https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltere-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmat-saglayacak-1068590396.html

İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak

İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceklerini belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T01:37+0300

2023-03-22T01:37+0300

2023-03-22T01:47+0300

ingiltere

annabel goldie

ukrayna krizi

uranyum

mühimmat

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İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, parlamentonun internet sitesinde Lortlar Kamarası üyesi Lord Hylton’un, Ukrayna’ya sağlanan mühimmat içinde zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bulunup bulunmadığı sorusuna, “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” diye yazdı.Goldie, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk kez Nazi Almanya’sı kullanmıştı. ABD, 1970’li yıllarda, Sovyet tanklarına karşı mücadele için zayıflatılmış uranyumlu mermiler üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Halihazırda bu tür mermiler ABD’nin Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu mühimmat Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarında da kullanılabiliyor.ABD ordusu Körfez Savaş, Yugoslavya bombardımanı ve Irak Savaşı sırasında da zayıflatılmış uranyumlu mühimmata başvurmuştu. Uzmanlar, bu mühimmatın kanser hastalıklarına yol açtığını kaydediyor. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov’un sözlerine göre, bu tür mühimmatın “kirli silah” olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zira toprağa çöken uranyum tozu radyoaktiftir, son derece zehirli ve etkisizleştirilmeye tabi değil.'ABD, Yugoslavya’da kullandığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yüzünden kendi askerleri de siviller de kansere yakalandı'Rus askeri uzman İvan Konovalov, Sputnik’e açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın özelliğini şu sözlerle anlattı:ABD ordusunun, Yugoslavya’da zayıflatılmış uranyumlu hava bombalarını kullandığını anımsatan Konovalov, “Bildiğimiz kadarıyla, ABD tarafında da bu mühimmatla işi olanlar onkolojik hastalıklara yakalandı, bu mühimmatın kullanıldığı Yugoslavya şehirlerinde de onkolojik hastalıklar salgını oldu. Amerikalılar bunu reddediyor, bunun alakası yok diyorlar. Tartışmalar halâ devam ediyor” ifadesini kullandı.

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ingiltere, annabel goldie, uranyum, mühimmat