyetler Birliği hem de halefi Rusya, Avusturya Cumhuriyeti Anayasası'nın garantörü ve Avusturya Cumhuriyeti'nin tarafsız statüsünün garantörü oldu. Çok sayıda sıradan Avusturya vatandaşı bunu biliyor ve bu tutum için Rusya'ya minnettar."

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