https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltere-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmat-saglayacak-1068590396.html
İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak
İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceklerini belirtti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T01:37+0300
2023-03-22T01:37+0300
2023-03-22T01:47+0300
ingiltere
annabel goldie
ukrayna krizi
uranyum
mühimmat
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İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, parlamentonun internet sitesinde Lortlar Kamarası üyesi Lord Hylton’un, Ukrayna’ya sağlanan mühimmat içinde zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bulunup bulunmadığı sorusuna, “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” diye yazdı.Goldie, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk kez Nazi Almanya’sı kullanmıştı. ABD, 1970’li yıllarda, Sovyet tanklarına karşı mücadele için zayıflatılmış uranyumlu mermiler üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Halihazırda bu tür mermiler ABD’nin Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu mühimmat Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarında da kullanılabiliyor.ABD ordusu Körfez Savaş, Yugoslavya bombardımanı ve Irak Savaşı sırasında da zayıflatılmış uranyumlu mühimmata başvurmuştu. Uzmanlar, bu mühimmatın kanser hastalıklarına yol açtığını kaydediyor. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov’un sözlerine göre, bu tür mühimmatın “kirli silah” olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zira toprağa çöken uranyum tozu radyoaktiftir, son derece zehirli ve etkisizleştirilmeye tabi değil.'ABD, Yugoslavya’da kullandığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yüzünden kendi askerleri de siviller de kansere yakalandı'Rus askeri uzman İvan Konovalov, Sputnik’e açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın özelliğini şu sözlerle anlattı:ABD ordusunun, Yugoslavya’da zayıflatılmış uranyumlu hava bombalarını kullandığını anımsatan Konovalov, “Bildiğimiz kadarıyla, ABD tarafında da bu mühimmatla işi olanlar onkolojik hastalıklara yakalandı, bu mühimmatın kullanıldığı Yugoslavya şehirlerinde de onkolojik hastalıklar salgını oldu. Amerikalılar bunu reddediyor, bunun alakası yok diyorlar. Tartışmalar halâ devam ediyor” ifadesini kullandı.
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ingiltere, annabel goldie, uranyum, mühimmat
ingiltere, annabel goldie, uranyum, mühimmat
İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacak
01:37 22.03.2023 (güncellendi: 01:47 22.03.2023) Abone ol
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vereceklerini belirtti.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, parlamentonun internet sitesinde Lortlar Kamarası üyesi Lord Hylton’un, Ukrayna’ya sağlanan mühimmat içinde zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın bulunup bulunmadığı sorusuna, “Ukrayna’ya, Challenger 2 ana muharebe tanklarından oluşan bir bölük tahsis etmemizin yanı sıra, zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil mühimmat sağlayacağız” diye yazdı.
Goldie, bu tür mermilerin, modern tanklar ve zırhlı araçlara karşı oldukça etkili olduğunu savundu.
Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk kez Nazi Almanya’sı kullanmıştı. ABD, 1970’li yıllarda, Sovyet tanklarına karşı mücadele için zayıflatılmış uranyumlu mermiler üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Halihazırda bu tür mermiler ABD’nin Abrams tanklarında kullanılıyor. Bu mühimmat Alman Leopard 2 ve İngiliz Challenger 2 tanklarında da kullanılabiliyor.
ABD ordusu Körfez Savaş, Yugoslavya bombardımanı ve Irak Savaşı sırasında da zayıflatılmış uranyumlu mühimmata başvurmuştu. Uzmanlar, bu mühimmatın kanser hastalıklarına yol açtığını kaydediyor. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov’un sözlerine göre, bu tür mühimmatın “kirli silah” olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zira toprağa çöken uranyum tozu radyoaktiftir, son derece zehirli ve etkisizleştirilmeye tabi değil.
'ABD, Yugoslavya’da kullandığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmat yüzünden kendi askerleri de siviller de kansere yakalandı'
Rus askeri uzman İvan Konovalov, Sputnik’e açıklamasında, zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın özelliğini şu sözlerle anlattı:
“Bu tür mühimmatın başlıca özelliği, yüksek delici güce sahip olması. Bu gücü sağlayan zayıflatılmış uranyumdur zaten, diğer mermiler böyle bir güce sahip değil. Bu yüzden ABD ordusu bu mermileri seviyor.”
ABD ordusunun, Yugoslavya’da zayıflatılmış uranyumlu hava bombalarını kullandığını anımsatan Konovalov, “Bildiğimiz kadarıyla, ABD tarafında da bu mühimmatla işi olanlar onkolojik hastalıklara yakalandı, bu mühimmatın kullanıldığı Yugoslavya şehirlerinde de onkolojik hastalıklar salgını oldu. Amerikalılar bunu reddediyor, bunun alakası yok diyorlar. Tartışmalar halâ devam ediyor” ifadesini kullandı.