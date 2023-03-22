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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/lavrov-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-bilesenli-mermi-tedarikinin-sonuclari-konusunda-uyardi-1068621186.html
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra’nın Kiev’e seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım daha... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:50+0300
2023-03-22T15:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
seyreltilmiş uranyum
sergey lavrov
etiyopya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya’nın Londra’nın Kiev’e olası seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi teslimatlarını göz önünde bulunduracağına dikkat çeken Lavrov, “Bizim (bu teslimatlara) tepkimize gelince, elbette eylemlerimizde bunları dikkate alacağız. Bizim uluslararası savaş standartlarına bağlılığımız var, kendi askeri doktrinimiz var ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Rusya Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) dediği gibi, İngiliz meslektaşlarımızın tırmanan gerginliği yeni ve çok ciddi bir boyuta taşıdığı gerçeğini dikkate almamız gerekecek" diye konuştu.Seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın kullanılmasının tarım sektörüne vuracağı uyarısını yapan Lavrov, “Seyreltilmiş uranyum içeren cephanelerinin kullanımı, Ukrayna'nın yüksek kaliteli kirlenmemiş gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacak, belki de bu kabiliyeti tamamen yok edecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-londranin-kieve-uranyumlu-muhimmat-vermesi-catismayi-yeni-saldirganlik-duzeyine-getirecek-1068600180.html
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rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, sergey lavrov, etiyopya
rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, sergey lavrov, etiyopya

Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı

15:50 22.03.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra’nın Kiev’e seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım daha olacağı konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya’nın Londra’nın Kiev’e olası seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi teslimatlarını göz önünde bulunduracağına dikkat çeken Lavrov, “Bizim (bu teslimatlara) tepkimize gelince, elbette eylemlerimizde bunları dikkate alacağız. Bizim uluslararası savaş standartlarına bağlılığımız var, kendi askeri doktrinimiz var ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Rusya Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) dediği gibi, İngiliz meslektaşlarımızın tırmanan gerginliği yeni ve çok ciddi bir boyuta taşıdığı gerçeğini dikkate almamız gerekecek" diye konuştu.
Seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın kullanılmasının tarım sektörüne vuracağı uyarısını yapan Lavrov, “Seyreltilmiş uranyum içeren cephanelerinin kullanımı, Ukrayna'nın yüksek kaliteli kirlenmemiş gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacak, belki de bu kabiliyeti tamamen yok edecek” ifadelerini kullandı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Londra'nın Kiev'e uranyumlu mühimmat vermesi çatışmayı yeni saldırganlık düzeyine getirecek
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