https://sputniknews.com.tr/20230322/rusya-londranin-kieve-uranyumlu-muhimmat-vermesi-catismayi-yeni-saldirganlik-duzeyine-getirecek-1068600180.html
Rusya: Londra'nın Kiev'e uranyumlu mühimmat vermesi çatışmayı yeni saldırganlık düzeyine getirecek
Rusya: Londra'nın Kiev'e uranyumlu mühimmat vermesi çatışmayı yeni saldırganlık düzeyine getirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermesinin Ukrayna'daki çatışmayı yeni bir... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Radyo Sputnik’e verdiği demeçte Londra’nın Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mermi gönderme planının bir başka provokasyon olduğunu söyledi.Zaharova, “Bu, Londra ve Washington düeti başta olmak üzere Anglo-Saksonların uluslararası meselelerdeki mutlak çılgınlığı, sorumsuzluğu, cezasız kalacağından emin olmaları meselesidir. Bu, İngilizlerin Ukrayna etrafındaki duruma yeni bir saldırganlık, zıtlaşama ve çatışma dalgası getirmeyi, niteliksel olarak farklı bir boyut vermeyi amaçlayan başka bir provokasyonudur” diye konuştu.ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin barış, Ukrayna halkının refahı ve Ukrayna'nın geleceği ile ilgili tüm açıklamalarını yalan ve aldatmaca olarak nitelendiren Zaharova, şöyle devam etti: “ABD ve İngiltere liderliğindeki kolektif Batı'nın şu ya da bu şekilde açıkça ifade edilen Ukrayna'yı doğrudan yok etme niyeti söz konusu olduğundan hiç şüphe yok. Seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etme niyetine dair açıklamaların ardından gelecekte Ukrayna'yı refah içinde gördüklerine dair tüm konuşmalar sona erer.”Bu mühimmatların kullanılmasının hem kullanıldıkları nüfusa, hem de kullananlara yönelik soykırımın bir tezahürü olduğunu kaydeden Zaharova, “O bölgede yaşayan herkes, orada ve yakın bölgelerde bulunan herkes radyasyona maruz kalıyor ve bu bir kerelik bir sorun değil. Her şeyden önce bunu kullananlar olmak üzere hep bununla yaşayacaklar” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, seyreltilmiş uranyum bileşenli mermilerin kullanılmasının sonuçlarının, bu bölgelerde yaşayanların gelecek nesilleri tarafından da hissedilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltere-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmat-saglayacak-1068590396.html
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rusya, ukrayna, mariya zaharova, ingiltere, uranyum
rusya, ukrayna, mariya zaharova, ingiltere, uranyum
Rusya: Londra'nın Kiev'e uranyumlu mühimmat vermesi çatışmayı yeni saldırganlık düzeyine getirecek
10:00 22.03.2023 (güncellendi: 10:03 22.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndermesinin Ukrayna'daki çatışmayı yeni bir saldırganlık düzeyine çıkarmayı amaçladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Radyo Sputnik’e verdiği demeçte Londra’nın Kiev'e seyreltilmiş uranyum içeren mermi gönderme planının bir başka provokasyon olduğunu söyledi.
Zaharova, “Bu, Londra ve Washington düeti başta olmak üzere Anglo-Saksonların uluslararası meselelerdeki mutlak çılgınlığı, sorumsuzluğu, cezasız kalacağından emin olmaları meselesidir. Bu, İngilizlerin Ukrayna etrafındaki duruma yeni bir saldırganlık, zıtlaşama ve çatışma dalgası getirmeyi, niteliksel olarak farklı bir boyut vermeyi amaçlayan başka bir provokasyonudur” diye konuştu.
ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin barış, Ukrayna halkının refahı ve Ukrayna'nın geleceği ile ilgili tüm açıklamalarını yalan ve aldatmaca olarak nitelendiren Zaharova, şöyle devam etti: “ABD ve İngiltere liderliğindeki kolektif Batı'nın şu ya da bu şekilde açıkça ifade edilen Ukrayna'yı doğrudan yok etme niyeti söz konusu olduğundan hiç şüphe yok. Seyreltilmiş uranyum bileşenli mermileri tedarik etme niyetine dair açıklamaların ardından gelecekte Ukrayna'yı refah içinde gördüklerine dair tüm konuşmalar sona erer.”
Bu mühimmatların kullanılmasının hem kullanıldıkları nüfusa, hem de kullananlara yönelik soykırımın bir tezahürü olduğunu kaydeden Zaharova, “O bölgede yaşayan herkes, orada ve yakın bölgelerde bulunan herkes radyasyona maruz kalıyor ve bu bir kerelik bir sorun değil. Her şeyden önce bunu kullananlar olmak üzere hep bununla yaşayacaklar” vurgusunu yaptı.
Rus diplomat, seyreltilmiş uranyum bileşenli mermilerin kullanılmasının sonuçlarının, bu bölgelerde yaşayanların gelecek nesilleri tarafından da hissedilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.