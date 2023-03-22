https://sputniknews.com.tr/20230322/lavrov-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-bilesenli-mermi-tedarikinin-sonuclari-konusunda-uyardi-1068621186.html
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra’nın Kiev’e seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım daha... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:50+0300
2023-03-22T15:50+0300
2023-03-22T15:50+0300
ukrayna krizi
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seyreltilmiş uranyum
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya’nın Londra’nın Kiev’e olası seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi teslimatlarını göz önünde bulunduracağına dikkat çeken Lavrov, “Bizim (bu teslimatlara) tepkimize gelince, elbette eylemlerimizde bunları dikkate alacağız. Bizim uluslararası savaş standartlarına bağlılığımız var, kendi askeri doktrinimiz var ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Rusya Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) dediği gibi, İngiliz meslektaşlarımızın tırmanan gerginliği yeni ve çok ciddi bir boyuta taşıdığı gerçeğini dikkate almamız gerekecek" diye konuştu.Seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın kullanılmasının tarım sektörüne vuracağı uyarısını yapan Lavrov, “Seyreltilmiş uranyum içeren cephanelerinin kullanımı, Ukrayna'nın yüksek kaliteli kirlenmemiş gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacak, belki de bu kabiliyeti tamamen yok edecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-londranin-kieve-uranyumlu-muhimmat-vermesi-catismayi-yeni-saldirganlik-duzeyine-getirecek-1068600180.html
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rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, sergey lavrov, etiyopya
rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, sergey lavrov, etiyopya
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra’nın Kiev’e seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım daha olacağı konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya’nın Londra’nın Kiev’e olası seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi teslimatlarını göz önünde bulunduracağına dikkat çeken Lavrov, “Bizim (bu teslimatlara) tepkimize gelince, elbette eylemlerimizde bunları dikkate alacağız. Bizim uluslararası savaş standartlarına bağlılığımız var, kendi askeri doktrinimiz var ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Rusya Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) dediği gibi, İngiliz meslektaşlarımızın tırmanan gerginliği yeni ve çok ciddi bir boyuta taşıdığı gerçeğini dikkate almamız gerekecek" diye konuştu.
Seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın kullanılmasının tarım sektörüne vuracağı uyarısını yapan Lavrov, “Seyreltilmiş uranyum içeren cephanelerinin kullanımı, Ukrayna'nın yüksek kaliteli kirlenmemiş gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacak, belki de bu kabiliyeti tamamen yok edecek” ifadelerini kullandı.