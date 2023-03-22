https://sputniknews.com.tr/20230322/lavrov-ukraynaya-seyreltilmis-uranyum-bilesenli-mermi-tedarikinin-sonuclari-konusunda-uyardi-1068621186.html

Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı

Lavrov, Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi tedarikinin sonuçları konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra’nın Kiev’e seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım daha... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T15:50+0300

2023-03-22T15:50+0300

2023-03-22T15:50+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

seyreltilmiş uranyum

sergey lavrov

etiyopya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya’nın Londra’nın Kiev’e olası seyreltilmiş uranyum bileşenli mermi teslimatlarını göz önünde bulunduracağına dikkat çeken Lavrov, “Bizim (bu teslimatlara) tepkimize gelince, elbette eylemlerimizde bunları dikkate alacağız. Bizim uluslararası savaş standartlarına bağlılığımız var, kendi askeri doktrinimiz var ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Rusya Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) dediği gibi, İngiliz meslektaşlarımızın tırmanan gerginliği yeni ve çok ciddi bir boyuta taşıdığı gerçeğini dikkate almamız gerekecek" diye konuştu.Seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın kullanılmasının tarım sektörüne vuracağı uyarısını yapan Lavrov, “Seyreltilmiş uranyum içeren cephanelerinin kullanımı, Ukrayna'nın yüksek kaliteli kirlenmemiş gıda üretme kabiliyetini büyük ölçüde azaltacak, belki de bu kabiliyeti tamamen yok edecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-londranin-kieve-uranyumlu-muhimmat-vermesi-catismayi-yeni-saldirganlik-duzeyine-getirecek-1068600180.html

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